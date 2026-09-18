Summitul Iniţiativei pentru Integrare Carpatică „Carpathian 8" urmăreşte să valorizeze regiunea, a declarat, vineri, preşedintele Nicuşor Dan, care a precizat că reuniunea este importantă pentru România atât din perspectiva minorităţii româneşti din Ucraina, cât şi din punct de vedere economic, scrie Agerpres.

Potrivit şefului statului, dacă România şi Ucraina vor fi mai bine conectate, „minoritatea va putea să îşi exprime mai bine identitatea".

„E un summit care încearcă să valorizeze regiunea carpatică şi e important pentru noi din mai multe perspective. În primul rând, să construim relaţiile de vecinătate. Evident că ne interesează minoritatea românească de aici. Cu cât suntem mai bine conectaţi, cu atât ei vor fi mai aproape şi vor putea să îşi exprime identitatea. Apoi un interes evident economic, pentru că în economie tot timpul contează dimensiunea şi cu cât reuşim să conectăm ţările din regiune într-o chestiune mai mare, care să atragă investiţii, şi forumul de afaceri din seara asta şi din zilele următoare este important, cu atât lumea va profita economic, inclusiv de pe partea turistică, unde zona carpatică din România este cea mai consistentă şi unde avem oportunităţi. Chiar mâine dimineaţă voi fi la Via Transilvanica, cumva în acelaşi spectru", a afirmat Nicuşor Dan, înainte de summit.

Preşedintele Nicuşor Dan participă vineri la Summitul inaugural al Iniţiativei pentru Integrare Carpatică, în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk, la invitaţia preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Administraţia Prezidenţială a precizat că în marja summitului vor avea loc o serie de evenimente conexe, între care Forumul Economic Carpatic, Forumul Tinerilor, reuniuni ale autorităţilor locale, precum şi reuniuni privind cooperarea culturală şi conservarea naturii.

Ce țări participă la summitul din Ucraina

Forumul Economic din Ucraina îşi propune să reunească reprezentanţi din ţările de-a lungul cărora se desfăşoară Munţii Carpaţi: Austria, Cehia, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Ungaria şi Ucraina, alături de alţi actori relevanţi pentru cooperarea regională.

Reuniunea la nivel înalt are drept obiective principale coordonarea eforturilor de valorificare a potenţialului economic al regiunii carpatice, creşterea atractivităţii pentru investiţii, protejarea şi promovarea patrimoniului cultural şi natural, precum şi îmbunătăţirea coeziunii în regiunea carpatică.

Preşedintele Nicuşor Dan va accentua, în cadrul reuniunii, faptul că România deţine cel mai lung segment al arcului carpatic, reprezentând peste jumătate din suprafaţa totală a acestui lanţ muntos la nivel european, având, în concordanţă, un profil solid şi activ în cooperarea regională, a precizat Administraţia Prezidenţială.

Şeful statului va mai evidenţia că, din punctul de vedere al României, succesul unei platforme regionale carpatice se bazează pe o cooperare eficientă şi integrată, care să aducă plusvaloare, să consolideze buna cooperare existentă şi buna-vecinătate între ţările implicate, să promoveze schimburile economice, investiţiile în regiune şi proiectele care ajung efectiv la comunităţi, alături de utilizarea inteligentă a ansamblului de iniţiative şi resurse existente pentru viitorul european comun.