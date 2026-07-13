Aceste reforme au primit sprijinul Parlamentului European, informează DPA, conform Agerpres.

Noul cadru consolidează protecţia pasagerilor, asigurând în acelaşi timp un echilibru echitabil cu realităţile operaţionale ale companiilor aeriene. Totodată, el contribuie la menţinerea conectivităţii în întreaga UE şi la păstrarea unor condiţii de concurenţă echitabile pentru companiile aeriene.

Noile norme consolidează drepturile pasagerilor prin îmbunătăţirea despăgubirilor, a asistenţei, a informării, a comunicării cu companiile aeriene şi a redirecţionării în caz de anulare şi întârziere. Normele clarifică, de asemenea, definiţia circumstanţelor extraordinare şi facilitează exercitarea drepturilor pasagerilor.

Totodată, acestea introduc o serie de noi drepturi, cum ar fi interdicţia de a refuza îmbarcarea pentru un zbor de întoarcere din motivul că un pasager nu a efectuat un zbor dus ("neprezentare"). Noile norme introduc o mai mare transparenţă a preţurilor, prin afişarea tarifelor pentru transportul aerian cu includerea unui bagaj de mână permis în mod implicit înainte de începerea oricărui proces de rezervare, pentru a facilita compararea tarifelor între companiile aeriene. Pachetul clarifică de asemenea drepturile persoanelor cu nevoi specifice, cum ar fi persoanele cu dizabilităţi sau mobilitate redusă, copiii, minorii neînsoţiţi şi pasagerele însărcinate.

Normele actualizate privind pasagerii care utilizează transportul aerian vor intra în vigoare la 12 luni şi 20 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial.

Noile reguli se aplică tuturor zborurilor care pleacă de pe aeroporturi din Uniunea Europeană precum şi zborurilor care sosesc în blocul comunitar, dacă sunt operate de o companie aeriană cu sediul în UE.