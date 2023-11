Destinații din România pentru mini vacanța de Sfântul Andrei - 1 Decembrie 2023: Locuri ideale pentru această perioadă

Țara noastră găzduiește locuri fascinante și pline de farmec, perfecte pentru o escapadă de un weekend prelungit. De la orașe istorice, la regiuni montane pitorești și sate tradiționale, există destinații ideale pentru toate gusturile și buzunarele.

Dacă nu știți cum să petreceți minivacanța prilejuită de sărbătoarea Sfântului Andrei și Ziua Națională a României de 1 Decembrie, în continuare vă propunem o listă de locuri remarcabile din țara noastră care pot transforma aceste zile libere într-o experiență de neuitat.

Destinații la munte pentru minivacanța de 1 Decembrie

Bran-Râșnov-Moeciu se numără printre cele mai pitorești regiuni din Transilvania și oferă o mulțime de variante de a petrece un weekend prelungit în cuplu sau împreună cu toată familia. Această zonă este ideală pentru cei care vor să se bucure de natură, având la dispoziție și câteva atracții turistice. Bran-Moeciu și Râșnov se mândresc cu natura și frumusețile naturale ale zonei. Acestea sunt locuri cu o istorie minunată, dar și cu legende care îți vor capta atenția.

Atracții turistice în zona Bran-Râșnov-Moeciu

· Castelul Bran, cunoscut drept și Castelul lui Dracula este de departe cea mai cunoscută atracție turistică în rândul turiștilor străini, grație romanului lui Bram Stoker. Dacă urcați la castel puteți admira un peisaj impozant al munților Bucegi. Acesta poate fi un loc fascinant pentru a petrece câteva ore alături de familie în timpul minivacanței de 1 Decembrie, mai ales dacă ești interesat de istorie, mituri și legendele din jurul Castelului Bran.

· Amfiteatrul Transilvania este un loc pitoresc din județul Brașov, situat între Moieciu de Jos si Moieciu de Sus, construit pe o proprietate privată, care a atras atenția turiștilor în utlimul an. Pentru a putea ajunge în acest loc sublim, există două căi. Prima variantă ar fi un traseu turistic marcat cu ajutorul indicatoarelor, iar cea de-a doua ar fi cu mașina personală pe un drum forestier. Platoul oferă o priveliște încântătoare, iar complexul amfiteatrului oferă atât cazare, cât și mâncare la restaurantul hotelului, conform clubulcopiilor.ro. În zonă există leagăne din iută mânuite prin sfoară, iar în apropiere se află o tonetă cu băuturi calde și reci. Puteți folosi această plimbare la Amfiteatrul Transilvania ca prilej pentru a servi o cafea într-un peisaj de vis.

· Tot în Bran există un complex montan situat la aproximativ un kilometru de centrul orașului, care dispune de o bază de agrement și de un hotel spectaculos care pune la dispoziția turiștilor o piscină încălzită, saună, baie de aburi, teatru, terenuri sportive și multe altele. În zonă există și un restaurant tradițional românesc care servește preparate locale. Câteva activități disponibile în zonă sunt: echitația, gimnastica acvatică și tir cu arcul, toate sub îndrumarea personalului bine pregătit. În complex există, de asemenea, așa zisa „valea cu povești”, unde cei mici se pot face vizite si activități la Căsuța lui Moș Crăciun, Căsuța Albei-ca-Zăpada, Castelul lui Făt-Frumos sau Castelul Balaurului. Zona dispune și de un loc de joacă pentru copii, un club de jocuri, parc istoric (12 statui reprezentând regi si domnitori ), un parc natural cu hamace si băncuțe, minizoo, amfiteatru, jocuri, concursuri și spectacole.

Shutterstock

Cazare în zona Bran-Râșnov-Moeciu

Dacă mergeți în familie sau într-un grup mai mare de prieteni, în localitățile Bran, Râșnov și Moeciu găsiți opțiuni ideale de cazare, fie că vorbim de pensiuni sau de hoteluri. Puteți opta pentru închirierea unei pensiuni întregi dacă plecați în vacanță cu prietenii, majoritatea spațiilor de cazare având zone amenajate în grădină și activități recreative pentru grupuri.

