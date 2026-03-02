Acest loc este Grădina Botanică „Dimitrie Brândză”, din Capitală. Iată ce poți vedea aici, cât costă biletul și care este programul.

Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” - istoric

Grădina Botanică din București a fost înființată în anul 1860, pe lângă Facultatea de Medicină și Farmacie, la inițiativa doctorului Carol Davila. La început, grădina ocupa o suprafață de aproximativ 7 hectare și era amplasată în partea stângă a Șoselei Cotroceni. Organizarea spațiului ca bază didactică și de cercetare a fost realizată sub conducerea botanistului Ulrich Hoffmann, primul director al instituției.

Din 1866, conducerea a fost preluată de profesorul dr. Dimitrie Grecescu, care a contribuit la dezvoltarea colecțiilor și la stabilirea unor relații de schimb cu grădini botanice din alte țări europene. Tot el a publicat primul catalog al plantelor existente în sectoarele în aer liber și în sere.

În 1874, Grădina Botanică a fost mutată în centrul orașului, pe terenurile fostului palat Vasile Șuțu, în fața Universității. În același an, instituția a intrat în componența Universității din București, pe lângă Facultatea de Științe, iar conducerea a fost preluată de profesorul dr. Dimitrie Brândză, conform gradina.botanica.unibuc.

Din cauza condițiilor improprii pentru dezvoltare, acesta a încercat să obțină un teren adecvat. În 1884, printr-un decret, au fost alocate terenul și fondurile necesare pentru amenajarea locului în care se află și acum grădina.

Noua etapă a presupus construirea și echiparea primelor sere, după modelul celor din Liège, ridicarea Institutului Botanic și realizarea principalelor plantații de arbori și arbuști.

În Institut au funcționat disciplinele de Biologie vegetală, Herbarul și Muzeul Botanic până la bombardamentul din 4 aprilie 1944, care a provocat distrugeri importante.

În 1932, Grădina Botanică a trecut în administrarea Primăriei Municipiului București, și s-a pierdut rolul său universitar. Al Doilea Război Mondial a afectat grav clădirile, colecțiile și activitățile didactice.

Din 1954, instituția a revenit sub conducerea Universității din București. A fost construit un complex de sere de producție, un nou Institut Botanic inaugurat în 1960, complexul de sere de expoziție realizat între 1973 și 1976, cu o suprafață de peste 2.500 mp, și noul Muzeu Botanic, deschis în 1978.

Între 2008 și 2014, complexul de sere a fost reabilitat cu fonduri bugetare și cu sprijin financiar extern.

În 1994, cu ocazia primei Sesiuni Naționale de Comunicări Științifice Botanice, grădina a primit numele profesorului dr. Dimitrie Brândză, în semn de recunoaștere pentru contribuția sa la dezvoltarea instituției pe amplasamentul actual.