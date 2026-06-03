Costa Brava, paradisul ascuns al Spaniei cu plaje spectaculoase, sate medievale și apă turcoaz. Cele mai frumoase plaje

Costa Brava este o zonă spectaculoasă a coastei catalane care se întinde la nord de Barcelona până la granița cu Franța.

Imaginează-ți golfuri stâncoase ascunse, sate medievale fermecătoare și peisaje sălbatice impresionante… dar și mâncare delicioasă și o cultură vibrantă. Este un adevărat paradis pentru pasionații de sporturi nautice, drumeții și ciclism, dar și pentru călătorii care vor să se bucure de gastronomie și cultură de excepție. Fie că îți dorești o vacanță plină de aventură sau una relaxantă, Costa Brava are câte ceva pentru fiecare. Unde se află Costa Brava și de ce este una dintre cele mai spectaculoase regiuni din Spania Costa Brava este porțiunea de coastă a Spaniei care începe la nord de Barcelona și se termină la granița cu Franța. Este cunoscută pentru peisajele spectaculoase, satele pitorești de coastă și stâncile sălbatice și abrupte. O călătorie în Costa Brava începe cel mai bine din Barcelona, care reprezintă o bază excelentă pentru explorarea regiunii sau pentru conexiuni către alte orașe. Din Barcelona se poate ajunge rapid și ușor cu mașina în micile localități de pe „Coasta Sălbatică”. Există și transport public, cu trenuri și autobuze care leagă Barcelona de orașele Girona și Figueres. De asemenea, poți ajunge în Costa Brava și din alte orașe mari ale Spaniei, precum Madrid sau Bilbao. Majoritatea variantelor de transport: avion, mașină, tren sau autobuz, presupun o conexiune prin Barcelona. Din punct de vedere tehnic, Costa Brava începe în apropierea localității Blanes, aflată la aproximativ o oră de mers cu mașina din Barcelona. Alternativ, poți continua până în Girona (aproximativ o oră și jumătate) și să folosești orașul istoric drept bază. Citește și De ce îți oferă grecii „din partea casei” la restaurant. Motivul pentru care primești gratuit desert, băuturi sau gustări Există numeroase sate de coastă care merită vizitate, astfel că o mașină proprie este cea mai comodă opțiune. Printre aceste localități idilice se numără: • Pals • Cadaqués • Peratallada • Calella de Palafrugell Dacă preferi să explorezi plajele și orașele din nord, un punct ideal de plecare este Figueres, orașul natal al lui Salvador Dalí. Transportul public este de asemenea disponibil, iar trenurile sunt cea mai practică variantă. Costa Brava este o destinație de vacanță celebră pentru plajele sale. Există sute de plaje și golfuri unde poți face plajă, înota sau te poți relaxa în locuri mai retrase, de la resorturi luxoase frecventate de celebrități până la sate liniștite de pe coastă. Costa Brava merită cu siguranță vizitată, indiferent dacă iubești plaja sau nu suporți nisipul. Dincolo de litoral, regiunea ascunde ruine medievale, muzee culturale dedicate unor artiști precum Salvador Dalí, festivaluri anuale precum Carnavalul și ÍTACA, dar și numeroase trasee montane pentru drumeții.

Cele mai frumoase plaje din Costa Brava pe care trebuie să le vezi măcar o dată

Plaja Aiguablava Izolată de zonele urbanizate, plaja Aiguablava este un colț natural cu ape turcoaz puțin adânci, înconjurată de un peisaj montan și de Capul Begur. Zona are parcare, închirieri de echipament de scufundări și câteva baruri de plajă unde poți încerca preparate locale. Cala Sa Forcanera Acest golfuleț este ascuns sub o stâncă. Se poate ajunge doar cu caiacul sau cu barca din portul Blanes (la un kilometru distanță), ceea ce o face o plajă foarte liniștită, potrivită pentru a fi savurată în companie sau chiar singur. Deasupra falezei se află Grădina Botanică Marimurtra, considerată cea mai frumoasă grădină mediteraneană din Europa. Plaja Portitxol Dacă urmezi promenada Empúries vei ajunge la plaja Portitxol. Marea calmă, nisipul fin, barurile de plajă, dușurile și parcarea fac din această plajă un loc ideal pentru o zi în familie. În plus, s-ar putea să o recunoști, deoarece a apărut în numeroase reclame TV. Plaja Sa Boadella O plajă neamenajată, departe de aglomerația de pe plajele vecine. Cu toate acestea, oferă facilități precum dușuri și restaurante cu vedere la mare. Odată ajuns acolo, poți practica sporturi nautice sau poți face o plimbare pe faleză până la frumoasele Grădini Santa Clotilde. Plaja Port Bo O plajă urbană înconjurată de case pescărești pitorești și bărci colorate trase pe nisip. În prima sâmbătă din iulie, plaja atrage numeroși vizitatori pentru a participa la „Cantada de Habaneras” din Calella de Palafrugell (concerte organizate în porturi și zone de coastă spaniole, bazate pe cântece maritime tradiționale). Aiguablava Aiguablava este una dintre cele mai cunoscute plaje din zonă: apă turcoaz foarte clară, adesea calmă, încadrată de stânci și pini mediteraneeni. Este și una dintre cele mai aglomerate, ceea ce poate afecta accesul și experiența în sezon. Platja Sa Fonda Platja Sa Fonda are un profil diferit: nisip mai închis la culoare, faleze abrupte și un aspect mai sălbatic. Poate fi spectaculoasă în lumină bună și când marea este calmă. În sezon, spațiul este limitat și se aglomerează rapid. O vizită scurtă, devreme sau în zile mai puțin încărcate, funcționează mai bine decât o zi întreagă petrecută acolo. Sa Tuna Sa Tuna este un golf mic, tipic Costa Brava, cu bărci aproape de țărm și o atmosferă de sat. Este foarte fotogenic, dar spațiul limitat îl face sensibil la aglomerație, conform insidervillas.

