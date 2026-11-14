Crăciun la Praga. Locurile pe care merită să le vezi într-o vacanță de iarnă în capitala Cehiei

Există ceva mai magic decât să petreci Crăciunul în Praga? Căldura degajată de comercianții de la târguri se întâlnește cu aerul rece din oraș, iar aburii care se ridică creează impresia că întreaga Praga face parte dintr-un spectacol de magie.

Dacă ai de gând să petreci sărbătorile de iarnă aici, iată câteva lucruri pe care ar trebui să le știi din timp. De ce să vizitezi Praga de Crăciun O vizită în Praga în perioada sărbătorilor de iarnă este o experiență deosebită. Deși temperaturile pot fi scăzute, magia acestui oraș este și mai mare de Crăciun. Praga întrece multe orașe europene când vine vorba despre arhitectură și peisaje naturale. Înconjurat de clădiri medievale, în stil Art Nouveau și gotic, orașul este cunoscut drept „orașul celor 100 de turnuri” și te întâmpină cu castele, poduri și canale romantice. Datorită piețelor medievale luminate de instalații strălucitoare, brazilor înalți împodobiți cu globuri și căsuțelor din lemn în care găsești suveniruri tradiționale, târgurile de Crăciun din Praga se numără printre cele mai frumoase din Europa. Cele mai mari sunt organizate în Piața Orașului Vechi și în Piața Wenceslas, într-un decor impresionant, dominat de arhitectura gotică. Dacă vrei să eviți aglomerația, poți merge la târgul de Crăciun din Piața Republicii. Acesta se află în fața centrului comercial PALLADIUM, este mai mic și oferă o atmosferă mai relaxată, în care te poți bucura de spiritul sărbătorilor. Este și un loc potrivit pentru iubitorii de mâncare, cu o mulțime de preparate și gustări pe care le poți încerca. Cele 12 zile de Crăciun se transformă aici în 40, deoarece târgurile rămân deschise mai bine de o lună! Recomandări Video Un preot chinez, proaspăt hirotonit, slujește la Cluj-Napoca. Dionisie Kenan ...

Cel puțin doi morţi şi 17 răniţi după prăbuşirea unei clădiri în New York. ...

O tânără din Franța care străbate Europa singură, pe bicicletă, s-a oprit la ... Dacă vrei să explorezi și împrejurimile, poți vizita orașele Brno și Hradec Králové, unde găsești alte târguri și activități specifice sezonului. În Brno te așteaptă concerte și preparate de sezon, în timp ce în Hradec Králové poți cumpăra cadouri de ultim moment pentru cei dragi, în timp ce savurezi o cană de ciocolată caldă.

Ce poți vizita în Praga iarna

Explorează târgurile de Crăciun Numeroasele târguri de Crăciun transformă Praga într-un decor de poveste pe timpul iernii. Aici găsești vin fiert din belșug, săpunuri lucrate manual, bijuterii și multe alte produse specifice sezonului. Sub luminițele de Crăciun, orașul medieval se transformă într-un tărâm de poveste, iar cel mai important târg de Crăciun este organizat în Staroměstské náměstí (Piața Orașului Vechi). Descoperă și alte atracții din Piața Orașului Vechi Vizitează Primăria Veche din Praga, unde se află cel mai vechi ceas astronomic funcțional din lume. Urcă până la galeria de observație și admiră priveliștea asupra pieței și a împrejurimilor. Descoperă ce se ascunde sub centrul istoric al Pragăi. Însoțit de un ghid, explorează subteranele Primăriei Vechi și află mai multe despre încăperile ascunse, pivnițe și trecutul medieval al orașului. Participă la un tur pietonal ghidat prin Orașul Vechi din Praga, inclus în patrimoniul UNESCO, și prin Cartierul Evreiesc. Apoi, descoperă interiorul Primăriei Vechi și complexul subteran ascuns, care datează din secolul al XII-lea. Descoperă capodoperele lui Alphonse Mucha Lasă frigul deoparte și intră în lumea singurului muzeu din lume dedicat maestrului ceh al stilului Art Nouveau, Alphonse Mucha. Aici poți descoperi creațiile sale cu detalii elaborate și culori calde. Deschis în 1998, Muzeul Mucha din Praga găzduiește o colecție impresionantă de picturi, afișe, desene și litografii realizate de artist. Plimbă-te pe Podul Carol Unul dintre simbolurile Pragăi, Podul Carol are o vechime de aproximativ 650 de ani și te poartă direct în atmosfera medievală a orașului. De-a lungul aleii pavate cu piatră se află 30 de statui în stil baroc. Poți admira podul dintr-o barcă ce navighează pe râul Vltava sau îl poți explora la pas, în cadrul unui tur pietonal. Indiferent de varianta aleasă, vei descoperi farmecul istoric al orașului. Descoperă atmosfera Crăciunului în Praga la bordul ambarcațiunii moderne Grand Bohemia. Te poți bucura de priveliști panoramice, muzică de Crăciun, vin fiert sau ceai și turtă dulce cehă cu miere, preparată manual. Încalță patinele și mergi la un patinoar în aer liber Bucură-te de atmosfera iernii la unul dintre patinoarele temporare din Praga. Sunt potrivite atât pentru o ieșire în doi, cât și pentru o zi petrecută alături de familie. Poți patina în Piața Wenceslas, unde există un patinoar de aproximativ 30 x 12 metri, suficient de încăpător pentru începători și pentru cei cu experiență. În apropiere găsești și un stand de unde poți cumpăra gustări sau băuturi calde. Nu rata nici patinoarul amenajat pe acoperișul centrului comercial Galerie Harfa, de unde poți admira o priveliște deosebită asupra orașului, conform getyourguide. Explorează Piața Wenceslas Descoperă povestea primei beri de tip Pilsner din lume, chiar în Praga. Participă la o experiență interactivă, care folosește cele mai noi tehnologii, și primește un cadou personalizat. Activitatea durează aproximativ o oră. Descoperă spectacolele de iarnă din Praga O listă cu cele mai interesante activități de iarnă din Praga nu ar fi completă fără concertele și spectacolele de operă organizate în oraș. Poți rezerva bilete la Teatrul Național, unde ai de ales dintre numeroase spectacole de balet clasic și operă. Praga găzduiește și spectacole de teatru cu lumini negre, o experiență aparte în care artiștii folosesc efecte vizuale, obiecte fluorescente și costume iluminate cu ajutorul luminii ultraviolete. Spectacolele nu au dialog, așa că pot fi urmărite de persoane de toate vârstele. Dacă mergi cu familia, poți alege un spectacol la HILT Black Light Theatre. Târguri de Crăciun în Praga

