Sute de pelerini au fost lăsați fără bani după anularea bruscă a călătoriilor la Mecca. Compania de turism ar fi dat faliment

14-01-2026 | 10:01
pelerini mecca
AFP

Compania Dogan Voyages, cu sediul în Franța, care organiza pelerinaje la Mecca de peste 30 de ani, susţine că se confruntă cu „circumstanţe excepţionale”, în timp ce clienţii săi anulează pelerinajele în ultimul moment, fără a primi rambursări.

Lorena Mihăilă

Firma are filiale în mai multe țări din Europa, dar acestea sunt închise.

Mărturiile curg pe grupurile de Facebook şi pe WhatsApp, exprimând îngrijorarea faţă de anularea călătoriilor organizate de agenţia Dogan Voyages din Lyon, specializată în pelerinaje la Mecca.

Fără veşti de la 31 decembrie, mulţi pelerini şi-au văzut călătoria anulată în ultimul moment.

Deşi nu poate fi contactată în prezent, Dogan Voyages a asigurat printr-un comunicat că se confruntă cu dificultăţi legate de ”circumstanţe excepţionale”.

Unde are compania Filiale

Cu sediul stabilit pe rue de la Part-Dieu din 1992, compania şi-a schimbat proprietarul în 2018. A fost cumpărată de doi bărbaţi din aceeaşi familie, unul fiind iordanian, iar celălalt francez. Aceştia sunt domiciliaţi în regiunile Parisului şi Marsiliei şi deţin fiecare o altă companie specializată în pelerinaje musulmane, în sudul Franţei.

Compania Dogan Voyages are, de asemenea, filiale în mai multe oraşe din Franţa, potrivit site-ului Infogreffe. Acestea sunt închise, la fel ca şi altele din Europa. Comunicatul Dogan Voyages a fost publicat şi pe pagina sa de Facebook din Belgia.

Compania ar fi dat faliment

O fostă angajată iordaniană indică că grupul a dat faliment. Vestea ar fi fost anunţată ”brusc” la sfârşitul lunii trecute.

La fel ca alţi internauţi care se prezintă ca angajaţi sau apropiaţi ai angajaţilor, ea indică faptul că unele salarii nu au fost plătite integral.

Pe reţeaua socială LinkedIn, cel puţin o jumătate de duzină de angajaţi iordanieni ai grupului şi-au anunţat plecarea de la Dogan Voyages la sfârşitul lunii decembrie.

Unul dintre ei face legătura cu valul de anulări ale pelerinajelor.

„Călătoria vieţii”

Am plătit integral cu o lună înainte de plecare şi am aflat ulterior că nu mai aveau autorizaţie”, a declarat un utilizator de internet care şi-a anunţat intenţia de a depune plângere.

Un ziar saudit a menţionat blocarea de către guvern a unei agenţii de turism, fără a preciza numele acesteia, ceea ce a alimentat zvonurile.

În comunicatul său, Dogan Voyages asigură că nu este vorba despre ea.

„Anulările recente ale plecărilor sunt legate de circumstanţe excepţionale şi independente de voinţa noastră”, asigură compania fără alte explicaţii. Clienţilor săi le spune că rămâne „pe deplin mobilizată pentru a-i însoţi, chiar şi în această perioadă dificilă”.

Dogan Voyages declară că poate fi contactată telefonic, dar la capătul firului „numărul nu poate fi găsit”. Compania afirmă, de asemenea, că este în contact cu CCI pentru rambursarea clienţilor care nu au putut pleca, dar aceasta, contactată de Le Figaro, neagă formal orice schimb.

”Nu mă pot opri din plâns, număram orele până să plec în acest loc”, mărturiseşte o internaută.

”Sora mea a plătit 4 Omras (pelerinaj, NDLR) pentru 8000 de euro şi nu a primit niciun euro înapoi”, continuă un altul.

”Sunt disperată”, spune o locuitoare din Mulhouse.

Dincolo de Lyon, mulţi clienţi înşelaţi se organizează pe reţelele sociale pentru a face sesizări şi a iniţia proceduri colective.

Ei vorbesc despre ”economii” şi ”călătoria vieţii”.

Un grup WhatsApp reuneşte deja peste 400 de persoane. Mai multe plângeri au fost depuse pentru înşelăciune şi abuz de încredere, indică Parchetul din Lyon.

Explicația ministrului Energiei pentru frigul din spitale și blocuri: „Se termină gerul și automat intră lucrurile în normal"

Sursa: News.ro

