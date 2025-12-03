Salvare contracronometru în Ceahlău. Un bărbat de 64 de ani a fost găsit inconștient pe munte

03-12-2025 | 08:07
Intervenție dificilă în județul Neamț pentru salvarea unui bărbat de 64 de ani, găsit inconștient pe munte.

autor
Daniel Moldovan

Incidentul s-a întâmplat marți, când afară era ger de minus 5 grade Celsius pe platoul Dochia, iar stratul de zăpadă depășea 20 de centimetri.

Din cauza ceții, salvamontiștii nu s-au putut folosi de un elicopter, așa că două echipaje au pornit în misiune pe jos. Bărbatul a fost coborât cu targa până la baza muntelui.

Înainte de sosirea ambulanței, a intrat în șoc de două ori. După zeci de minute, victima a fost preluată de medici și transportată la spital, în stare gravă.

Un călugăr și o măicuță au căzut cu mașina în râul Jiu. Au ieșit pe geamul autoturismului înainte de sosirea salvatorilor

Sursa: Pro TV

Etichete: neamț, salvamontisti, victima,

Dată publicare: 03-12-2025 08:07

