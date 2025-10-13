Prima reacție a bărbatului care a tăiat cu secera un copil de 13 ani: „L-am înțepat un pic în fund, nu a fost o mare crimă”

Bărbatul care a rănit cu secera, în Brașov, un băiat de 13 ani pentru că sărise fără permisiune pe o trambulină a recunoscut luni că lucra în parcul de distracții fără forme legale.

Și-ar fi asumat rolul de paznic la rugămintea rudelor care dețin carturile din zona de agrement. Omul, de 74 de ani, este cercetat pentru purtare abuzivă și tulburarea ordinii publice.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Bărbatul cercetat pentru că l-a rănit pe copilul de 13 ani a fost plasat în arest la domiciliu, în localitatea Păulești, județul Prahova. La aceeași adresă este și sediul firmei care administreză parcul de distracții unde s-a produs agresiunea. Suspectul de 74 de ani este rudă cu proprietarul.

Gheorghe Marin, suspect: „Are firma la mine, pe adresa mea. Lucram ca ajutor, îi ajutam, decât că m-a lăsat doua săptămâni de pază acolo. Trambulinele erau ale altui asociat de-al lui”.

Deocamdată, anchetatorii nu au luat în calcul aceste detalii.

Daniel Zontea, purtătorul de cuvânt al Poliției Brașov: „Cu siguranță toate aceste aspecte de legalitate în cadrul dosarului penal sunt verificate. Cercetările, în cazul în care se consideră că au fost încălcate și alte prevederi legale, se extind și asupra acestor aspecte”.

Bărbatul de 74 de ani spune că a reacționat violent după ce un grup de copii, din care făcea partea și victima, l-ar fi provocat.

Gheorghe Marin, suspect: „Mi-a dat cu pietroaie în spate, m-a încuiat în rulotă, a aruncat cu pietre în mine, mi-a dat în spate și m-am enervat și nu mi-am mai dat seama ce fac. Era o secera micuță. L-am înțepat un pic în fund, nu a fost o mare crimă”.

Familia victimei este consternată de situație.

Remus Sîmbotin, avocat victimă: „Părinții la momentul de față sunt în stare de șoc, mai ales la aflarea vestii că agresorul minorului lor se afla doar în arest la domiciliu. Nimeni din partea societății nu ne-a contactat, nu a contactat nici familia”.

Între timp, copilul se recuperează sub supravegherea medicilor.

Marcel Albean, Spitalul de Copii Brașov: „E o plagă destul de adâncă, dar a fost reparat, suturat, evoluția e bună. Dar va mai rămâne câteva zile în observație.”

Procurorii analizează dacă faptele suspectului pot fi încadrate și la vătămare corporală. Deocamdată, acuzațiile care îl vizează sunt de purtare abuzivă și tulburarea ordinii publice.