În schimb, dacă optați pentru un hotel, aveți posibilitatea să rezervați o cameră într-o unitate care dispune de piscină, SPA, ori masaj și să vă bucurați de un weekend relaxant. Și dacă călătoriți cu copiii hotelul este o opțiune bună, întrucât acestea dispun de zone special amenajate pentru cei mici în care aceștia să se joace. De asemenea, la hoteluri aveți și opțiunea de a face activități în aer liber cu familia.

Dacă călătoriți în cuplu în schimb, localitățile Bran, Râșnov și Moeciu dispun de o mulțime de cabane, unde vă puteți bucura de un weekend relaxant la peste 1.000 de metri înălțime. Unele cabane dispun de ciubăr, așa că vă puteți bucura de o baie fierbinte în timp ce admirați priveliștea zonei.

Orașe din România ideale pentru minivacanța de 1 Decembrie

Minivacanță de Sfântul Andrei - 1 Decembrie 2023 în Cluj-Napoca

Cluj-Napoca se numără printre cele mai căutate destinații pentru minivacanța de 1 Decembrie datorită atmosferei istorice. Orașul are o bogată moștenire istorică, fiind un centru cultural și educațional important al țări. Are numeroase clădiri istorice, muzee și monumente care pot fi vizitate pentru a înțelege mai bine istoria și cultura regiunii, iar în jurul datei de 1 Decembrie, în Cluj-Napoca au loc parade, concerte, expoziții și alte activități festive care an de an atrag atenția turiștilor.

Ca în fiecare an, primăria municipiului Cluj-Napoca pregătește numeroase evenimente și momente speciale pentru clujeni și turiști, cu ocazia împlinirii a 105 ani de la Unirea Transilvaniei cu România.

Shutterstock

Programul evenimentelor de 1 Decembrie în Cluj-Napoca:

09:00 - depunere de coroane și jerbe de flori în Piața Mihai Viteazu

10:30 - defilare tehnică militară și artificii de zi în Piața Avram Iancu

12:00 - Moment aniversar „30 de ani de statuie a lui Avram Iancu în inima Clujului”

13:00 - reconstituire a evenimentelor din 1918, pe Bulevardul Eroilor

15:00 - regal folcloric, în Piața Unirii - cu Sava Negrean Brudașcu, Aurel Tămaș, Maria Golban Șomlea, Valeria și Traian Ilea, dar și ansamblurile folclorice „Mărțișorul” și „Dor Transilvan”

19:00 - iluminatul festiv se deschide în tot orașul, în Piața Unirii, deschiderea Târgului de Crăciun concert Delia și Cargo

20:00 - spectacol de drone și artificii în Piața Unirii

Cazare și transport în Cluj-Napoca

Orașul este ușor accesibil, având un aeroport internațional și conexiuni bune de transport. Există, de asemenea, o varietate de hoteluri, pensiuni și alte facilități de cazare pentru turiști.

Dacă ajungeți la Cluj-Napoca în perioada de 1 Decembrie nu ratați restaurantele locale și spațiile culturale popoulare din zonă. Orașul este cunoscut pentru viața sa culturală vibrantă, având o mulțime de restaurante, cafenele, cluburi și spații culturale care oferă o gamă largă de opțiuni de divertisment pentru vizitatori.

Sursa: Monitorul de Cluj

Minivacanță de Sfântul Andrei - 1 Decembrie 2023 în Alba-Iulia

Alba Iulia este de departe destinația de top din perioada Zilei Naționale a României deoarece are o importanță istorică deosebită și găzduiește evenimente și manifestări impresionante în această zi din an.

