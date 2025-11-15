Cum ar fi furat un senator ales pe listele SOS rucsacul cu bani al unui puști în Piatra Neamț. „Este o confuzie și punct”

Un senator din Parlamentul României este acuzat că a furat dintr-un hotel din Piatra Neamț rucsacul unui băiat.

Paul Gheorghe, ales pe listele partidului Dianei Șoșoacă, se afla într-o vizită de lucru și susține că totul este o simplă confuzie. A luat ghiozdanul crezând că este al unui coleg.

Și problemele cu legea pentru membrii delegației nu se opresc aici. Sunt cercetați după ce ar fi intrat fără acord în sediul Serviciului de Ambulanță.

Scenele s-au petrecut în recepția unui hotel din Piatra Neamț.

Surse din anchetă susțin că senatorul Daniel-Paul-Romeo Gheorghe ar fi luat rucsacul băiatului cu bună știință.

S-ar fi uitat în jur și ar fi profitat de neatenția celor prezenți.

Ghiozdanul - care conținea inclusiv un laptop și 1.500 de lei - era al unui tânăr de 18 ani venit acolo pentru o petrecere. Mama lui a sunat la 112.

În replică, parlamentarul susține că totul ar fi o simplă confuzie.

Paul Gheorghe, senator: „Am vrut să-l ajut pe senatorul Miron Manega, că avea bagaj și am vrut să-l ajut. I-am luat acel rucsac, crezând că este al dânsului și l-am dus la microbuz. Este vorba despre o confuzie și punct”.

Cele spuse de Paul Gheorghe sunt susținute de colegul său.

Miron Manega, senator: „A luat ruscacul meu, am o problemă de locomoție, să mă ajute, a crezut că e rucsacul meu, l-a luat de la recepție si l-a dus la autocar”.

Polițiștii l-au găsit pe senator în trafic.

Ramona Ciofu, purt. cuv. IPJ Neamț: „Polițiștii au verificat aspectele semnalate, rucsacul fiind identificat și predat persoanei în cauză. Documentele întocmite vor fi înaintate unității de parchet competente”.

Procurorii urmează să stabilească dacă fapta constituie infracțiune. Acesta nu este singurul incident din vizita de lucru din județul Neamț.

Cu o zi înainte, delegația formată din șase parlamentari, membri ai Comisiei de Cercetare a Abuzurilor, ar fi intrat in sediul Serviciului de Ambulanta Neamț fără acordul medicilor. Au fost prinși rătăcind prin clădire, până când un angajat a sunat la 112.

Polițiștii continuă acum cercetările.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













