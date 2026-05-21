"În data de 21 mai 2026, în urma unei sesizări primite de la o persoană, au fost identificate mai multe fragmente metalice ce par a proveni de la un obiect aerian neidentificat pe plaja Belona din Eforie Nord, fiind dispuse măsuri imediate de asigurare a perimetrului. Au fost de îndată informate toate autorităţile competente, iar în prezent se desfăşoară activităţile specifice în astfel de situaţii", a transmis sursa citată.

Conform reprezentanţilor Gărzii de Coastă, se efectuează cercetări, în cooperare cu celelalte autorităţi cu atribuţii în domeniu, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.