Contextul istoric al acestui oraș este că, la 1 decembrie 1918, care astăzi este Ziua Națională a României, Marea Adunare Națională de la Alba Iulia a hotărât Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Regatul Român. Această decizie a fost făcută publică prin Rezoluția de la Alba Iulia. Astfel, acest oraș are o semnificație specială pentru români și este asociat direct cu Ziua Națională a României.

Cu ocazia Zilei Naționale orașul capătă o atmosferă festivă deosebită, atrăgând turiști din toate colțurile țării. În această perioadă se organizează manifestații de 1 Decembrie, parade, spectacole de muzică, dansuri tradiționale, expoziții și alte manifestări culturale care marchează această sărbătoare importantă, cele mai multe fiind în cetatea Alba Carolina și împrejurimi.

Alba Iulia merită vizitat, mai ales în această perioadă, când orașul oferă oportunități excelente pentru a înțelege și a experimenta mai mult din istoria și cultura românească.

StirilePROTV

Programul evenimentelor de 1 Decembrie în Alba Iulia

Evenimentele dedicate zilei de 1 Decembrie din Cetatea Marii Uniri încep cu mai bine de o săptămână înainte de Ziua Națională. Primăria Alba Iulia a anunțat recent programul acestor evenimente.

09.30 – Veșnică recunoștință oamenilor Unirii! Ceremonii de pomenire la mormintele lui Ion Arion, Samoilă Mârza, Florian Medrea, Dominic Medrea, Camil Velican, Aurel Sava Cimitirul Maieri

– Veșnică recunoștință oamenilor Unirii! 10.00 – Salonul de carte „1 Decembrie”, ediția a III-a Standuri de edituri și lansări de carte în intervalul orar 10:00 – 20:00 Sala Unirii, aripa de nord

– Salonul de carte „1 Decembrie”, ediția a III-a 11.00 – Primirea Soliilor din Cetățile de Scaun Reconstituire istorică Piața Cetății Alba Carolina

– Primirea Soliilor din Cetățile de Scaun 11.15 – Discursul lui Vasile Goldiș Moment evocator Sala Unirii

– Discursul lui Vasile Goldiș 12.00 – Ateliere de meșteșuguri tradiționale românești -ROMÂNIA TRADIȚIONALĂ Festival de tradiții și obiceiuri: ateliere de meșteșuguri tradiționale românești (olărit, pictură tradițională de icoane pe sticlă, arte decorative, cojocărie, pielărie, arta lemnului, țesături și cusături tradiționale); în intervalul orar 12:00 – 20:00 Centrul Etnografic al Județului Alba

– Ateliere de meșteșuguri tradiționale românești -ROMÂNIA TRADIȚIONALĂ 12.00 – Te Deum Catedrala Încoronării

– Te Deum 12.20 – Focuri de artificii de zi Esplanada Catedralei Încoronării

– Focuri de artificii de zi 13.00 – Caleidoscopul Unirii Animație

– Caleidoscopul Unirii

13:00 Citirea Rezoluției Adunării Naționale de la Alba Iulia și Rugăciune de mulțumire

Monumentul Unirii

Eveniment organizat de Primăria Municipiului Alba Iulia în parteneriat cu Biserica Română unită cu Roma, Greco-Catolică

