Destinația din Spania numită „orașul luminii”. Aici turiștii vin pentru vacanțe mai lungi

Alicante este una dintre acele destinații rare din Spania în care soarele, marea și stilul de viață mediteranean se îmbină perfect în orice sezon.

Situat în inima Costa Blanca, Alicante este una dintre cele mai importante destinații turistice de pe coasta de est a Spaniei. Cartierul vechi, situat la baza acestei fortărețe, dezvăluie un patrimoniu arhitectural civil și religios interesant. Alicante este, de asemenea, o zonă cu tradiții populare bine înrădăcinate, precum Festivalul Maurilor și Creștinilor și Noaptea de San Juan. Vedeta gastronomiei locale este orezul, preparat în numeroase moduri. Iată tot ce trebuie să știi despre această destinație. Ce să vezi în Alicante Între plajele sale aurii, ruinele istorice de pe coline și cartierele vibrante din orașul vechi, Alicante este o bijuterie a Costa Blanca din Spania. Orașul combină perfect cultura urbană cu frumusețea naturii și oferă o mulțime de lucruri de văzut și de făcut. Poți explora impunătorul Castel Santa Bárbara, admira arta stradală colorată din Barrio de Santa Cruz sau vizita o insulă spectaculoasă, unde chiar călătoria până acolo este parte din distracție. Atracții istorice pentru iubitorii de istorie: Castelul Santa Bárbara, Basilica de Santa María și Muzeul Arheologic (MARQ). Cele mai bune locuri de vizitat cu copii: Playa del Postiguet, Mushroom Street și Insula Tabarca (cu feribotul). Cele mai bune locuri pentru artă: Muzeul de Artă Gravina (MUBAG) și Barrio de Santa Cruz. Atracții pentru iubitorii de natură: Parc de l’Ereta și Cascada Algar. Castelul Santa Bárbara Castelul Santa Bárbara oferă o priveliște spectaculoasă asupra orașului Alicante și a mării. Construit în secolul al IX-lea, în timpul stăpânirii musulmane, acest fort extins de pe deal a fost cucerit și reconstruit de mai multe ori, ceea ce explică diversitatea stilurilor sale arhitecturale. Puncte de interes: • Casa del Gobernador (Casa Guvernatorului) a fost odată reședința comandantului și găzduiește exponate despre istoria militară a fortăreței, inclusiv hărți și artefacte vechi. • Terasa oferă priveliști asupra orașului vechi și a întregului golf al Alicante. Adresă: Castillo de Santa Bárbara, 03002 Alicante Program: zilnic, 10:00–20:00



Basilica de Santa María Cea mai veche biserică activă din Alicante, construită în secolul XIV peste o moschee, combină arhitectura gotică cu elemente baroce, inclusiv un mare altar pictat cu scene religioase. Navele înalte și capelele laterale prezintă sculpturi complexe din secolul XVI, conform getyourguide. Adresă: Pl. Sta. María, 1, 03001 Alicante Program: Luni–Sâmbătă: 10:00–19:00; Duminică: 13:30–19:00



Muzeul Arheologic din Alicante (MARQ) Muzeul prezintă cultura iberică și istoria contemporană prin galerii interactive, inclusiv o replică la scară naturală a unei nave romane și situri arheologice reconstruite. Colecțiile preistorice și iberice includ obiecte personale precum coliere și săbii ale primilor locuitori ai Alicante. Adresă: Pl. Dr. Gómez Ulla, S/N, 03013 Alicante Program: Marți–Sâmbătă: 10:00–19:00; Duminică: 10:00–14:00; Luni: închis



Cele mai bune locuri pentru familii Playa del Postiguet Plajă centrală cu nisip fin și apă limpede, loc de joacă pentru copii și acces la promenadă pentru gustări. Adresă: Pl. Prta del Mar, 3, 03002 Alicante Program: 24h; salvamar vara: 10:00–20:00



Mushroom Street Alee pietonală cu sculpturi gigantice de ciuperci și jocuri tematice pentru copii. Adresă: C. San Francisco, 30, 03001 Alicante Program: 24h



Insula Tabarca Această insula este accesibilă cu feribotul, are un sat pietonal și plaje ideale pentru înot și relaxare. Călătoria cu feribotul durează aproximativ 50 de minute, iar unele bărci au fund de sticlă pentru a vedea peștii colorați. Adresă plecare feribot: Paseo Mártires de la Libertad, s/n, 03002 Alicante Program: 24h (în funcție de sezon)



