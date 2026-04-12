La altitudine însă, în Bucegi și Postăvaru, a fost loc pentru o ultimă bătaie cu bulgări.

La Brașov, soarele blând i-a scos pe turiști din camere dis-de-dimineață. Mulți au mers la picnic pregătiți cu toate cele necesare.

Andreea Pavel, turistă: ”Am simțit nevoia să fim un pic în natură, să ne destindem și de asemenea să ne întoarcem oarecum înapoi de unde am venit. Dat fiind faptul că noi am crescut la țară suntem atașați de acest mediu".

Bărbat: ”Am pregătit niște cârnați, am pregătit niște carne de pui, carne de porc, o salată”.

Pastrama a fost pregătită după metoda tradițională, marinată în baiț. Rumenită pe grătarul încins de munte, a devenit însăși esența ospățului de Paști.

Bărbat: ”O pastramă de miel, tradiționala pastramă de miel, un pic de cârnăciori, un pic de carne de pasăre și voie bună".

Pentru alții, însă, șederea e mai plăcută în vecinătatea stâncilor lustruite de ape, lângă un izvor de munte care cade în cascadă.

Cu preferințe culinare diferite, niște turiști străini au pus pe grătar inclusiv fructe de mare.

”Avem creveți, carne și, de asemena, legume. Soția mea nu vrea carne, așa că, acum facem fructe de mare. E ca o vacanță, am ieșit cu familia la grătar".

În Poiana Brașov, plimbarea a fost principala activitate a zilei. Temerarii au urcat pe Masivul Postăvaru unde încă este iarna. Deși oficial, sezonul de schi s-a încheiat, zăpada are mai bine de un metru, iar peisajul este memorabil.

”A venit la munte iepurașul cu zăpadă!”

”Turist: Am plecat de acasă să luăm pâine și am fugit cu banii de pâine!

Reporter: Și ați ajuns în vârf de munte!

Turist: Și am ajuns aici, da!

Reporter: Și a meritat?

Turist: Da, clar!".

Mișcare să fie, nu doar mâncare - asta și-au spus și turiștii aflați pe Valea Prahovei.

Turist: ”Ne-am plimbat, am fost la Castelul Peleș, la zăpadă, la mănăstire, la biserică”.

Cei mici au vânat peticele de zăpadă. Unii au fost chiar dezmăgiți că nu au venit pregătiți cu haine groase.

Copil: ”A venit la munte iepurașul cu zăpadă!".

Iar cine a vrut și mai multă acțiune, a încercat ”sania” de vară. Are 2.200 de metri și este cea mai lungă din țară. Coboară cu până la 40 de kilometri la oră de la Cota 1400 la Cota 1000.

"În față accelerezi, în spate frânezi. Cu cât împingi mai tare merge mai repede".

Turist: ”Am zis să încercăm și altceva de Paște și să venim și cu sania că n-am mai fost până acuma".

Pe de altă parte, nu au fost doar momente plăcute. Doi turiști din București, tată și fiu, încălțați de oraș, au încercat să ajungă la o cabană dar au rămas blocați în zona Padina Hotarului din Masivul Piatra Craiului. Au fost salvați de jandarmii montani după o intervenție care a durat două ore și jumătate.