Târgul de Crăciun din Piața Orașului Vechi (Old Town Square) Când vine vorba despre târgurile de Crăciun din Praga, niciunul nu este mai cunoscut sau mai frumos decât cel din Piața Orașului Vechi. Situat chiar în inima centrului istoric, târgul are o poziție excelentă, între Ceasul Astronomic și mai multe biserici, ceea ce îl transformă într-un loc deosebit. Este greu să îl ratezi, mai ales că se află în apropierea multor obiective turistice importante din oraș. Aici se întâmplă mereu ceva. Există o scenă unde au loc concerte, personaje îmbrăcate în costume specifice Crăciunului și trăsuri trase de cai care trec prin zonă. Totuși, tocmai datorită popularității sale, acesta este și cel mai aglomerat târg și atrage cei mai mulți turiști. În orele de vârf, trebuie să te aștepți la cozi lungi la standurile populare, unde se vând kürtőskalács și șuncă de Praga. Târgul de Crăciun din Piața Wenceslas Un alt târg important de Crăciun din Praga este cel organizat de-a lungul Pieței Wenceslas, cu Muzeul Național în fundal și la doar câțiva pași de hotelul W Prague. Ornamentele de Crăciun sunt la mare căutare aici, iar târgul are și un mic patinoar, ceea ce îl face popular în rândul familiilor. Găsești și toate preparatele și băuturile specifice acestor evenimente. Târgul de Crăciun Havelský Acest loc pitoresc din centrul istoric găzduiește pe tot parcursul anului o piață permanentă cu produse locale. În decembrie, însă, aceasta primește un decor festiv și se transformă într-un mic târg de Crăciun. Poți cumpăra în continuare produse proaspete, precum legume și fructe de pădure, însă majoritatea standurilor vând suveniruri și cadouri. Nu este neapărat un târg pe care trebuie să îl vizitezi special pentru produsele de la standuri, dar poziționarea sa, la poalele Bisericii Sfântul Gall, îl face un loc plăcut în care să te oprești în timp ce te deplasezi între Orașul Vechi și Orașul Nou. Târgul de Crăciun din Piața Păcii (Náměstí Míru) Puțin mai departe de centrul istoric, în Orașul Nou și în spatele Muzeului Național, se află târgul din Piața Păcii. Acesta este organizat într-o piață dominată de Biserica Sfânta Ludmila și decorată cu brazi și coronițe de Crăciun. Decorul îl transformă într-unul dintre cele mai frumoase târguri din oraș. Târgul de Crăciun din Piața Tylovo (Tylovo Náměstí) De-a lungul bulevardului central al unei străzi destul de obișnuite, cel puțin pentru standardele Pragăi, sunt amplasate câteva standuri în jurul unui brad mare. Aici găsești decorațiuni de Crăciun și numeroase preparate și băuturi, printre care mezeluri, hot dog, cafea și vin fiert. Târgul se află la doar câteva minute de Piața Păcii, așa că merită să treci pe aici dacă te afli în zonă. Târgul de Crăciun din Piața Republicii (Náměstí Republiky) În Piața Republicii sunt organizate, de fapt, două târguri de Crăciun, între impunătoarea Casă Municipală și centrul comercial Palladium. Zona din fața centrului comercial este dedicată în special mâncării și băuturilor și are suficiente locuri unde te poți așeza să te bucuri de atmosferă, în timp ce tramvaiele circulă pe marginea pieței. Celălalt târg se află în fața Muzeului Comunismului și pune mai mult accent pe suveniruri și produse locale, deși găsești și aici numeroase standuri cu mâncare și băuturi. Oferta este destul de variată. Unele produse sunt chiar frumoase, însă există și multe standuri care vând haine de iarnă ce par comandate direct de la furnizori și au o calitate îndoielnică. Târgul de Crăciun din Piața Na Kampě Situat în Malá Strana, cunoscut și drept Orașul Mic al Pragăi, acest târg de mici dimensiuni se află pe malul râului dinspre Castelul Praga, chiar la umbra Podului Carol. Deși are o poziție destul de centrală, este unul dintre cele mai liniștite târguri, probabil și datorită dimensiunilor reduse. Cele câteva standuri vând în principal mâncare și băuturi, iar oferta include preparatele pe care le găsești de obicei la târgurile de Crăciun. Târgul de Crăciun din Piața Mariánské Aproximativ zece căsuțe mici, albe și destul de simple sunt așezate una lângă alta. Există și câteva locuri unde te poți așeza, precum și o scenă pentru spectacole live. În timpul zilei, târgul nu impresionează prea mult, însă seara prinde viață. Este unul dintre cele mai ieftine târguri, cu prețuri mult mai mici decât cele din Piața Orașului Vechi. Ce să mănânci în Praga de Crăciun Svarak este vinul fiert cehesc, servit fierbinte și aromat cu mirodenii. Este una dintre cele mai populare băuturi de la târgurile de Crăciun. Dacă vrei să încerci ceva diferit, poți alege medovina, o băutură caldă pe bază de miere, asemănătoare hidromelului, sau o bere cehească, având în vedere că Cehia este una dintre țările cu tradiție în producția de bere. De obicei, pentru cănile în care sunt servite băuturile plătești o garanție pe care o primești înapoi dacă returnezi cana. Poți să o păstrezi și ca suvenir.

