Cele mai apreciate stațiuni sunt Albena și Nisipurile de Aur. În hotelurile deschise în această perioadă, peste 90% dintre turiști sunt de la noi. La doar două ore de Constanța, în stațiunea Albena, se vorbește românește pe terasele pline, pe plaja cu nisip fin și în hoteluri.

Reporter: „De unde veniți?”

Bărbat: „Din Craiova. Suntem 3 autocare”.

Câțiva pași mai încolo, aceeași atmosferă relaxată. Am vrut să aflăm ce au bulgarii și nu avem noi, ne explică acest grup de șase persoane sosit din Constanța.

Reporter: „Cum e mâncarea?”

Bărbat: „Bună, bună, raport preț calitate e ok. 560 de euro pentru 2 persoane, all inclusive. Du-te în România cu 560, nu găsești așa ceva”.

Corespondent Știrile ProTV: „În Albena sunt 33 de unități de cazare, iar în această perioadă sunt deschise 6 hoteluri de patru și 5 stele, cu all inclusive sau ultra all inclusive de lux. 90% dintre turiștii care sunt cazați în acest moment în Albena sunt români”.

Un sejur de trei nopți în regim ultra all inclusive costă puțin peste 500 de euro la cinci stele.

Dima Puznava, agent de turism: „Omul când vine la Albena și și-a luat o vacanță știe că nu mai are absolut nimic altceva de plată. Să cheltuiască”.

Nisipurile de Aur, printre stațiunile bulgărești preferate de români

La 15 minute distanță este stațiunea Nisipurile de Aur. Imaginile spun totul.... piscine, șezlonguri în apă, muzică și zone de relaxare. Într-un singur resort sunt cazați 1200 de conaționali. Un sat întreg.

Ne mutăm în restaurantele pline ochi, unde turiștii se lasă ghidați de mirosul preparatelor tradiționale. Pentru masa de Paște, bucătarii pregătesc: sarmale, cozonac, ouă roșii și friptura de miel. Dincolo de mâncare, familiile își doresc și activități care să le alunge plictiseala.

Femeie: „Îmi place că pot să merg la masaj, că este curat… și că sunt multe activități pentru copii, dar și pentru noi seara”.

Prețurile, spun oamenii, sunt decente, un sejur de trei nopți costă în jur de 500 de euro pentru două persoane.

Ion Bondar, managerul unui lanț hotelier: „Am observat că turistul român cunoscând deja Bulgaria a început să dezvolte preferințe pentru premium… acum serviciul de ultra inclusive… și încearcă să se orienteze pe programe de detox, spa, masaj”.

Femeie: „De asta am și ales Bulgaria, prețuri mult mai accesibile față de București”

Vacanța continuă în același ritm, liniște, mâncare și timp petrecut fără griji.

Români: „Sărbători fericite. Paște fericit! La toți românii!”