300.000 de led-uri vor lumina zilnic artera până pe 5 ianuarie 2027. Și în Berlin oamenii pot intra în atmosfera festivă la un patinoar unde o instalație combină temele de Crăciun si muzica tehno.

După aprinderea luminilor de sărbătoare pe faimoasa arteră comercială londoneză Regent Street evenimentul a fost pecetluit cu un foc de artificii.

Karen Baines marketing director: „Anul acesta au venit mai mulți oameni, pentru că știu că strada este închisă traficului și se pot bucura de eveniment într-un cadru mai relaxat. Muzica desigur contribuie la atmosferă. ”

Printre pietoni și-au făcut apariția muzicanți și diverși artiști stradali: „Este o atmosferă extraordinar de animată aici. Sunt foarte mulți oameni îmbrăcați în ținute de Crăciun peste tot vezi numai culori și lumini. ”

Și Berlinul a intrat în atmosfera de sărbători. Un artist local a pus la punct o instalație festivă care include un patinoar, brazi și o combinație de muzică de Crăciun și tehno.

Christopher Bauder, artist: „Există o adevărată pădure de brazi suspendată de tavan iar la sol este amenajat un patinoar pe care vizitatorii îl pot folosi. De asemenea are loc un spectacol de lumină și sunet de 45 de minute cu un sistem audio tridimensional”.

Artistul a folosit 600 de brazi de Crăciun și peste 300 de mii de lumini. Din tavan urcă și coboară în ritmul muzicii mai multe globuri disco.

Christopher Bauder, artist: „Puteți veni pur și simplu să vă plimbați și să admirați decorul nu este obligatoriu să patinați. Vorbim înainte de toate o experiență deschisă tuturor.”

„Winterlights 2026" este deschis publicului până la mijlocul lui februarie, anul viitor.