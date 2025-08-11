Grecia introduce amenzi de 8.000 euro și permis suspendat patru ani pentru vitezomani. Ce pățesc șoferii prinși la telefon

Grecia introduce din septembrie amenzi de până la 8.000 de euro și suspendarea permisului auto timp de patru ani, pentru cei prinși că depășesc viteza legală, scrie Novinite .

Autoritățile speră să reducă astfel mortalitatea rutieră, una dintre cele mai mari din Europa.

Noile reglementări includ o amendă de 350 de euro și o suspendare a permisului de conducere pe o lună pentru cei prinși vorbind la telefonul mobil în timp ce conduc.

Această măsură vine în contextul în care Grecia se confruntă cu una dintre cele mai mari rate ale mortalității rutiere din Europa, clasându-se pe locul șapte în clasamentul general.

Pentru infracțiuni mai grave, cum ar fi depășirea vitezei de 200 km/h pe autostrăzi, amenzile vor crește până la 8.000 de euro, însoțite de o revocare a permisului pe 4 ani.

Oamenii spun că mai degrabă bunul simț al șoferilor va salva vieți

Atât localnicii, cât și turiștii observă însă aceste schimbări cu un optimism prudent, sperând la drumuri mai sigure, deși scepticismul rămâne cu privire la puterea de descurajare a amenzilor dure.

Mai mulți locuitori și-au exprimat îngrijorarea cu privire la comportamentele periculoase la volan. O persoană a subliniat că utilizarea telefonului mobil la volan crește semnificativ riscurile de accidente, susținând sancțiunile mai stricte, dar punând la îndoială eficacitatea acestora fără o mai mare conștientizare publică.

Un alt șofer, din Muntenegru, a împărtășit pierderile sale personale cauzate de faptul că a condus neatent și a subliniat necesitatea bunului simț pentru a salva vieți.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













