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Strategia a dat rezultate, populația s-a dublat în ultimii ani, iar magazinele și afacerile locale au început să se dezvolte, scrie AFP.

Terenuri aproape gratis pentru cei care vor să se mute la sat

În 2008, localitatea Parlan din sudul Franței se confrunta cu aceeași problemă care afectează numeroase comunități rurale: tot mai puțini locuitori și perspective economice limitate. Proaspăt ales primar, Michel Teyssedou a decis să intervină printr-un program neobișnuit, menit să atragă familii tinere și persoane dispuse să se stabilească definitiv în zonă.

Soluția găsită de administrație a fost oferirea unor parcele de teren la prețuri aproape simbolice, pentru ca viitorii proprietari să își poată construi locuințe fără să suporte și costul ridicat al achiziției terenului.

„Am decis să creăm un stimulent foarte puternic și fără precedent, oferind gratuit parcele de teren”, a explicat Teyssedou, în prezent în vârstă de 72 de ani.

Pentru punerea în aplicare a programului, autoritățile locale au început să cumpere terenuri, pe care ulterior le-au transferat viitorilor proprietari în schimbul unei taxe simbolice, conform cerințelor legale. Beneficiarii trebuie însă să respecte două condiții importante: să construiască o locuință și să rămână în sat cel puțin 10 ani.

Rezultatele nu au întârziat să apară. În peste 15 ani, aproximativ 30 de familii au acceptat oferta, iar populația localității a ajuns la peste 500 de persoane în ianuarie, dublându-se față de perioada în care a fost lansat programul. În plus, comunitatea a început să atragă noi afaceri și servicii.

Cinci euro pentru 1.000 de metri pătrați

Printre cei care au profitat de această oportunitate se numără Aline Visy, în vârstă de 73 de ani, care a obținut un teren de 1.000 de metri pătrați pentru suma simbolică de cinci euro (aproximativ 5,50 dolari).

Fosta asistentă medicală și-a construit o casă pe un singur nivel, cu o fereastră generoasă orientată spre sat. Ea spune că posibilitatea de a economisi bani la achiziția terenului a reprezentat un avantaj important.

„Din punct de vedere financiar, este foarte avantajos: banii pe care nu îi cheltuiești pe teren îi poți investi în construcția casei”, a declarat aceasta pentru AFP.

Pe lângă costurile reduse, femeia a fost atrasă și de oferta de magazine și servicii din localitate, mult mai diversificată decât în satele învecinate. În apropierea locuinței sale, o altă casă este deja în construcție și urmează să își primească viitorii proprietari.

Primarul consideră că lipsa locuințelor potrivite reprezintă unul dintre principalele obstacole în calea revitalizării satelor. Potrivit acestuia, comunitățile rurale au dificultăți în a atrage noi rezidenți tocmai pentru că nu le pot oferi condițiile necesare pentru a se stabili pe termen lung.

Teyssedou a descris accesul la locuințe drept o problemă strategică, dar a atras atenția că terenurile ieftine nu sunt suficiente pentru a convinge oamenii să se mute la țară.

„Nu este de ajuns să oferi doar terenuri pentru construcții. Trebuie să creezi și o rețea de servicii, în special magazine de proximitate”, a explicat edilul.

În acest sens, administrația a investit și în infrastructura locală. O casă nelocuită a fost cumpărată și transformată în spații comerciale și două apartamente. De asemenea, autoritățile au achiziționat un fost hambar, pe care ulterior l-au vândut unui medic osteopat care și-a deschis cabinet în sat.

Magazine, restaurante și noi afaceri în sat

Atragerea de noi locuitori a fost însoțită de dezvoltarea serviciilor locale. Laurent Laborie, proprietarul unei măcelării și al unui magazin alimentar, a primit sprijin din partea administrației pentru extinderea afacerii sale din centrul localității.

Magazinul oferă acum o gamă mai largă de produse, de la fructe și legume până la brânzeturi și alimente de bază, devenind un punct important pentru comunitate.

„Oferim servicii care nu existau înainte, cu fructe și legume, brânzeturi, produse alimentare de zi cu zi și articole de primă necesitate”, a declarat Laborie, în vârstă de 56 de ani. Acesta spune că unii clienți își fac în prezent cea mai mare parte a cumpărăturilor în magazinul său.

Importanța acestor servicii este cu atât mai mare în contextul creșterii prețurilor la combustibil. Deplasările până în orașul Aurillac pentru cumpărături pot deveni costisitoare pentru locuitorii satelor din zonă, a explicat primarul.

Administrația a sprijinit și deschiderea unui restaurant, punând la dispoziția unui cuplu tânăr din Rambouillet, localitate aflată în apropiere de Paris, un spațiu în care cei doi să își dezvolte afacerea.

Julien Fleury, în vârstă de 39 de ani, proprietarul restaurantului „Le Fumoir du Cantal”, unde sunt servite preparate pe bază de carne și pește afumate, spune că atmosfera și diversitatea afacerilor locale l-au convins să aleagă această comunitate.

„Mi-am dat seama că satul era dinamic. Avem atât de multe magazine aici, încât acest lucru îți dă dorința de a locui în acest loc”, a povestit acesta.

Un alt exemplu este Audrey Carriere, care în 2012 a beneficiat de programul terenurilor pentru a-și construi o locuință în Parlan. Ulterior, femeia, în vârstă de 37 de ani, a deschis un salon de coafură. Afacerea a avut un succes atât de mare, încât a fost nevoită să își extindă activitatea și să angajeze încă un specialist.

Cum a devenit programul avantajos pentru bugetul local

Deși oferirea terenurilor la prețuri simbolice presupune un efort financiar din partea administrației, primarul susține că investiția este recuperată prin dezvoltarea comunității și veniturile suplimentare obținute din taxe și impozite.

Potrivit lui Teyssedou, creșterea numărului de locuitori și apariția unor noi afaceri contribuie la consolidarea bugetului local, astfel încât programul aduce beneficii pe termen lung.

„Întrebarea corectă nu este cât costă, ci cât aduce”, a afirmat primarul.

Acesta consideră că revitalizarea satelor nu trebuie privită ca un obiectiv imposibil, ci ca un proces care depinde de existența unor proiecte concrete și de capacitatea autorităților de a crea condiții atractive pentru locuitori și antreprenori.

„Pentru mine, nu există teritorii fără viitor, ci doar teritorii fără un proiect”, a concluzionat Michel Teyssedou.