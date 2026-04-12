În jur de 5.000 de turiști au fost în acest weekend la mare, cei mai mulți în Mamaia, Olimp și Eforie Nord.

Mai mulți prieteni din Mediaș și Brașov și-au dat întâlnire la mare, în Eforie Nord. Dimineață, au mers pe plajă, să ciocnească un ou roșu. Le era dor să simtă nisipul sub tălpi.

”Foarte bine, foarte frumos. Venim de vreo 3 ani, venim. Cum peștele îi place foarte mult în apă, așa ne place nouă aicea”.

”Am venit pe iarnă și am prins chiar vreme bună”.

”Să ne ducem la piscină, la spa, să ne mai plimbăm, să ne pregătim pentru diseară pentru masa festivă”.

Mulți au venit pregătiți cu scaune pliabile și o carte bună. Nici cățeii nu au ratat ziua de plajă.

”Fac aerosoli, mă bucur de soare, așteptam soarele după iarna asta care a fost destul de lungă și capricioasă”.

”-Ați venit cu scaunele de acasă?

-Daaa, avem trusa pregătită, mașina are portbagajul mare avem si umbrelă”.

Operatorii din turism spun că în jur de 5.000 de turiști își petrec vacanța de Paște în stațiunile de la noi.

De Paște, pe litoral cele mai multe rezervări au fost făcute în Mamaia și Eforie nord. Au fost căutate hotelurile de trei și patru stele cu oferte all inclusive, facilități pentru copii sau spa și piscină.

Hotelier din Eforie: ”Avem turiști din Constanța, dacă vă vine să credeți”

Alexandra Bedregeanu, managerul unui hotel din Eforie: ”Avem turiști din toată țara, inclusiv din Constanța, dacă vă vine să credeți. Oferta noastră este doar cu all inclusive în perioadele de sărbători, 3.500 de lei, doi adulți, trei nopți, all inclusive. Dispunem și de piscină interioară, sauna, salină, sala de fitness”.

În preț, a fost inclusă și masa de sărbătoare cu friptură de miel, sarmale și drob.

”-Tot la noi e parcă mai frumos, ușor, ușor își revine și la noi. Mai piperat un pic, dar merge.

-Ce vă place aici?

-Atmosfera, hotelul bun, marea, timpul foarte frumos”.

”Suntem foarte aproape , suntem din București, drumul e foarte scurt si condițiile sunt foarte bune”.

În Olimp, oaspeți veniti din toată țara s-au bucurat din plin soare și au profitat ca să-și aranjeze strategia de remi.

La un hotel din Olimp, un pachet de trei nopți de cazare cu toate mesele incluse a costat aproximativ 3.300 de lei pentru două persoane.

”Ne bucurăm că am ajuns să vedem marea și să mâncăm o ciorbă de miel pe malul mării”.

”În România e frumos și chiar n-a fost scump, pentru toate ce se oferă se merită banii”.

La Mamaia, un sejur similar a fost 4.000 de lei.