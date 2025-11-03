Zona spectaculoasă ascunsă între colinele Transilvaniei. Vin turiști și din străinătate să admire peisajul de toamnă

03-11-2025 | 08:37
Vă invităm într-o călătorie printre colinele Transilvaniei, cu mocănița de la Sovata. Turiști de la noi, dar și de peste hotare, se bucură de peisajul de toamnă, din locomotiva veche de 76 de ani.

Reka Bereczki

Dintr-un nor de aburi, locomotiva iese din pădure și pornește spre Câmpu Cetății, oferind o priveliște de basm.

Femeie: „Parcurgem 14 km pe o cale ferată veche, din 1916, călătoria durează două ore și jumătate.”

Pe lângă peisaje, plimbarea cu o locomotivă atât de veche este o experiență în sine.

Femeie: „A fost ceva de vis. Pădurea aurie, razele soarelui care ne mângâiau, glasul roților de tren, râsetul copiilor, prieteni dragi, minunat.”

bucovina
Turiști din toată lumea au venit de Paște în Bucovina. Un loc în mocăniță s-a rezervat cu luni înainte: ”Fascinant!”

Bărbat: „Am mai fost la Sovata, dar nu am fost cu mocănița. Chiar ne place, e foarte frumos, vreme bună.”

Femeie: „Am fost cu cea din Maramureș și am zis că dacă tot suntem aici, să încercăm.”

Băiat: „E foarte frumos, vedem peisaje frumoase.”Ca în fiecare toamnă, vagoanele au fost decorate cu dovleci și păianjeni, specifici sărbătorii de Halloween.

Mulți oameni au venit costumați ori au adus accesorii de sezon.

Fată: „Trenul e foarte frumos decorat și mă bucur că nu numai noi ne-am costumat, și alții au fost de aceeași părere.”

Fată: „Superb, foarte frumos. E prima dată.”

Printre turiști s-au numărat și câțiva străini.

Bărbat: „A fost foarte frumos. Un mediu minunat, oamenii aplaudă, se bucură.”

Femeie: „Foarte frumos, distractiv, priveliște superbă asupra pădurii, culorile toamnei, foarte tare.”

Mocănița de la Sovata are patru vagoane și o locomotivă cu aburi.

Este una dintre cele zece construite în Polonia, în 1949.

Circulă cu o viteză de 35 de kilometri pe oră și are o autonomie de 30 de kilometri.

