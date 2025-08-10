Incendiile de vegetație fac ravagii în sudul Europei. Grecia, Italia și Spania, sub asediul flăcărilor

10-08-2025 | 10:27
În Grecia, pompierii continuă lupta cu incendiile de vegetație, care au început să creeze probleme și în alte destinații de vacanță preferate de români.

Un focar a izbucnit aproape de situl arheologic Pompei, din Italia. Nici în Spania situația nu este mai bună.

Sute de pompieri spanioli se luptă cu trei incendii de pădure, izbucnite în comunitățile autonome Galicia, Madrid și Castilla y León.

În Grecia, militarii duc o luptă continuă și complicată cu incendiile de vegetație. Într-o singură zi, au fost numărate 55 de focare.

Foarte multe sunt acum sub control, inclusiv cel izbucnit vineri în regiunea Keratea, de lângă Atena.

Pompierii români detașați în Grecia i-au ajutat pe colegii eleni să țină sub control o vâlvătaie izbucnită la sud de Palaia Fokaia, un oraș de coastă din estul Atticii.

Un incendiu de vegetație – izbucnit în Parcul Național Vezuviu, lângă Napoli – s-a extins ieri.

Sâmbătă seară, flăcările încă ardeau pe pantele muntelui, la o altitudine de peste o mie de metri.

Cei 100 de pompieri mobilizați la sol au primit ajutorul a patru elicoptere și șase avioane de stingere, care au zburat aproape fără pauză.

Francesco Ranieri, primarul localității Terzigno: „Situația s-a mai îmbunătățit, însă pericolul continuă să fie mare. Resursele suplimentare mobilizate de autorități ne dau totuși speranță că acest incendiu care ne distruge pădurile de pin va fi oprit.”

Sudul Europei s-a confruntat vara aceasta cu o serie de incendii de vegetație intense, pe fondul secetei și al valurilor de caniculă.

Nu doar Spania, Italia și Grecia sunt afectate de căldura sufocantă.

Și sudul Franței se coace la temperaturi de 40 de grade Celsius.

Sursa: Pro TV

