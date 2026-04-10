În Prisaca Dornei, turiştii sunt preluaţi cu maşini de teren până la o pensiune din munţi.

Corespondent PROTV: „Ne aflăm într-o rezervație naturală, aşa că accesul se face doar pe un traseu bine stabilit. Traversăm râul Moldova, apoi urcăm printre dealuri, până pe platoul de pe Muntele Hășmaș."

Sus, musafirii se opresc să admire peisajul spectaculos spre Valea Moldovei și Rarău. Fram, ciobănescul fermei, este mereu prezent.

O familie este cazată într-o căsuţă restaurată, veche de 100 de ani.

Fetiţă: „E căsuța mea de vis. Îmi place că e liniște și că nu se aud mașini.”

Liliana Acsente, administrator: „Pe dinafară sunt tradiționale, dar înăuntru au tot confortul zilei de astăzi. Totul este făcut aici de aceste mânuţe.”

Gazda a umplut masa cu bunătăţi, făcute în ferma proprie.

„Brânzeturi, drobul a fost foarte bun, ciulama cu hribi foarte bună și mămăliguță, niște dulcețuri foarte bune, dimineață” spune altcineva.

Tot în inima naturii, satul-muzeu Ciocănești impresionează vizitatorii. Localnicii și-au „încondeiat" casele cu aceleași modele pe care le pictează pe ouă: brâul de munte, spicul de grâu sau crucea pascală.

În 2004, administraţia locală a stabilit ca fiecare localnic să îşi decoreze casa conform tradiţiei.

Turistă: „Ne-au surprins intrând în localitate, casele. Toate casele au motive populare pe case, superbe, foarte frumoase.„

Astăzi, Ciocăneşti este un brand turistic premiat. A câştigat premiul întâi ca sat cultural al României doi ani la rând şi a fost ales printre cele mai colorate destinaţii din Europa.

Radu Ciocan, primar: „De la an la an numărul de turiști crește. Am venit în acest an cu opt case mai vechi de 100 de ani restaurate.”

Un tânăr lucrează în Belgia, dar a investit în Ciocăneşti 100.000 de euro, pentru două căsuţe în care sunt cazaţi turişti.

Marian Arseniuc, administrator: „Îmbină tradiționalul cu modernul. La fiecare căsuță e câte-o terasă.”

La o păstrăvărie din munţi, găsim peştele specific zonei. Producătorul local aprovizionează pensiunile din zonă.

„Avem aici păstrăv afumat de Bucovina, din bazinul Bistriței. Păstrăvul a fost ținut la baiț o zi, după care îl punem la fum. Este ușor sărat și cu carnea foarte fragedă", spune el.

Ciorba cu păstrăv afumat şi hribi, numită chiar ciorbă ciocăneșteană, este şi ea un deliciu al zonei.

Ritualul trecerii pe sub masă

Corespondent PROTV: „Suntem la catedrala Adormirea Maicii Domnului, un monument istoric și spiritual central al orașului, unde are loc acum slujba Deniilor.

Sute de oameni sunt aici pentru ritualul trecerii pe sub masă. Spre final, vor participa la o procesiune impresionantă în jurul aşezământului de cult.

Apoi, se vor retrage la pensiuni, acolo unde gazdele le-au pregătit cina: friptura de miel, ouă umplute, cozonaci sau pască.

Zilele următoare vor fi cele mai aglomerate, potrivit biroului de turism din Bucovina, pentru că aici gradul de ocupare este de peste 80%. Pe lângă mâncarea savuroasă, pentru turişti sunt organizate excursii, vizite la mănăstiri şi spectacole tradiţionale.”