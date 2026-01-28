Capturi de ecran primite de CNN din blogul între timp șters de pe site-ul Tasmania Tours arată recomandări pentru „Izvoarele Termale Weldborough”, despre care se spunea că oferă „o evadare pașnică” în pădurile din nord-estul Tasmaniei, o insulă care aparține de Australia. Descris ca un „refugiu liniștit”, locul era promovat ca fiind un „favorit” printre drumeți.



Weldborough este un mic oraș rural, situat la aproximativ 110 kilometri (68 de mile) de orașul Launceston.



Scott Hennessey, proprietarul companiei Australian Tours and Cruises din New South Wales, care operează Tasmania Tours, a declarat la începutul acestei luni pentru Australian Broadcasting Network (ABC) că „inteligența noastră artificială a dat-o complet în bară”.



El a spus că firma externalizase materialele de marketing către o terță parte și că, deși de obicei revizuiește fiecare postare, blogul a fost publicat în timp ce se afla în afara țării.



Kristy Probert, proprietara hotelului din Weldborough, a declarat pentru CNN că a fost derutată atunci când, în luna septembrie, turiștii au început să îi pună întrebări despre izvoarele termale: „La început au fost doar câteva apeluri, dar apoi oamenii au început să apară în număr mare. Primeam probabil cinci apeluri telefonice pe zi și cel puțin două-trei persoane ajungeau la hotel căutându-le. Suntem într-o zonă foarte izolată, așa că totul părea extrem de aleatoriu.”



Specialiștii recomandă turiștilor să-și facă propria cercetare legată de destinații și să nu se bazeze în totalitate pe inteligența artificială.





