Obiect de pe vremea dacilor liberi, vechi de 2.000 de ani, descoperit pe șantierul Autostrăzii Unirii A8

17-01-2026 | 11:24
Autostrada Unirii
Un fragment de amforă vechi de aproape 2.000 de ani a fost descoperit pe şantierul autostrăzii A8, în apropiere de oraşul Târgu Neamţ, a anunţat, sâmbătă, directorul Muzeului de Istorie şi Etnografie Târgu Neamţ, Vasile Diaconu.

Cristian Anton

Cercetătorul a precizat că această descoperire confirmă activităţile comerciale practicate de comunităţile de daci liberi din zona subcarpatică a judeţului Neamţ.

"Pe traseul Autostrăzii A8, în vecinătatea oraşului Târgu Neamţ, echipa de tineri arheologi a descoperit, într-o aşezare a dacilor liberi (sec. II-III p. HR.), un fragment dintr-o amforă care păstrează pe gâtul ei litera greceasca "Fi", pictată cu roşu. Spre deosebire de cartuşele ştampilate care apar pe unele amfore şi care indică atelierele unde au fost produse, semnele pictate sau incizate pot indica iniţiale ale unor nume de persoane care aveau în posesie aceste recipiente pentru ulei de măsline şi vin", a precizat dr. Vasile Diaconu.

Directorul Muzeului de Istorie şi Etnografie Târgu Neamţ a subliniat că această descoperire este o adevărată raritate arheologică pentru judeţul Neamţ. 

Sursa: StirilePROTV, Agerpres

Dată publicare: 17-01-2026 11:24

