În București, în zona Cotroceni, există o oază de verdeață și un loc desprins parcă din altă lume. Este un refugiu de umbră și răcoare pe timp de vară și un loc numai bun de descoperit primăvara
Acest loc este Grădina Botanică „Dimitrie Brândză”, din Capitală. Iată ce poți vedea aici, cât costă biletul și care este programul.
Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” - istoric
Grădina Botanică din București a fost înființată în anul 1860, pe lângă Facultatea de Medicină și Farmacie, la inițiativa doctorului Carol Davila. La început, grădina ocupa o suprafață de aproximativ 7 hectare și era amplasată în partea stângă a Șoselei Cotroceni. Organizarea spațiului ca bază didactică și de cercetare a fost realizată sub conducerea botanistului Ulrich Hoffmann, primul director al instituției.
Din 1866, conducerea a fost preluată de profesorul dr. Dimitrie Grecescu, care a contribuit la dezvoltarea colecțiilor și la stabilirea unor relații de schimb cu grădini botanice din alte țări europene. Tot el a publicat primul catalog al plantelor existente în sectoarele în aer liber și în sere.
În 1874, Grădina Botanică a fost mutată în centrul orașului, pe terenurile fostului palat Vasile Șuțu, în fața Universității. În același an, instituția a intrat în componența Universității din București, pe lângă Facultatea de Științe, iar conducerea a fost preluată de profesorul dr. Dimitrie Brândză, conform gradina.botanica.unibuc.
Din cauza condițiilor improprii pentru dezvoltare, acesta a încercat să obțină un teren adecvat. În 1884, printr-un decret, au fost alocate terenul și fondurile necesare pentru amenajarea locului în care se află și acum grădina.
Noua etapă a presupus construirea și echiparea primelor sere, după modelul celor din Liège, ridicarea Institutului Botanic și realizarea principalelor plantații de arbori și arbuști.
În Institut au funcționat disciplinele de Biologie vegetală, Herbarul și Muzeul Botanic până la bombardamentul din 4 aprilie 1944, care a provocat distrugeri importante.
În 1932, Grădina Botanică a trecut în administrarea Primăriei Municipiului București, și s-a pierdut rolul său universitar. Al Doilea Război Mondial a afectat grav clădirile, colecțiile și activitățile didactice.
Din 1954, instituția a revenit sub conducerea Universității din București. A fost construit un complex de sere de producție, un nou Institut Botanic inaugurat în 1960, complexul de sere de expoziție realizat între 1973 și 1976, cu o suprafață de peste 2.500 mp, și noul Muzeu Botanic, deschis în 1978.
Între 2008 și 2014, complexul de sere a fost reabilitat cu fonduri bugetare și cu sprijin financiar extern.
În 1994, cu ocazia primei Sesiuni Naționale de Comunicări Științifice Botanice, grădina a primit numele profesorului dr. Dimitrie Brândză, în semn de recunoaștere pentru contribuția sa la dezvoltarea instituției pe amplasamentul actual.
Cum ajungi la Grădina Botanică din București
Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” se află pe Șoseaua Cotroceni, nr. 32, în București.
Se poate ajunge cu autobuzul, troleibuzul, tramvaiul sau metroul.
• Linii de autobuz: 123, 236, 336, 601
• Linii de troleibuz: 61, 62, 69, 90, 91, 93, 96
• Linii de tramvai: 1, 10, 11, 35
• Metrou: M1, M3, M5
Din zona Universitate se poate ajunge cu troleibuzele 61, 69, 90, 91 și cu autobuzul 336 până la stația „Grădina Botanică” sau cu autobuzul 601 până la stația „A.N.E.F.S.”.
Din zona Piața Unirii se poate folosi autobuzul 123 până la stația „Pod Cotroceni” sau metroul M1 până la stațiile „Eroilor” sau „Grozăvești”. De asemenea, linia M3 oprește la stația „Politehnică”.
Din zona Gara de Nord se poate ajunge cu troleibuzele 62, 93, 96 până la stația „Grădina Botanică”, cu autobuzul 123 până la „Pod Cotroceni” sau cu metroul M1 până la „Eroilor” ori „Grozăvești”.
