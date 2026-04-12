Sunt mai aproape de natură, şi nici nu plătesc la fel de mult, ca la hotel.

Aceasta este atmosfera în campingurile de pe litoral. Departe de agitația din orașe, aproape de mare și natură oamenii au venit pregătiți de acasă cu tot ce le trebuie.

Reporter: Le-ați vopsit acasă?

Turiști: ”Da. De data asta, da. Până acum, nu, dar acum le-am vopsit acasă să pot să mă bucur de liniște și de tot înseamnă sărbători. Uitaţi astea sunt ouăle”.

Am vrut să vedem și noi cu ce bunătăți au venit familiile la mare.

Domnul Vișinescu este din Călărași. Și-a cumpărat rulota recent din Olanda. Spune că îi place acest stil de viață și nu ar merge într-o vacanță la hotel.

Eugen Vișinescu – turist: ”Când e timpul rău aici servim masa. Canapele masa, aici avem patul, aici iar un pat, televizorul cu tot ce trebuie, aici pentru bagaje. Suntem afară, de aici direct la mare, la munte. Este mai ieftină o vacanță cu rulota decât la hotel? Mult mai ieftină".

Între timp, afară alții se bucură de timpul petrecut împreună.

Ciprian Roșca – turist: ”Este cel mai călduros loc la ora actuală din România."

Ciprian Lupu – turist sau Asociația ClubRv a proprietarilor de rulote: ”Sunt aproape 29 de rulote, două echipaje vin din străinătate, restul de la noi din comunitatea rulotiştilor, cu tot cu copii vreo 80 de persoane, aici. Suntem destul de mulți pentru că oamenii vor să iasă nu depend de hoteluri, de rezervări, sunt liberi, cu biciclete, cu plimbări, sunt altfel de activități, nu suntem pe restaurant programul fiind flexibil fiecare face ce vrea, mergem împreuna la Înviere, pe faleză cu bicicletele.”

În această perioadă, o familie plăteşte în jur de 100 de lei pe zi pentru un loc în care intra accesul la dus, la un loc de joacă pentru copii, dar și curentul electric.