Ce să mănânci Mirosul care te atrage spre standuri este cel de trdelník, un aluat răsucit în spirală, copt pe un rotisor și acoperit cu zahăr și scorțișoară, exact ca Kürtőskalács. Este mai degrabă un preparat popular printre turiști decât o rețetă tradițională veche, dar merită să îl încerci cât este cald. Printre preparatele mai tradiționale se numără klobása, un cârnat la grătar servit cu muștar și pâine de secară, prazská šunka, șuncă de Praga coaptă pe os și tăiată pe loc, bramborák, o clătită crocantă din cartofi, și perník, turtă dulce decorată, pe care o poți lua acasă. Ce să știi înainte să vizitezi Praga Cel mai bun mod de a te deplasa prin Praga este, poate surprinzător, cu tramvaiul. Rețeaua de tramvaie este bine dezvoltată și funcționează foarte bine. Poți cumpăra bilete direct din tramvai, cu cardul contactless. Ai la dispoziție variante valabile 30 de minute, 90 de minute sau 24 de ore. O altă opțiune este să cumperi un Prague Visitor Pass, care include transportul public și intrarea la mai multe obiective turistice importante. Centrul vechi al orașului poate fi explorat cu ușurință pe jos, majoritatea obiectivelor turistice fiind la cel mult 30 de minute de mers. Totuși, pregătește-te să mergi pe străzi pavate cu piatră cubică și să întâlnești uneori mulți turiști.

Știrile ProTV, ediția mimico-gestuală - 10.11.2026 Știrile ProTV, ediția mimico-gestuală - 10.11.2026 Știrile ProTV, ediția mimico-gestuală - 10.11.2026 Ursula von der Leyen, declarații după întâlnirea cu Nicușor Dan: România se ... Anchetă amplă, într-o nouă infracțiune atestată în România. Și-au încărcat luni ... Cercetătorii din Spania au identificat trei proteine în salivă care ar putea ... Vremea frumoasă a scos turiștii la mare. Terasele și cherhanalele, pline de ... Urșii continuă să provoace panică prin localitățile din județul Mureș. O ... „Este o atmosferă extraordinar de animată aici”. Marile orașe europene încep să ... Surse: România ar putea plăti 15.000 de euro pentru fiecare militar american ... Suspiciunea unui negustor a dat peste cap planul a doi inspectori ANAF. Cum au ...

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Etichete: , , , , ,