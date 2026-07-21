Deși călătoriile, mai ales cele în străinătate, pot fi costisitoare, există încă destinații europene unde vă puteți bucura de o vacanță frumoasă fără să cheltuiți o avere, potrivit Express.ro.

Pentru a identifica cea mai ieftină destinație de vacanță din această vară, o analiză a comparat zeci de orașe europene, luând în calcul costul hotelurilor, prețul mediu al unei beri și numărul atracțiilor accesibile pentru turiști.

Pe primul loc s-a clasat Praga, capitala Cehiei, celebră pentru arhitectura sa spectaculoasă și istoria bogată. Orașul este supranumit și „Orașul celor o sută de turle”, datorită clădirilor sale cu aspect de poveste.

Praga oferă nu mai puțin de 619 atracții accesibile pentru toate buzunarele, printre care complexul Castelului din Praga și Grădina Waldstein, amenajată în secolul al XVII-lea.

Cazare și mâncare la prețuri accesibile

O masă costă, în medie, aproximativ 10 euro, iar o bere la draft în jur de 2,70 euro. Un hotel de trei stele costă, în medie, 101 euro pe noapte, iar străzile istorice și cartierele pline de farmec ale orașului sunt ușor de explorat pe jos.

Dacă obosiți, puteți folosi transportul public, care este foarte ieftin. Turiștii pot cumpăra abonamente pentru metrou, tramvai și autobuz.

Un bilet valabil 30 de minute costă aproximativ 1,40 euro, unul de 90 de minute în jur de 1,80 euro, un abonament de 24 de ore costă aproximativ 5,50 euro, iar unul valabil 72 de ore ajunge la aproximativ 13,30 euro.

Atracțiile care fac din Praga o destinație preferată

Cea mai emblematică clădire a orașului este Catedrala Sfântul Vitus, aflată în complexul Castelului din Praga. Printre cele mai vizitate obiective se numără și Podul Carol, precum și Biserica Maicii Domnului dinaintea Týnului.

Perioada aceasta este una dintre cele mai bune pentru o vizită, deoarece Praga se află în cel mai cald sezon al anului. Între lunile mai și septembrie, temperaturile maxime se situează, în medie, între 22 și 27 de grade Celsius, iar zilele sunt lungi, oferind suficient timp pentru explorarea orașului.