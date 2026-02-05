Situat între Milano și Veneția, orașul Brescia este un oraș compact, dar extrem de bogat din punct de vedere cultural. Una dintre atracțiile de neratat ale regiunii este Lacul Iseo. Adesea trecut cu vederea în favoarea faimosului Lac Garda, Lacul Iseo oferă însă o experiență mult mai autentică, scrie Daily Express.

Lacul înconjoară Monte Isola, cea mai mare insulă locuită din Europa aflată pe un lac. Pe insulă, accesul mașinilor este interzis, însă există numeroase trasee de plimbare spectaculoase, care șerpuiesc pe lângă sate pescărești retrase și plaje pitorești.

Ce poți vizita pe insulă

Cel mai frumos dintre aceste trasee este drumul de pe malul lacului dintre Peschiera Maraglio și Sensole, cunoscut sub numele de „plimbarea printre măslini”. De aici se poate admira insula privată San Paolo.

Parcurgerea traseului de aproximativ 2 kilometri durează în jur de o jumătate de oră, însă, dacă alegi să te oprești la unul dintre numeroasele baruri, restaurante sau gelaterii, plimbarea poate dura o zi întreagă. De-a lungul drumului există și o zonă de picnic, cu acces direct la lac, ideală pentru o baie răcoritoare.

Pentru cei care își doresc un traseu mai solicitant, există urcarea din Peschiera Maraglio către satul antic Cure. Acesta este faimos pentru salamul său artizanal, iar de aici pornește un drum pietruit care urcă spre Sanctuarul Madonna della Ceriola, de unde se deschide o priveliște absolut spectaculoasă asupra întregii insule.

Pentru cei inițiați, Lacul Iseo este noul Lake Como: la fel de frumos, dar fără aglomerație.

Porturile cu feribot direct către Monte Isola sunt Sulzano și Sale Marasino. Alte porturi importante sunt Iseo, Pisogne, Lovere, Tavernola Bergamasca și Sarnico. Feriboturile circulă către insulă la fiecare 15 minute.