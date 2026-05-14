Reprezentanţii ABADL au declarat pentru News.ro că poliţişti din cadrul IGPR, însoţiţi de un echipaj de jandarmi, au sosit, joi dimineaţă, la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral şi au cerut sprijin pentru identificarea unui sector de plajă din Mamaia.

Specialiştii ABADL i-au ajutat pe poliţişti să identifice acel sector, care ar fi vizat într-un dosar penal.

Reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral au precizat că acţiunea poliţiştilor nu a vizat activitatea instituţiei.

Percheziţii ale Parchetului General la Administraţia de Apa Bazinală Dobrogea-Litoral

Procurorii Parchetului General efectuează, joi, percheziţii la Administraţia de Apă Bazinală Dobrogea-Litoral, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.

Potrivit surselor citate, dosarul ar avea legătură cu atribuirea unor contracte pentru închirierea plajelor din zona staţiunii Mamaia.