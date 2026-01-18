Peștera Dâmbovicioara, frumusețea ascunsă din Argeș - legende. Ghid complet pentru cei care ajung în Piatra Craiului

Are o lungime de peste 250 de metri și are aspectul unei galerii ramificate, având un teren ascendent. Iată tot ce trebuie să știi despre Peștera Dâmbovicioara.

Cum ajungi

Peștera Dâmbovicioara se află la poalele Munților Piatra Craiului, între Rucăr și Bran, fiind accesibilă din Cheile Dâmbovicioarei. Accesul este facil din toate direcțiile.

Din Pitești, traseul urmează DN73 (E574) până în localitatea Podu Dâmboviței. Imediat după podul peste Râul Dâmbovița se virează stânga pe DJ730 pentru aproximativ 4 km, apoi pe DC22 încă 1 km. Distanța totală este de 86 km, cu un timp de parcurs de aproape 2 ore.

Dinspre Brașov, drumul pe DN73 are 55 km și se parcurge în aproximativ 1 oră și jumătate. Din zona Moieciu sunt în jur de 25 km, iar drumul este în condiții bune. La intrarea în Parcul Național Piatra Craiului se plătește o taxă de 2 lei de persoană.

Cei care preferă mersul pe jos pot lăsa mașina la intrarea în parc și pot continua către peșteră pe un traseu de 4 km. Cheile Dâmbovicioarei oferă un cadru natural cu versanți abrupți și cursul Râului Dâmbovicioara care însoțește drumul până la peșteră.

Descriere

Peștera Dâmbovicioara se află în partea nordică a satului cu același nume și foarte aproape de șoseaua care străbate Cheile Dâmbovicioarei. Deși modestă ca dimensiuni, cu o lungime totală de 555 m, Peștera Dâmbovicioară se numără printre cele mai lungi peșteri din acest masiv, unde golurile carstice sunt numeroase, dar de regulă mici.

Peștera are o galerie unică, puțin ramificată, cu lățimi de 3–4 m și înălțimi de 4–5 m. Traseul este ușor ascendent, iar plafonul depășește de obicei înălțimea unei persoane. După aproximativ 150 m, galeria devine joasă și este necesară înaintarea aplecat sau târâș.

În această zonă se află un horn de aproximativ 10 m înălțime. Galeria este uscată, deoarece pârâul care a modelat spațiul subteran și-a găsit un alt traseu mai aval.

Peștera nu are multe formațiuni, însă pe peretele sudic, în zona mediană, se observă o suprafață acoperită cu montmilch, unde apar structuri cunoscute sub denumirea de „pieli de leopard”.

Peștera este electrificată, sistemul de iluminare fiind instalat în 1980, ceea ce permite vizitarea fără probleme. Accesul se face în prezența unui ghid.

Zona carstică în care se află Peștera Dâmbovicioara este rezultatul acțiunii râurilor ce coboară din Munții Făgăraș, Piatra Craiului și Leaota, care au săpat în calcare văi înguste și adânci, formând unul dintre cele mai mari complexe de chei din România.

Cheile Dâmbovicioarei se întind pe aproximativ 2 km, iar pereții de calcar au permis dezvoltarea unui număr mare de peșteri, dintre care aceasta este cea mai reprezentativă. În amonte se află și Cheile Brusturetului, un alt complex carstic important.

Fauna peșterii este redusă, specifică mediilor carstice, fără specii cavernicole raportate până în prezent. Au fost descoperite însă resturi fosile ale ursului de peșteră (Ursus spelaeus). Golul subteran a fost format prin eroziunea calcarelor de către pârâul „Peștera”, care curge în prezent în apropierea intrării.

Legendele din jurul Peșterii Dâmbovicioara

Peștera Dâmbovicioara are aproximativ patru metri lățime și cinci metri înălțime, iar din cei peste 300 de metri cunoscuți, doar 250 sunt deschiși vizitatorilor. După primii 150 de metri, galeria se îngustează vizibil.

Una dintre povești îl menționează pe pustnicul Pavel, care ar fi trăit în peșteră. Conform ghidului Rodica Rădulescu, acesta se ruga la un grup de coloane naturale considerate altarul său și avea chiar și un cuptor unde își pregătea pâinea și covrigii.

O altă legendă vorbește despre haiducii Fulga și Budac, doi frați din zonă. Ei foloseau peștera ca adăpost și, potrivit poveștii, ce luau de la turiști împărțeau copiilor săraci. Stăteau pe vârful muntelui și coborau pe frânghii în interior atunci când vizitatorii intrau în peșteră, prezentându-se și explicându-și rolul.

Program și tarife

►Bilet de intrare: 15 RON

►Program:

• Luni – Joi 9:30 – 17:00

• Vineri 9:30 – 16:00

• Sâmbătă – Dumincă 9:00 – 19:00.