Din Drumul Taberei se poate ajunge cu troleibuzele 69 și 90 până la stația „Dr. Marinescu”, cu troleibuzul 93 până la „Carol Davila” sau cu metroul M5 până la „Eroilor”.
Din Militari se poate ajunge cu troleibuzul 61 până la „Dr. Marinescu”, cu autobuzele 62, 236, 336 până la „Carol Davila” sau cu tramvaiul 35 până la „Grozăvești”.
Din Rahova se poate ajunge cu troleibuzul 91 până la „Dr. Marinescu” sau cu troleibuzul 96 până la „Carol Davila”.
Tarifele de la Grădina Botanică „Dimitrie Brândză”
Biletele pentru sere și Muzeul Botanic se cumpără de la casieria aflată la intrarea în grădină. Ultimul bilet se vinde cu 30 de minute înainte de închidere.
Tarife valabile începând cu 1 august 2025
Spațiile în aer liber
În perioada 16 martie – 15 octombrie, biletul întreg costă 15 lei, iar biletul redus 10 lei.
În perioada 16 octombrie – 15 martie, biletul întreg costă 8 lei, iar biletul redus 5 lei.
Muzeul Botanic
Bilet întreg: 15 lei
Bilet redus: 8 lei
Serele de Expoziție și Pavilionul Pădurea Tropicală
Bilet întreg: 15 lei
Bilet redus: 8 lei
Beneficiază de bilete reduse pensionarii, elevii, studenții și persoanele cu dizabilități. Studenții și salariații Universității din București au intrare gratuită.
Abonamentul lunar pentru un adult sau pentru un adult însoțit de unul sau mai mulți copii sub 7 ani, valabil doar pentru spațiile în aer liber, costă 150 lei.
Program de vizitare
Spațiile în aer liber
16 martie – 15 octombrie: 08:00 – 20:00
16 octombrie – 15 martie: 09:00 – 15:30
Muzeul Botanic
Marți – Vineri: 10:00 – 15:00
Sâmbătă și Duminică: 09:00 – 13:00
Serele de Expoziție și Pavilionul Pădurea Tropicală
Marți, Joi, Vineri: 10:00 – 15:00
Sâmbătă și Duminică: 09:00 – 13:00
Ce poți vedea la Grădina Botanică din București
Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” se întinde pe aproximativ 17,5 hectare, iar spațiul este organizat și pentru vizitatori, dar și pentru activități didactice și științifice.
Grădina adăpostește peste 10.000 de specii de plante din diferite zone climatice. Colecțiile sunt împărțite pe sectoare tematice: sector european, mediteranean, asiatic, american și sectorul sistematic, unde plantele sunt grupate după criterii științifice.
Un punct important este complexul de sere. Sera veche este construită la sfârșitul secolului al XIX-lea în stil Art Nouveau și găzduiește plante exotice precum palmieri, orhidee, ferigi și cactuși. Serele de expoziție includ specii tropicale și subtropicale, plante suculente și colecții de cactuși.
Grădina Japoneză este amenajată în stil tradițional, cu elemente de piatră, apă și vegetație specifică, fiind printre cele mai căutate și frumoase obiective din cadrul grădinii Botanice. Există și o grădina Românească ce reunește specii autohtone și plante adaptate climatului local.
Totodată, vei găsi o secțiune dedicată plantelor medicinale, unde sunt prezentate specii utilizate în scop terapeutic. Colecțiile de plante ornamentale completează peisajul și oferă exemple de amenajare.
Muzeul Botanic include un herbar și exponate legate de diversitatea plantelor și de cercetarea botanică. În exterior pot fi văzute grădina cu roci, care reproduce un peisaj montan, lacul cu nuferi și alei tematice care traversează diferite tipuri de vegetație.
Pregătește-te să petreci în jur de una sau două ore aici, în funcție de traseele din interiorul grădinii și de cât de mult vrei să te plimbi și să afli lucruri noi.