14.00 Ceremonie militară de depunere de coroane și jerbe de flori, la Monumentul Unirii

15.00 Defilare militară dedicată Zilei Naționale a României,

Bulevardul 1 Decembrie 1918

15.30 Marea Unire a Bucătarilor

Masa populară

Curtea interioară a Palatului Principilor Transilvaniei

15.30 ROMÂNIA TRADIȚIONALĂ

Spectacol folcloric extraordinar susținut de artiști din toate zonele istorice ale României: Nicolae Furdui Iancu, Ionuț Fulea, Veta Biriș, Mariana Anghel, Mariana Deac, Cornel Borza, Traian Jurchela, Ciprian Roman, Cristian Fodor, Ovidiu Olari, Ilie Medrea, Mirela Mănescu, Roxana Reche, Alexandru Pal, Roxana Bădescu, Elena Nistor, Floricica Moga, Nicolae Plută, Dorina Narița, Bogdan Toma, Ancuța Matei Olar, Anuța Iuga, Ioana Ciorea, Maximiliana Poienar, Ana Maria Alb, Daria Costea, Diana Izabela Marin, Maria Uțiu, Adina Popa, Bianca Șușman, Gabriel Bucur, Cristina Todor, Oana Vențel, Ansamblul Folcloric al Județului Alba, Ansamblul Folcloric ,,Drăgan Muntean” al Județului Hunedoara, Ansamblul Folcloric ,,Busuiocul” al Județului Bacău, Grupul instrumental ,,Crai nou” din Alba Iulia.

Piața Cetății Alba Carolina

18.00 Caleidoscopul Unirii

Animație, prezentări, reenactment istoric

Piața Cetății Alba Carolina, Aleea Muzeului

19.30 Un secol de dor

Concert eveniment cu: Grigore Leșe și invitații săi – soprana Mihaela Pletea, Maria Chifu, Ioana Demetra Gârleanu, Taraful Cătălin Iancu

Piața Cetății Alba Carolina

20.30 La mulți ani, România!

Spectacol de artificii

Piața Cetății Alba Carolina

SÂMBĂTĂ, 02 decembrie 2023

15.00 Maria, Inima României Proiecție documentar istoric. Eveniment organizat de Rotary Club Alba Iulia Casa de cultură a studenților Alba Iulia

19.00 Concert Domino, concert Subcarpați & Grupul Iza Concerte Piața Cetății Alba Carolina



Programul activităților poate suferi modificări.

Sursa: Alba24

Cazare și transport în Alba-Iulia

Pentru a ajunge la Alba Iulia, există mai multe modalități de transport. Orașul este conectat la rețeaua feroviară națională și există trenuri directe și rapide către această destinație. Cel mai apropiat aeroport de Alba Iulia este Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj-Napoca, aflat la aproximativ 100 de kilometri distanță de Alba Iulia. Din aeroport până în Alba Iulia poți lua un taxi, poți închiria o mașină sau poți călători cu transportul public (autobuze, trenuri, microbuze). Orașul este bine conectat la rețeaua de transport și oferă opțiuni variate pentru a ajunge în acest oraș deosebit.

De asemenea, Alba Iulia oferă o varietate de opțiuni de cazare pentru turiști, pentru diverse preferințe și bugete, de la hoteluri și apartamente, la pensiuni sau vile. Este recomandat ca în această perioadă aglomerată cazarea să fie luată în avans.

Minivacanță de Sfântul Andrei - 1 Decembrie 2023 în Constanța

Localitatea Ion Corvin din județul Constanța găzduiește an de an, pe 30 noiembrie, pelerini veniți din toate colțurile țării la Peștera Sfântului Andrei.

Shutterstock

În mod tradițional, pe 30 noiembrie, la mănăstirea peștera Sfântului Apostol Andrei din localitatea Ion Corvin, județul Constanța, are loc cel mai mare pelerinaj din Dobrogea. Aici este locul unde, spun istoricii bisericești, apostolul Andrei s-ar fi adăpostit într-o peșteră.

La mănăstire se poate ajunge dinspre Călărași, pe DN 3, în direcția Constanța. De asemenea, de pe Autostrada Soarelui, în dreptul orașului Cernavodă se poate ieși în direcția Rasova – Ion Corvin.

An de an slujba de Sfântul Andrei este oficiată de Arhiepiscopul Tomisului și de alți preoți din Constanța.

De asemenea, pe 1 Decembrie, la Constanța, vor avea loc parade militare cu ocazia Zilei Naționale a României. Cu prilejul sărbătoririi a 105 ani de la înfăptuirea Marii Uniri, Comandamentul Flotei organizează în garnizoana Constanța o paradă militară, care constă în defilarea unui detașament constituit din personal militar, tehnică terestră și aeriană.

Sursa: DobrogeaTV

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 26-11-2023 20:18