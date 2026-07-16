Obiceiul din camera de hotel care îi enervează la culme pe angajați. Ce riști dacă lași un obiect la vedere când pleci

Descoperă de ce nu trebuie să lași bani, bijuterii sau prosoape ude în camera de hotel și cum să o pregătești înainte de plajă sau check-out.

De ce personalul de curățenie urăște când lași bani sau bijuterii la vedere în cameră

Banii, ceasurile, bijuteriile și alte obiecte de valoare lăsate la vedere nu sunt doar un risc pentru turist. Ele pot pune și personalul de curățenie într-o situație neplăcută, mai ales atunci când angajatul trebuie să intre în cameră pentru curățenia zilnică. Chiar dacă nu atinge nimic, simplul fapt că a avut acces în cameră poate ridica suspiciuni dacă turistul nu mai găsește ulterior un obiect. Din acest motiv, angajații preferă ca lucrurile valoroase să fie puse în seif, într-un bagaj închis sau într-un sertar.

O bijuterie mică poate fi acoperită din greșeală de haine, poate cădea între piesele de mobilier sau poate ajunge sub un prosop în timpul curățeniei. Dacă obiectul nu mai este găsit, primul bănuit poate fi angajatul care a intrat în cameră. De multe ori însă, lucrurile despre care turiștii cred că au fost furate sunt găsite mai târziu în bagaje, printre haine sau în alte locuri unde au fost puse chiar de ei.

Lucrurile personale împrăștiate prin cameră îngreunează și curățenia. Angajatul trebuie să șteargă mesele, noptierele și mobilierul fără să strice sau să piardă ceva. În același timp, nu poate muta în siguranță telefoane, acte, bijuterii sau produse scumpe. De aceea, este bine ca obiectele personale să fie puse într-un singur loc, iar hainele să rămână în bagaj sau într-o zonă clară. Astfel, camera poate fi curățată fără ca personalul să fie nevoit să atingă bunurile turistului, conform Travelandleisure.com.

Situația este și mai complicată atunci când sunt lăsați bani la vedere. O bancnotă pusă pe noptieră poate fi un bacșiș, dar poate fi și o sumă pe care turistul vrea să o folosească mai târziu. Angajatul nu are cum să știe sigur care a fost intenția oaspetelui, așa că mulți preferă să nu ia banii dacă nu există un mesaj clar. Pentru a evita orice neînțelegere, bacșișul poate fi pus într-un plic sau lăsat lângă un bilețel pe care scrie că este destinat personalului de curățenie.

Un mesaj simplu, precum „Pentru personalul de curățenie. Mulțumesc”, arată clar că banii sunt lăsați drept bacșiș. În acest fel, angajatul nu riscă să fie acuzat că a luat bani din cameră. Dacă sejurul durează mai multe zile, bacșișul poate fi lăsat zilnic, deoarece nu este sigur că aceeași persoană va curăța camera în fiecare dimineață.

Atunci când un obiect valoros este găsit după plecarea turistului, angajatul nu îl poate păstra în căruciorul de curățenie. Obiectul trebuie raportat, înregistrat și predat unui superior sau departamentului care se ocupă de lucrurile pierdute. Bijuteriile, banii, portofelele și aparatele electronice sunt păstrate, de obicei, separat, într-un loc sigur.

În multe hoteluri, departamentul de curățenie este primul anunțat atunci când este găsit un obiect uitat. Trebuie notate camera, momentul în care a fost descoperit și numele angajatului care l-a predat. Această procedură îi protejează atât pe turiști, cât și pe angajați, pentru că fiecare pas poate fi verificat.

Cea mai sigură variantă rămâne folosirea seifului din cameră. Pentru obiectele foarte scumpe poate fi folosit și serviciul de păstrare de la recepție. Banii necesari în timpul zilei pot fi ținuți într-un portofel închis, iar bijuteriile pot fi puse într-o trusă sau într-un compartiment al bagajului. Nu este vorba despre lipsa de încredere în personal, ci despre evitarea unor situații în care un obiect rătăcit poate duce la acuzații greu de lămurit.

