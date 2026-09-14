Praia do Porto Santo a fost inclusă de Iglu Cruises pe o listă a destinațiilor de plajă neașteptate pentru 2026. Este vorba despre locuri care, de obicei, nu atrag atât de mulți vizitatori, dar care au înregistrat recent o creștere a interesului în căutările online, potrivit Express.

Este ușor de înțeles de ce atât de mulți oameni sunt atrași de această plajă portugheză.

„Cu un procent de 81,8% de recenzii de cinci stele din peste 1.600 de evaluări, Praia do Porto Santo din Madeira oferă o întindere excelentă de nouă kilometri de nisip auriu. Apele sale calme și calde și atmosfera relaxată, specifică vieții de pe insulă, depășesc constant destinațiile mai aglomerate de pe continent și îi asigură primul loc în Portugalia”, scrie Iglu Cruises.

„Insula oferă oportunități excelente de scufundări la epave în largul coastelor sale, precum și posibilitatea de a vizita fosta locuință a lui Cristofor Columb, în fermecătorul oraș principal Vila Baleira. Situată în Arhipelagul Madeira, destinația arată că teritoriile insulare ale Portugaliei găzduiesc unele dintre cele mai liniștite și nealterate refugii de coastă din Atlantic.”

Singura plajă cu nisip din întregul Arhipelag Madeira

Plaja se află pe insula Porto Santo, sora mai mică a Madeirei, și este una neobișnuită. Este singura plajă cu nisip din întregul Arhipelag Madeira și se întinde neîntrerupt pe nouă kilometri de-a lungul coastei sudice.

Insula principală Madeira are, în schimb, în mare parte plaje cu pietriș sau plaje amenajate cu nisip artificial.

Întinderea lungă de nisip este alcătuită, de fapt, din mai multe sectoare cu denumiri diferite. Acestea sunt Penedo, Cabeço da Ponta, Calheta, Fontinha, Pedras Pretas și Ribeiro Salgado, unele dintre ele având statut de Blue Flag.

Pentru persoanele cu mobilitate redusă, Praia da Fontinha este singura plajă accesibilă.

Nisipul fin și auriu este renumit și pentru presupusele sale proprietăți terapeutice, folosite în tratarea afecțiunilor ortopedice și reumatice.

Cei care urmează astfel de terapii își acoperă corpul sau anumite zone cu nisipul cald timp de 30 de minute până la o oră, pentru a provoca transpirația și, se presupune, pentru a permite absorbția mineralelor din nisip, despre care unii susțin că pot ameliora durerile articulare.

Nu doar nisipul este cald, ci și vremea. Porto Santo are, în general, un climat cald și uscat și una dintre cele mai lungi perioade de plajă din Portugalia, din primăvara târzie până la începutul toamnei.

Iulie și august reprezintă perioada de vârf, când apa mării este cea mai blândă, în timp ce lunile iunie și septembrie oferă temperaturi similare, dar cu mai puțină aglomerație.

Climatul uscat și stabil aduce mult soare pe tot parcursul anului, iar apa este caldă, limpede și liniștită, ideală pentru înot și sporturi nautice.

Porto Santo a fost desemnată „Cea mai bună plajă din Europa”

Porto Santo a primit titlul de „Cea mai bună plajă din Europa” în 2022, dar rămâne încă relativ puțin cunoscută.

Deși plajele din apropierea stațiunilor se pot aglomera, este suficient să mergi puțin mai departe pentru a găsi liniște și pace.

Și micul oraș Vila Baleira merită vizitat. Aici se află o frumoasă biserică parohială decorată cu plăci ceramice portugheze albastre, precum și un muzeu dedicat lui Cristofor Columb, care a locuit cândva pe insulă.

La Porto Santo se poate ajunge din Madeira cu feribotul, într-o călătorie de aproximativ două ore și jumătate, sau cu un zbor scurt de aproximativ 25 de minute. Astfel, destinația poate fi adăugată cu ușurință unei vacanțe în Madeira, fără a fi neapărat o destinație de sine stătătoare.

Cei mai mulți vizitatori aleg Porto Santo pentru o excursie de o zi axată pe plajă sau pentru o ședere de o noapte.

Dacă ești o persoană energică, căreia îi place să exploreze și să aibă multe activități, este posibil ca acest loc să nu fie potrivit pentru tine.

Este mai degrabă o destinație pentru cei care vor „să stea întinși pe plajă și să se relaxeze”, decât una care oferă o gamă largă de activități diferite.