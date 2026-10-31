Accesul va fi, ca în fiecare an, gratuit.

Corespondent PROTV: „Locul în care ne aflăm acum se va transforma într-un adevărat tărâm de poveste. Iar magia începe de luni, când echipele vor da startul amenajărilor.

Toată această suprafață de 20.000 de metri va fi un întreg orășel de Crăciun, pregătit să-i bucure pe cei care ajung aici. Vor fi peste 133 de căsuțe amenajate, pline cu bunătăți, dar și cu produse realizate de meșteșugari locali. Nu vor lipsi nici în acest an roata panoramică și caruselul, care ne duc în poveștile copilăriei. Iar alături de bradul înalt de 30 de metri, dorințele celor mici sau ale celor mari care au fost cuminți vor fi ascultate de Moș Crăciun. El va avea o căsuță decorată și pictată manual, unde va avea și cadouri de dat.

Pe lângă miile de luminițe de aici, alte șase milioane vor împodobi principalele bulevarde din Capitală, care vor fi aprinse odată cu deschiderea târgului, pe 27 noiembrie.

Reprezentanții Primăriei au transmis că bugetul alocat pentru acest târg este cu 5 milioane de lei mai mic față de bugetul pentru târgul de anul trecut, care, de altfel, a atras peste un milion și jumătate de vizitatori”.