Călătoria acoperă un total impresionant de aproximativ 18.700 km, realizată cu ajutorul mai multor companii feroviare.

Le permite pasagerilor să traverseze frontiere și să facă mai multe opriri spectaculoase pe parcurs.

Traseul le oferă călătorilor ocazia de a vedea peisaje rurale între marile destinații de pe drum. Trenul pleacă din Lagos, Portugalia, și ajunge în Singapore.

Unde va opri trenul

Este o călătorie unică, care traversează emisfera vestică și cea estică pe calea ferată. Din Lagos, trenul ajunge în Lisabona, capitala Portugaliei, apoi în Țara Bascilor din Spania.

De acolo, traseul continuă prin Franța, Rusia, China, Vietnam și Thailanda, până la destinația finală, Singapore, scrie Express.

Pe parcurs sunt incluse orașe cunoscute precum Paris, Moscova, Beijing și Bangkok.

Cea mai lungă porțiune este segmentul de 40 de ore dintre Paris și Moscova. Deși este un drum foarte lung, există 11 opriri pe parcurs, ceea ce permite pasagerilor să se odihnească și să se plimbe.

Călătorii pot petrece chiar și nopți în anumite orașe de pe traseu, coborând din tren.

Șapte vize diferite

Pentru a face această călătorie, pasagerii trebuie să obțină șapte vize diferite. Tariful total pentru călătorie este undeva la 1.000 de euro și este similar cu prețul unui zbor de la Portugalia la Singapore.

Totuși, călătoria necesită mult mai multă planificare decât un zbor și implică mult mai multe opriri. În anumite regiuni, pasagerii trebuie să facă legături cu autobuzul pentru a continua traseul cu trenul. Acestea includ segmentul dintre Vietnam și Cambodgia, precum și cel dintre Malaysia și Singapore.

Cea mai lungă rută feroviară a devenit posibilă datorită noii conexiuni dintre Laos și China. Se estimează că va stimula economia Laosului prin facilitarea transportului de persoane către China. Anterior, cea mai lungă călătorie cu trenul din lume era ruta Londra–Singapore.