Sate medievale de poveste: cele mai autentice locuri din Costa Brava Costa Brava este renumită pentru coasta sa spectaculoasă, dar are și o istorie bogată pe care o poți descoperi ușor prin numeroasele sate medievale. Aceste localități fermecătoare se găsesc în toată regiunea și oferă ocazia de a face un pas înapoi în timp și de a explora cultura și istoria zonei. Fie că vrei să vizitezi castele fortificate, să te plimbi pe străzi pietruite sau să descoperi arhitectura tradițională, un sat medieval din Costa Brava îți oferă o experiență autentică. Peratallada Peratallada este un sat medieval mic și foarte bine conservat, situat în inima regiunii Empordà. Numele înseamnă „piatră cioplită” în catalană, o descriere potrivită, deoarece satul este construit integral din piatră, având un aspect rustic și autentic. Vei găsi străduțe înguste pavate, case din piatră și arhitectură gotică elegantă. Istoria satului Peratallada datează din Evul Mediu, când era o localitate fortificată. A fost fondat în secolul al X-lea și a evoluat într-un centru agricol, comercial și meșteșugăresc. În secolul al XIV-lea, familia puternică Bisbe a deținut satul, construind numeroase clădiri și repere care se păstrează și astăzi. Plimbă-te prin sat și admiră arhitectura tradițională, ruinele castelului, zidurile de apărare și casele gotice și renascentiste bine conservate.

Pals Pals este un sat medieval frumos situat în provincia Girona, în regiunea Baix Empordà. Amplasarea sa pe un deal, cu vedere spre câmpie și Marea Mediterană, este unul dintre principalele sale atuuri. Satul este cunoscut pentru clădirile din piatră bine conservate, străduțele înguste și priveliștile spectaculoase. Satul Pals datează din secolul al IX-lea, când a fost fondat de mauri. Ulterior a fost cucerit de franci și a devenit un punct strategic militar. În Evul Mediu a înflorit ca centru agricol și comercial, iar multe dintre reperele importante, precum Biserica Sant Pere, au fost construite în această perioadă.

Begur Dacă ești interesat de Costa Brava, probabil ai auzit de frumosul Begur. Deși este încă un sat, este mai mare decât Peratallada și Pals, dar centrul său istoric rămâne la fel de fermecător. Poți face o plimbare pe străzi și admira arhitectura gotică, inclusiv castelul și biserica Santa Maria. Satul este situat pe un deal cu vedere la Marea Mediterană și este înconjurat de plaje, golfuri și stânci.

Besalú Puține locuri sunt mai medievale decât Besalú, un sat foarte bine conservat din regiunea La Garrotxa. Este cunoscut pentru clădirile sale din piatră, străzile înguste și arhitectura gotică, inclusiv biserica Sant Vicenç și podul din secolul al XII-lea. Este situat pe malul râului Fluvià, oferind o combinație între arhitectură medievală și peisaj rural, conform kimkim.

Castellfollit de la Roca Castellfollit de la Roca este un sat mic și pitoresc situat la vest de Besalú. Este amplasat pe un promontoriu îngust de rocă vulcanică, deasupra confluenței râurilor Fluvià și Toronell. Zona este cunoscută pentru peisajele sale naturale spectaculoase și formațiunile geologice unice.

Girona Deși nu este un sat, Girona merită inclusă pe listă, având unul dintre cele mai bine conservate centre medievale și cartiere evreiești din Europa. Este un oraș frumos situat pe malurile râului Onyar, cunoscut pentru arhitectura medievală, străzile înguste și patrimoniul cultural bogat, dar și ca loc de filmare pentru sezonul 6 din „Game of Thrones”. Girona are o istorie lungă, începând din perioada romană, când era un important centru comercial. În Evul Mediu a prosperat ca centru de artă, cultură și educație. Multe dintre reperele importante, precum Catedrala din Girona, au fost construite în această perioadă.