Capcana prosoapelor ude. Greșeala care îți poate aduce cheltuieli uriașe la plecare

Un prosop ud lăsat în cadă sau pe podeaua din baie nu este, în mod normal, o problemă. Prosoapele hotelului sunt făcute să fie folosite și apoi spălate. Problemele apar atunci când sunt lăsate pe pat, pe fotolii, pe mobilierul din lemn sau direct pe mochetă, unde umezeala poate rămâne mult timp. Prosoapele ude pot afecta lemnul și materialele textile. Pot lăsa urme pe mobilier, pot păta tapițeria sau pot favoriza apariția mucegaiului pe covor, mai ales atunci când camera nu este bine aerisită și trebuie pregătită repede pentru următorul turist. Cel mai bine este ca prosoapele folosite să fie agățate sau lăsate împreună în baie.

Hotelul nu cere bani doar pentru că un prosop este ud. Taxele pot apărea atunci când umezeala produce o pagubă care depășește folosirea normală a camerei. De exemplu, un blat din lemn se poate umfla, mocheta poate rămâne pătată, iar un fotoliu poate avea nevoie de curățare profesională. Dacă din cauza pagubei camera nu mai poate fi oferită imediat altui client, hotelul poate cere plata curățării, a reparației sau chiar a pierderilor provocate de faptul că încăperea nu mai poate fi folosită.

O altă problemă apare atunci când prosoapele sunt folosite pentru altceva decât ștergerea corpului. Vopseaua de păr, fondul de ten, rujul, crema autobronzantă, oja, grăsimea sau noroiul pot lăsa pete care nu mai ies la spălat. În aceste cazuri, hotelul poate considera că prosopul a fost stricat și poate cere costul înlocuirii lui, nu doar costul unei spălări obișnuite.

De ce este obligatoriu să folosești seiful din cameră, chiar și pentru obiecte mărunte

Folosirea seifului nu este o regulă obligatorie în toate hotelurile, dar este una dintre cele mai simple măsuri de siguranță. Nu doar banii, pașaportul sau bijuteriile scumpe ar trebui puse la adăpost. Căștile fără fir, un ceas, cheia mașinii, un card bancar de rezervă sau un obiect mic cu valoare sentimentală se pot pierde ușor printre haine, prosoape și bagaje.

Problema obiectelor mici este că poți observa foarte târziu că nu le mai găsești. Un cercel poate cădea în spatele noptierei, un card poate rămâne între acte, iar o bancnotă poate fi acoperită de haine. Atunci când lucrurile sunt lăsate pe pat, pe podea sau pe mobilier, personalului îi este mai greu să curețe camera fără să le mute. De multe ori, angajații nici nu au voie să umble prin bagajele și obiectele turiștilor, chiar dacă acestea îi împiedică să facă patul sau să curețe podeaua.

Seiful este util și pentru că nu este bine să iei toate obiectele valoroase cu tine la plajă. Telefoanele, portofelele, cardurile și bijuteriile lăsate printre prosoape pot fi furate foarte ușor, mai ales în zonele aglomerate. Este mai sigur să iei doar lucrurile de care ai nevoie și să păstrezi restul în cameră, într-un loc protejat.

Folosirea seifului poate conta și atunci când ai o asigurare de călătorie. Regulile diferă de la o poliță la alta, dar unele firme nu acoperă furtul dacă obiectele au fost lăsate nesupravegheate sau dacă turistul nu a folosit seiful disponibil. În cazul unui incident, asiguratorul poate verifica nu doar dacă bunurile erau în hotel, ci și unde au fost păstrate. În seif poți pune banii de care nu ai nevoie în ziua respectivă, cardurile de rezervă, bijuteriile, ceasul, căștile, actele importante și pașaportul. Pașaportul poate fi lăsat acolo doar dacă regulile țării vizitate nu cer să îl ai mereu asupra ta. În unele locuri poți purta o copie a documentului, iar originalul poate rămâne într-un loc sigur.

Înainte să folosești seiful, este bine să îl verifici. Alege propriul cod, închide ușa și încearcă apoi să îl deschizi cu variante simple, cum ar fi toate cifrele zero sau „1-2-3-4”. Unele seifuri pot păstra un cod de bază. Dacă seiful se deschide cu o astfel de combinație sau nu funcționează corect, anunță recepția și cere o altă soluție de păstrare.

Dacă obiectul este prea mare pentru seif, este mai bine să îl pui într-un bagaj încuiat decât să îl lași la vedere. Bagajul poate fi așezat în dulap sau într-un loc mai puțin vizibil. Nu oferă aceeași siguranță ca o casetă de valori, dar scade riscul ca obiectul să fie mutat, confundat sau observat imediat de cineva care intră în cameră. Pentru bunurile foarte scumpe, cea mai sigură variantă rămâne caseta de valori de la recepție.