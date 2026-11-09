FOTO| Târgul de Crăciun care a provocat o adevărată isterie. 100.000 de bilete vândute în 6 ore. Ce are atât de special Ravennaschlucht

Stiri Turism
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Un târg de Crăciun organizat sub un pod feroviar, în Pădurea Neagră din Germania, atrage în fiecare an zeci de mii de turiști. Pentru ediția din 2026, toate cele 100.000 de bilete s-au vândut în numai șase ore, cu mai bine de o lună înainte de deschidere.

autor
A.C.

Târgul Ravennaschlucht se află într-un defileu din sud-vestul Germaniei, la baza unui viaduct feroviar înalt de 40 de metri. Seara, podul este luminat în diferite culori, iar trenurile trec chiar pe deasupra căsuțelor de Crăciun.

Locul a devenit tot mai cunoscut în ultimii ani, în special datorită fotografiilor și videoclipurilor distribuite pe rețelele sociale. Popularitatea sa este atât de mare încât obținerea unui bilet a devenit o adevărată provocare.

100.000 de bilete pentru Târgul de Crăciun Ravennaschlucht, epuizate în numai șase ore

Pe 14 octombrie, la ora 10:00, când s-a dat startul vânzărilor online, aproximativ 40.000 de persoane așteptau deja la coada virtuală, potrivit postului public german SWR.

În primele două ore s-a vândut o mare parte din bilete. Cele mai căutate au fost locurile pentru intervalele de seară, când podul este iluminat și poate fi fotografiat în cele mai bune condiții.

La ora 16:00, organizatorii au anunțat că toate cele 100.000 de bilete au fost epuizate, cu șase săptămâni înainte de deschiderea târgului.

Numărul locurilor disponibile fusese majorat cu aproximativ 25% față de anul trecut, când au fost puse în vnzare 75.000 de bilete. Și atunci, toate s-au vândut în prima zi.

Mai mult, în 2025, numărul mare de persoane care au încercat să cumpere bilete a dus la blocarea temporară a sistemului de rezervări.

Anul acesta, organizatorii au decis să apeleze la o platformă externă pentru vânzarea biletelor.

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Ce face atât de special târgul de Crăciun din Pădurea Neagră

Târgul Ravennaschlucht este organizat în apropierea localității Breitnau, în landul Baden-Württemberg, într-un defileu înconjurat de păduri și versanți abrupți.

Căsuțele de lemn sunt amplasate la baza viaductului Höllentalbahn, un pod feroviar de aproximativ 40 de metri înălțime, care este încă folosit de trenuri.

Seara, viaductul este iluminat în diferite culori, iar trecerea trenurilor pe deasupra târgului a devenit una dintre cele mai fotografiate atracții ale locului.

Spre deosebire de târgurile de Crăciun organizate în piețele centrale ale orașelor, Ravennaschlucht se află în mijlocul naturii, într-o zonă în care pădurea și podul feroviar fac parte din decor.

Târgul are peste 40 de expozanți, care vând decorațiuni, cadouri, produse artizanale și specialități culinare din regiune. Vizitatorii găsesc aici vin fiert, preparate tradiționale și produse realizate de meșteșugari locali.

Popularitatea târgului a crescut de la an la an. Dacă în trecut era cunoscut mai ales de localnici și de turiștii care vizitau Pădurea Neagră, acum atrage vizitatori care își planifică excursiile special pentru acest eveniment.

Biletele pentru târgul de Crăciun au ajuns să fie revândute de patru ori mai scump

La doar câteva zile după ce toate biletele au fost epuizate, pe platformele de anunțuri au început să apară oferte la prețuri mult mai mari decât cele oficiale.

Un bilet pentru adulți costa 7,50 euro pentru intervalele de după-amiază și 9,50 euro pentru cele de seară. Pe platformele de revânzare, unele bilete au ajuns însă să coste 40 de euro.

Potrivit presei germane, un vânzător cerea 160 de euro pentru patru bilete, iar altul oferea două bilete pentru 80 de euro, scrie tagesschau.de.

Unele anunțuri promovau intervalele de seară drept „perfecte pentru Instagram”, deoarece atunci pot fi făcute fotografii cu viaductul iluminat.

Compania Reservix, care se ocupă de vânzarea biletelor, estimează că pe piața neoficială au apărut câteva sute de bilete. Reprezentanții companiei au început să identifice aceste oferte și să anuleze rezervările persoanelor care încearcă să revândă biletele în scop comercial.

Organizatorii îi avertizează pe turiști să nu cumpere bilete de pe platforme neoficiale. Acestea pot fi copiate, falsificate sau anulate, iar persoanele care le cumpără riscă să nu poată intra la târg.

Când se deschide Târgul de Crăciun Ravennaschlucht în 2026

Târgul de Crăciun Ravennaschlucht va fi deschis între 26 noiembrie și 20 decembrie 2026, de joi până duminică.

Accesul se face doar pe bază de bilet cumpărat online, pentru un interval de aproximativ două ore. Sistemul a fost introdus pentru a limita aglomerația și pentru a reduce timpul de așteptare la intrare și la standuri.

După expirarea intervalului rezervat, vizitatorii trebuie să părăsească târgul pentru a face loc următoarelor grupuri.

Deși toate cele 100.000 de bilete puse inițial în vânzare s-au epuizat, organizatorii spun că mai pot apărea locuri prin sistemul oficial de revânzare.

Biletele nu pot fi cumpărate la intrarea în târg.

Etichete: targ de craciun, germania,

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