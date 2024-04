Excursie cu mocănița de la Sovata. Experiența pe care niciun turist nu o ratează

Mocănița a făcut primul drum din acest an, însă nu se știe cât mai poate ține tradiția. Mecanicii sunt deja pensionari, iar tineri pasionați de locomotivele cu aburi sunt greu de găsit.

Locomotiva pornește în forță pe calea ferată construită acum mai bine de 100 de ani. Apare din pădure și străbate colinele de la Sovata spre Câmpul Cetății. Călătorii sunt entuziasmați când locomotiva fluieră și scoate aburi.

Turist: „Este o experiență unică. Am vrut să simt pe pielea mea, să văd exact cum călătoreau pe vremuri bunicii noștrii , străbunicii noștrii”.

Turist: „Noi venim tocmai de la Iași. Special am venit pentru a vizita această zonă și am rămas suprinși plăcut. Ne bucurăm tare mult că am venit”.

Turist: „E prima dată, e foarte frumos, plăcut, foarte frumos, îmi place”.

Turist: „Pentru copii. Copiii sunt morți după trenuri. Îi facem vatmani de tramvai ceva”.

Dietrich Jozsef, mecanic locomotivă: „Cei care lucrează cu locomotive de aburi sunt deja în vârstă. A fost pasiune din tinerețe. Sunt mecanic de locomotivă de la 24 de ani. Mi-a fost dragă și am profesat până am intrat în pensie”.

Ca să nu rămână fără mecanic, administratorul mocăniței speră să aducă de la Brașov doi tineri învățăcei care să ducă tradiția mai departe.

Mircea Greab, administrator mocăniță: „Vara asta școlarizăm tineret. Dacă nu iubești ceea ce faci... În locomotive sunt 50 de grade vara. E greu de suportat”.

Mocănița de la Sovata are trei vagoane și locomotivă. Nu trece de 35 de kilometri pe oră și are o autonomie de 30 de kilometri. Este una dintre cele 10 locomotive construite în 1949 în Polonia, din care două au ajuns în România.

