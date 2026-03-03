El a explicat că acestea speculează nemulţumiri sociale latente şi amplifică emoţii colective pentru a genera polarizare şi neîncredere.

„În ultimii doi ani, România a fost expusă unor forme tot mai sofisticate de atac hibrid: Campanii de dezinformare, manipulare coordonată în mediul online, tentative de subminare a încrederii în instituţiile fundamentale ale statului.Aceste tehnici nu sunt însă întâmplătoare. Ele exploatează vulnerabilităţi reale sau percepute ca atare, speculează nemulţumiri sociale latente şi amplifică emoţii colective pentru a genera polarizare şi neîncredere”, a declarat Alex Florenţa, marţi, la bilanţul Ministerului Public.

El a subliniat că sistemul judiciar a fost supus în ultimul an unor presiuni semnificative.

”În ultimul an, sistemul judiciar a fost supus unor presiuni semnificative, unele legitime, altele deliberate, uneori parte a unor campanii de delegitimare menite să slăbească încrederea publică în instituţiile judiciare. Critica este firească într-o democraţie, este chiar necesară. Dar atunci când critica generează neîncredere sistematică, când cazuri individuale sunt transformate în generalizări asupra întregului sistem, iar dialogul public este înlocuit de suspiciune permanentă, riscul nu mai este doar pentru o instituţie în parte, riscul este pentru însăşi funcţionarea statului de drept”, a mai afirmat Alex Florenţa.