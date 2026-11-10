„Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Giurgiu au oprit pentru control, în zona DN5, Giurgiu-Bucureşti, un automarfar înmatriculat în România, care transporta textile. Mijlocul de transport circula pe ruta Turcia-Belgia şi era condus de un cetăţean turc, în vârstă de 53 de ani”, se arată, marţi, într-un comunicat de presă transmis de ITPF Giurgiu, potrivit Agerpres.

În urma verificării documentelor și a constatării unor neconcordanțe între valoarea declarată a mărfurilor și costurile de transport, polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali au decis efectuarea unui control amănunțit al TIR-ului, potrivit ITPF Giurgiu.

„În urma verificării documentelor de călătorie, a consultării aplicaţiei e-DAC şi a analizării documentelor care însoţeau marfa, poliţiştii de frontieră au constatat că valoarea declarată a mărfurilor nu justifica costurile de transport, motiv pentru care au decis efectuarea unor verificări suplimentare. Astfel, a fost constituită o echipă mixtă de control, formată din poliţişti de frontieră din cadrul Sectorului şi Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu, precum şi din lucrători vamali ai Serviciului Echipe Mobile Giurgiu, din cadrul Direcţiei Regionale Vamale Bucureşti, în vederea efectuării unui control amănunţit al automarfarului", se mai precizează în comunicat.

Aproape 56.000 de produse suspectate că sunt contrafăcute

În urma controlului efectuat, au fost descoperite 55.964 de articole vestimentare, încălţăminte şi produse de marochinărie, toate inscripţionate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute, estimate la o valoare totală de 17.961.300 de lei.

Întreaga cantitate de bunuri a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor şi introdusă în Camera de Corpuri Delicte a Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu.

În cauză, poliţiştii de frontieră au întocmit dosar penal pentru punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare şi care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate, urmând ca, la finalizarea acestuia, să fie propuse soluţii legale prin unitatea de parchet.