Când este cel mai bun moment pentru a vizita Costa Brava Cea mai bună perioadă pentru a vizita Costa Brava, Spania, este între mai și septembrie, când temperaturile sunt plăcute, precipitațiile sunt reduse și condițiile sunt ideale pentru explorare. De asemenea, sfârșitul primăverii și începutul toamnei oferă, la rândul lor, condiții meteorologice favorabile. Costa Brava are un climat mediteranean caracterizat prin veri calde și uscate și ierni blânde și mai umede. În sezonul de vârf, temperaturile variază între 20°C și 30°C, oferind un cadru potrivit pentru activități în aer liber. Marea Mediterană influențează climatul de coastă, menținând temperaturi ridicate ale apei, ideale pentru diverse activități acvatice. Cele mai instagramabile locuri din Costa Brava Lloret de Mar – Grădinile Santa Clotilde Această grădină formală, situată deasupra Mării Mediterane, este plină de colțuri perfecte pentru fotografii și priveliști impresionante. Desigur, marea turcoaz care servește drept fundal nu face decât să-i amplifice farmecul.

Palamós Coasta mediteraneană din jurul Palamós este plină de golfuri mici și plaje care sunt cel mai ușor de accesat cu barca. Ieși pe apă și bucură-te de modul în care albastrul intens al mării accentuează stâncile gri, vegetația și casele albe. De la răsărit până la apus nu lipsesc momentele care merită imortalizate.

Palafrugell – El Far Hotel & Restaurant Clădirea în care sunt amplasate restaurantul și hotelul pare să stea la marginea lumii. Privirea trece de la suprafața albă a clădirii direct în albastrul intens al oceanului, fără întrerupere, ceea ce creează o stare de liniște. Fie că stai la hotel sau oprești doar pentru o masă și câteva fotografii, merită vizitat. În proprietate există și o capelă veche și ruine romane.

Girona – Pont de Ferro Proiectat de Gustave Eiffel, podul roșu din Girona este un reper bine cunoscut al orașului. Este un fundal fotogenic, dar funcționează și ca subiect principal, iar culoarea sa iese în evidență în fotografii, mai ales în zilele senine. Un alt obiectiv notabil în Girona este statuia Leoaicei. Există o tradiție conform căreia, dacă cineva te fotografiază sărutând partea de jos a statuii, vei fi destinat să te întorci în Costa Brava. Nu există garanții, dar mulți încearcă ritualul, scrie whereisdeea.

Gastronomia din Costa Brava: ce trebuie să mănânci neapărat Tapas (sau „tapes” în catalană) sunt o prezență constantă în gastronomia Costa Brava. Este foarte obișnuit ca oamenii să împartă tapas în timpul mesei, în loc să consume un singur fel de mâncare, mai ales în satele de coastă. Fileurile de anșoa din satul L’Escala, de exemplu, sunt un produs tipic al bucătăriei regionale și sunt considerate o delicatesă. Sunt sărate și păstrate în ulei de măsline și se consumă de obicei cu pa amb tomàquet (pâine frecată cu roșii, sare și ulei de măsline). Este probabil cea mai simplă, dar și una dintre cele mai gustoase tapas din lume. Când vine vorba de tapas, cele cu fructe de mare proaspete sunt aproape mereu prezente pe masă. Printre cele mai apreciate se numără xipirons a la planxa (calamari mici la grătar cu ulei de măsline, pătrunjel și lămâie), musclos al vapor (midii gătite la abur în vin alb și lămâie), pop amb patata (caracatiță servită pe pat de cartofi cu boia) și calamars a la romana (inele de calamar prăjite). Dacă vrei ceva diferit, poți încerca ortigues de mar. Sunt anemone marine mediteraneene prăjite și sunt considerate o delicatesă. Un alt preparat clasic din Costa Brava este sonso. Este un pește mic, acoperit ușor în aluat și prăjit. Odată ce îl încerci, este greu să te oprești. În afara preparatelor din pește, trebuie menționate croquetes. Sunt rulouri prăjite umplute cu diverse combinații: cerneală de calamar și fructe de mare, cod și cartof, chorizo, șuncă sau sparanghel. Variantele sunt foarte variate, în funcție de creativitatea bucătarilor. Creveții din Palamós sunt considerați o delicatesă, cunoscuți pentru gustul intens și textura suculentă. Au o culoare roșu intens și sunt apreciați la nivel internațional. Alte specii locale sunt scoicile, scoicile lungi (razor clams), cochiliile mici și homarii. De obicei sunt preparați la grătar cu pătrunjel, ulei de măsline, sare și usturoi, scrie unexpectedcatalonia. În restaurantele fine dining se servesc și arici de mare, numiți garoines în catalană. În trecut, pescarii îi consumau direct de pe stânci, cu pâine. Astăzi sunt considerați un preparat rafinat, uneori gătit cu diverse sosuri. Deși majoritatea fructelor de mare se consumă ca tapas sau sub forma unei mariscada (platou de fructe de mare), există și preparate principale tradiționale în care peștele este ingredientul de bază. Un exemplu este esqueixada, o salată din cod sărat mărunțit, ceapă, roșii, ulei de măsline, oțet și măsline. Este un preparat răcoritor, ideal după o dimineață la soare. Un alt preparat specific pe care trebuie să îl încerci este mandonguilles amb sípia, o combinație de chiftele suculente cu sepie. Se gătește într-un sos de roșii, supă de pește și vin. La final, sosul se consumă de obicei cu pâine.

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