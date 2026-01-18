O femeie a glumit că are mărul lui Adam – apoi a primit un diagnostic devastator

Stiri externe
18-01-2026 | 16:31
femeie-cancer

O femeie care glumea că are un „măr al lui Adam” la gât a fost devastată să afle că, de fapt, era vorba despre o tumoră canceroasă de 6 cm.

 

autor
Vlad Dobrea

Bethany Dodwell spune că a observat pentru prima dată umflătura din gât în 2022 și i-a arătat-o mamei sale, dar „nu i-a dat importanță”.

Mărul lui Adam, vizibil de obicei la bărbați și mai rar la femei, este o proeminență a gâtului formată de unghiul cartilajului tiroidian care înconjoară laringele.

Abia trei ani mai târziu, când mama lui Bethany a observat cât de mare devenise umflătura, în timpul unei vizite la un pub, în iulie 2025, tânăra a decis să își facă o programare la medicul de familie, scrie Mirror.co.uk. 

Femeia în vârstă de 25 de ani spune că medicul a confirmat existența unei umflături la nivelul gâtului și i-a recomandat o ecografie și o biopsie pentru investigații suplimentare.

Dansatoare și artistă, Bethany afirmă că se confrunta și cu oboseală extremă și dificultăți de respirație, însă a pus aceste simptome pe seama programului de muncă foarte încărcat și a diagnosticului de astm.

Bethany a fost devastată când a primit rezultatele biopsiei, pe 15 septembrie 2025, și a fost diagnosticată cu cancer tiroidian de gradul cinci. În decembrie, ea a fost supusă unei intervenții chirurgicale prin care i-au fost îndepărtate glanda tiroidă și mai mulți ganglioni limfatici din jur, urmând să înceapă tratamentul cu iod radioactiv la începutul lunii februarie.

Bethany, din Rotherham, South Yorkshire, a declarat:
„Era o umflătură foarte mare în partea din față a gâtului meu. Gâtul meu părea cumva împins în față din cauza dimensiunii acesteia. Îmi amintesc că, în urmă cu ani, i-am spus mamei mele că arăt de parcă aș avea un măr al lui Adam. Nu m-am gândit nicio clipă la asta atunci, dar privind înapoi acum, probabil acela a fost începutul [cancerului tiroidian].”

Bethany a fost determinată să meargă la medic după ce mama ei a observat umflătura din gât în timp ce se aflau la pub, vara trecută. Bethany a spus:
„Stăteam la masă în pub și mama mea a crezut că vede o umflătură la gâtul meu. Am făcut o programare la doctor ca să ne liniștim și să ne asigurăm că totul este în regulă.

Mi-au făcut analize de sânge în aceeași zi și m-au trimis la ecografie săptămâna următoare. După ecografie, mi s-a spus că rezultatul nu este concludent, așa că am fost trimisă la un specialist, care mi-a introdus o cameră pe gât și mi-a făcut o biopsie la nivelul gâtului.”

Sursa: mirror.co.uk

Sursa: mirror.co.uk

Dată publicare: 18-01-2026 16:31

