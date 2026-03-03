”Criminalii americano-sionişti au atacat, la Qom (la sud de Teheran), sediul Adunării Experţilor, însărcinată să numească, supervizeze şi eventual să-l demită pe liderul suprem”, potrivit agenţiei iranene de presă Tasnim.

Presa locală a difuzat imagini cu un imobil avariat grav.

Tot Tasnim scrie că ”avioane de vânătoare americane şi israeliene” au lovit în centrul Teheranului marţi, în a patra zi de Război în Iran.

Agenţia a difuzat o înregistrare video filmată în centrul Teheranului, într-o zonă cu numeroase clădiri guvernamentale, care surprinde un nor de fum care se ridică la cer.

”Pagube importante au fost constatate la locuinţe în cartier”, în apropiarea emblematicei Pieţe Enghelab.

AFP scrie că nu a putut verifica amploarea pagubelor.

Armata israeliană a anunţat marţi că a lansat o serie de atacuri împotriva unor infrastructuri la Teheran.

”Forţele Aeriene au (...) lansat o serie de atacuri de mare anvergură împotriva unor infrastructuri ale regimului terorist iranian la Teheran”, a anunţat armata.