Martin Tovara, un instalator și tinichigiu din localitatea cehă Planá u Mariánských Lázní, a găsit o soluție ingenioasă pentru a amenaja un spațiu suplimentar în grădina familiei. În loc să cumpere materiale de construcție costisitoare, a decis să ridice singur o cabană folosind paleți din lemn recuperați, scrie Centrum.

Ideea a pornit de la nevoia unui spațiu în care familia să poată petrece timp împreună în aer liber, indiferent de anotimp. Un cort de vară nu ar fi fost suficient, așa că Martin a ales o construcție permanentă, realizată din materiale pe care mulți le-ar fi considerat deșeuri.

Pentru construcție, Martin a folosit 56 de paleți din lemn, dintre care 13 proveneau de la compania la care lucrează, iar restul au fost primiți de la un vecin.

Cabana are o suprafață de aproximativ 7,7 metri pătrați, la care se adaugă o verandă de aproape doi metri pătrați. Construcția a fost ridicată pe blocuri ușoare din beton, fără fundație clasică, ceea ce permite inclusiv mutarea ei.

Podeaua a fost izolată cu vată minerală de 10 centimetri și o barieră de vapori, iar pereții și tavanul au fost consolidați cu elemente din lemn recuperat. La exterior, Martin a folosit tablă cutată, polistiren și tencuială decorativă.

A lucrat câte două ore pe zi

Martin a construit cabana în timpul liber, lucrând aproximativ două ore pe zi, după terminarea programului. A realizat pe rând structura de rezistență, izolația, placarea și acoperișul.

Pentru acoperiș a folosit carton bitumat și șindrilă, iar toate elementele din lemn au fost tratate împotriva umezelii și a insectelor. A montat, de asemenea, încuietori și mânere metalice pentru a spori siguranța construcției.

Rezultatul este o cabană izolată, care poate fi folosită pe tot parcursul anului și care valorifică materiale recuperate.

Întreaga construcție l-a costat aproximativ 20.000 de coroane cehești (circa 800 de euro). Suma acoperă izolația, tabla, vopseaua, lacul protector, feroneria și materialele de fixare.

Paleții și o mare parte dintre scândurile folosite la structura acoperișului au fost obținute gratuit, ceea ce a redus considerabil costurile proiectului.