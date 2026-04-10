Cum arată Marea Neagră din spațiu. Imagini publicate de Ambasada SUA înainte de revenirea misiunii Artemis II pe Pământ

Vești proaste pentru bugetarii care vor măriri. Anunțul făcut de Guvern legat de legea salarizării în sectorul public
Ambasada României a publicat imagini cu Marea Neagră surprinse de nava spaţială Orion în timpul misiunii Artemis II – „vastă, de un albastru intens şi de o forţă liniştită”.

Adrian Popovici

„O privelişte rară a Mării Negre… din spaţiu. Aceste imagini uimitoare, surprinse de nava spaţială Orion în timpul misiunii Artemis II, dezvăluie Marea Neagră din orbită — vastă, de un albastru intens şi de o forţă liniştită”, au menţionat reprezentanţii ambasadei, într-o postare pe Facebook.

Ei au adăugat că România, situată de-a lungul ţărmului vestic al Mării Negre, are o coastă de doar 225–245 km, fiind cea mai scurtă dintre ţările riverane.

„La această frontieră, Delta Dunării se întâlneşte cu marea — cel mai nou teritoriu al Europei şi unul dintre cele mai bogate ecosisteme din lume din punct de vedere al biodiversităţii, care se extinde constant pe măsură ce râul remodelează ţărmul. În apropiere, Constanţa, fondată ca vechea colonie greacă Tomis în jurul anului 600 î.Hr., se ridică ca unul dintre cele mai vechi oraşe locuite neîntrerupt din regiune. Privită din spaţiu, Marea Neagră pare atemporală. De la sol, ţărmul României dezvăluie cât de multă istorie, natură şi viaţă se întâlnesc la marginea sa”, au afirmat reprezentanţii ambasadei.