Cele mai bune locuri pentru artă Muzeul de Artă Gravina (MUBAG) Poți vedea colecții de artă spaniolă din secolele XVIII–XIX, portrete și peisaje regionale. Adresă: Carrer Gravina, 13-15, 03002 Alicante Program: Marți–Sâmbătă: 10:00–20:00; Duminică: 10:00–14:00; Luni: închis



Barrio de Santa Cruz Acesta este un cartier vechi cu murale și expoziții permanente de artă stradală, străzi și scări pictate colorat. Adresă: C. San Antonio, 03002 Alicante



Cele mai bune locuri pentru natură Parc de l’Ereta Parc cu trasee printre pini și măslini, priveliști panoramice asupra mării. Adresă: Calle Remigio Sebastià, 17, 03002 Alicante Program: 24h



Cascada Algar Cascadă situată într-o vale verde, cu piscine naturale ideale pentru picnic și relaxare. Perioada recomandată: aprilie–iunie sau septembrie–octombrie



#guadalest #guadalestspain #lesfontsdealgar #fontsalgar #fontsdelalgar #waterfallsoftiktok #costablanca #benidorm #alicantespain #alicante #alicante🇪🇸 #visitspain #lesfontsdelalgar ♬ espresso sabrina - celebs media @wanderlust__ever Hidden gem of Costa Blanca! 🇪🇸💦 The Algar Waterfalls. Only 1h from Alicante & you’re being transported into the most beautiful and impressive place. 😍 The Algar Waterfalls area is filled with lush forests 🌿and breathtaking views. The first trail known as the Cascada de Algar is stunning. Follow the path and you will enjoy the small cascades, several spectacular pools and waterfalls as you walk along. Things you should know: 🎫Entry €5 🩴Water shoes recommended ⏳Spend as much time as you want ☕️🥘Several cafes and restaurants nearby 🧊The water temperature is between 16-18C all year round as it’s coming from the mountain so it’s quite cold 🚗Only 1h from Alicante Don’t forget to stop at Guadalest one of the most picturesque towns in Spain! 🥹This little mountain ⛰️ town offers splendid views over a crystal-clear turquoise reservoir 💦 formed from the river which runs through the area. There are many shops & cafes with local produce. Both are perfect places to spend a day out & exploring the hidden gems of the Region of Valencia! 🇪🇸 #algarwaterfalls

Lucruri interesante despre Alicante Alicante se bucură de o poziție privilegiată cu vedere la spectaculoasa coastă mediteraneană. Așadar, pe lângă cele 300 de zile însorite pe an, ce altceva are de oferit Alicante? Continuă să citești pentru a afla. Locul de naștere al turrónului Alicante este faimos pentru că este locul de origine al turrónului, un nougat tradițional spaniol făcut din migdale și miere. Acest dulce, popular mai ales în perioada Crăciunului, își are originile în orașul Jijona, aflat la doar câteva minute de mers cu mașina de oraș. Iconicul castel Santa Bárbara Situat pe vârful Muntelui Benacantil, Castelul Santa Bárbara este una dintre cele mai mari fortărețe medievale din Spania. Oferind priveliști panoramice asupra orașului și mării, această structură emblematică datează din secolul al IX-lea și a fost martoră a unei istorii complexe de ocupații maure, creștine și franceze. Orașul luminii Alicante găzduiește renumitul Ciudad de la Luz, un complex de studiouri cinematografice de ultimă generație care a devenit un important centru pentru cinematografia europeană. Înființate în 2005, studiourile au găzduit numeroase producții internaționale de film și televiziune, atrăgând regizori de top datorită facilităților moderne și fundalului pitoreasc mediteranean, conform vetm-iac. Cel mai vechi palmier din Europa În apropierea Alicante se află Palmeral de Elche, un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO. Această uimitoare pădure de palmieri, plantată în perioada romană și extinsă ulterior de mauri, este cea mai mare din Europa. Cu peste 200.000 de palmieri, creează un peisaj unic, considerat unul dintre comorile naturale ale Spaniei. Tradiția viticolă a Alicante Tradiția viticolă din Alicante datează de secole, fiind cunoscută în special pentru producerea vinului dulce Fondillón, unul dintre cele mai vechi vinuri din lume. Clima și solul unice ale regiunii au făcut din Alicante un loc ideal pentru cultivarea viței de vie, iar podgoriile sale sunt celebrate pentru vinurile de înaltă calitate, în special vinurile roșii Monastrell. Dialecte locale Dialectul local, valenciana, este o variantă a catalanei și se vorbește pe scară largă alături de spaniolă. Pe lângă spaniola oficială, multe semne, meniuri și comunicări sunt prezentate în valenciană, reflectând bogata moștenire lingvistică și culturală a regiunii.



Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Etichete: , , , Dată publicare: