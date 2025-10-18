Parcul Național Retezat – ghid complet: trasee, lacuri glaciare și sfaturi pentru turiști

Frumusețea Parcului Național Retezat atrage turiști din întreaga lume prin peisajele sale sălbatice, delimitate de păduri, lacuri glaciare, pășuni alpine și vârfuri înalte, dar și prin flora și fauna care pot fi întâlnite aici.

Parcul Național Retezat cuprinde munți, păduri, zone cu ienupăr, râuri, cascade, chei, lacuri glaciare, trasee pe creste – pe scurt, peisaje spectaculoase. Iată tot ce trebuie să știi despre Parcul Național Retezat.

Unde se află Parcul Național Retezat

Parcul Național Retezat se află în partea de sud-vest a județului Hunedoara, la granița cu județele Caraș-Severin și Mehedinți, în nordul Parcului Național Domogled – Valea Cernei.

Teritoriul include comunele Pui, Râu de Mori, Sălașu de Sus și orașul Uricani, fiind situat lângă drumul național DN66A, care leagă Petroșani de drumul DN67D, pe Valea Cernei.

Despre Parcul Național Retezat

Vizitarea Parcului Național Retezat se face după achiziționarea unui bilet de vizitare de 10 RON/persoană; biletul este valabil 7 zile și permite multiple intrări.

Parcul Național Retezat este un obiectiv esențial pentru iubitorii de drumeții și natură sălbatică. Cele 20 de vârfuri de peste 2.000 m și cele 80 de lacuri glaciare creează unul dintre cele mai impresionante peisaje din Europa.

Este, de asemenea, una dintre cele mai bine conservate zone sălbatice din Carpați.

Este și cel mai vechi parc național din România și Rezervație a Biosferei UNESCO. Are o suprafață de 38.138 hectare, incluzând unele dintre ultimele păduri virgine din Europa.

Zonele alpine și împădurite fac din Munții Retezat un habitat pentru 55 de specii de mamifere, reprezentând peste 20% din mamiferele terestre europene, inclusiv urși bruni, lupi și râși.

Parcul Național Retezat este și un loc ideal pentru pasionații de observarea păsărilor, cu aproximativ 120 de specii care cuibăresc aici, precum mierla cântătoare, pițigoiul cu inel, pițigoiul cu piept roșu, ciuful, grangurul și rarul acvila de aur.

Parcul este renumit pentru pădurile sale primare și pentru pădurile mixte nealterate, fiind cea mai întinsă pădure individuală de acest fel din Europa. Există aproximativ 1.190 de specii de vegetație care completează zona împădurită.

Zona montană cuprinde 80 de lacuri glaciare răspândite pe întreg teritoriul parcului, un alt element natural remarcabil. UNESCO a recunoscut regiunea ca rezervație biosferică.

Ce poți face în Parcul Național Retezat

Legenda spune că Vârful Retezat a apărut datorită unui tânăr curajos care a învins un gigant hoț ce jefuia satele. După ce i-a tăiat capul, gigantul s-a transformat într-o stâncă uriașă, iar mâna acestuia a devenit lacurile Bucura, Slăvei, Lia, Ana, Viorica și Zănoaga.

La 2.291 m se află Vârful Gugu, cel mai înalt vârf al masivului Godeanu, considerat sacrul dacilor, unde legenda spune că Zamolxe s-ar fi adăpostit. În sudul parcului, în Retezatul Mic, la 2.014 m, se află Vârful Piatra Iorgovanului, unde legenda amintește de tânărul Iovan Iorgovan care a învins balaurul cu șapte capete, conform retezat.ro.

Aproximativ 38% din totalul lacurilor glaciare din România se află aici și oferă peisaje spectaculoase.

Lacul Bucura este cel mai mare lac glaciar din România, cu o suprafață de 8,9 ha. Tăul Porții este cel mai înalt lac glaciar, la 2.260 m, urmat de Tăul Agățat, Bucura, Viorica, Florica, Ana și Lia. Lacul Zănoaga este cel mai adânc, 29 m, iar Tăul Țapului este singurul cu insulă de ienupăr.

Alte lacuri vizitate frecvent sunt Galeșu Ștevia și Tăul dintre Brazi. Barajul Gura Apelor, la limita vestică a parcului, este un lac artificial construit între 1975 și 1986.

Printre atracțiile turistice se numără și cascadele formate pe cursurile de apă. Cea mai cunoscută este Cascada Lolaia, situată la circa 1.050 m, cu o legendă asociată unei ciobănițe care a aruncat în vale, formând cascada. Cascada Ciomfu este și ea una dintre cele mai spectaculoase din parc.

În sezonul de vară, Parcul Național Retezat oferă drumeții montane, observarea păsărilor și a faunei sălbatice, fotografie de natură, dar și ciclism pe drumurile forestiere. Două dintre cele 12 trasee de ciclism din Țara Hațegului traversează parcul. Ciclismul este interzis pe traseele turistice marcate.

În sezonul de iarnă, turiștii pot practica schiul pe pârtiile din Complexul Turistic Râușor și schiul fond în zonele naturale.

Pe teritoriul parcului există trasee de escaladă în Pereții Bucurii și Colții Peleagii, cu diferite grade de dificultate, care pot fi parcurse doar cu echipament specific.

În Parcul Național Retezat se întâlnesc peste 50 de vârfuri de peste 2.000 m, cel mai înalt fiind Peleaga (2.509 m), urmat de Păpușa (2.508 m). Vârful Retezat este cel mai cunoscut datorită formei sale „tăiate”, vizibilă din întreaga Țară a Hațegului, însă este doar al treilea ca înălțime în masiv (2.482 m).

Sfaturi utile pentru turiști

Rețeaua de refugii montane din Parcul Național Retezat include:

• Refugiul Salvamont Poiana Peleagii (1.633 m) – situat în Poiana Peleagii, la aproximativ 15 minute de mers pe jos de Gura Bucurii, punctul unde se termină drumul Gura Apelor – Gura Bucurii;

• Refugiul Salvamont Bucura (2.041 m) – situat pe malul Lacului Bucura, la aproximativ 2 ore de mers pe jos de Poiana Peleagii și 45 minute de Curmătura Bucurii (de unde se pot alege trasee către Vf. Bucura, Vf. Peleaga, Vf. Păpușa sau Vf. Retezat);

• Refugiul APNR Zănoaga (1.997 m) – situat pe malul Lacului Zănoaga;

• Refugiul Condor (1.780 m) – situat pe traseul dintre Complexul Turistic Râușor și Lacul Ștevia, în Valea Șteviei;

• Refugiul APNR Stănuleți (1.100 m) – situat în Valea Lăpușnicului Mare, între Rotunda și Gura Bucurii (Poiana Peleagii), la aproximativ 12 km de Barajul Gura Apelor;

• Refugiul Salvamont Stâna de Râu (1.563 m) – situat în zona Poiana Stâna de Râu (aici cursurile de apă provenite din Tăul Țapului, Tăul Adânc, Tăurile Custurii și Lacul Ciomfu Mare formează Râul Bărbat);

• Refugiul Salvamont Buta (1.580 m) – situat pe partea sudică a Munților Retezat, în amonte de Cabana Buta, conform retezat.ro.

Pe perioada sezonului estival, echipele Salvamont sunt prezente la refugiile Buta, Poiana Peleagii, Bucura și Zănoaga.

Aceste refugii pot fi utilizate de turiști doar în situații excepționale (cum ar fi furtuni majore sau incidente neprevăzute), cu aprobarea echipelor Salvamont. Administrația Parcului Național Retezat recomandă ca turiștii care doresc să petreacă noaptea în aceste zone să fie echipați cu corturi.

Traseele turistice pe care le găsești AICI sunt recomandări ale Administrației Parcului Național Retezat în interiorul parcului și pe siturile Natura 2000 suprapuse. Traseele turistice complete din masivele Retezat – Retezatul Mic – Godeanu, precum și descrierea lor, le poți găsi pe site-ul Serviciului Public Județean Salvamont Hunedoara https://www.salvamonthd.ro/, secțiunea Turism.

