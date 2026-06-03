Zeci de drone au lovit terminalul petrolier, depozitele de combustibil și baza navală de la Marea Baltică. Atacul are loc în ziua în care s-a deschis Forumul Economic din Sankt Petersburg, destinat atragerii de investiții. Discursul lui Vladimir Putin, programat pentru vineri, este acum sub semnul întrebării.

Zeci de drone ucrainene au căzut peste Sankt Petersburg, în cel mai amplu raid lansat vreodată de ucraineni asupra orașului de naștere al președintelui rus. Filmările postate de localnici surprind numeroase explozii și incendii. Oamenii au postat imaginile, asumându-și riscul de a ajunge la închisoare, întrucât autoritățile ruse tocmai au înăsprit pedepsele pentru difuzarea unor asemenea înregistrări, care arată că apărarea antiaeriană a metropolei părea inexistentă. Rușii încercau să doboare dronele ucrainene cu mitralierele.

Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului: „Riposta noastră va fi sistemică, cum, de altfel, este deja. Ce pot să vă spun este că operațiunea militară specială are ca obiectiv să prevină asemenea lovituri (ucrainene)”.

Dronele ucrainene au vizat, în primul rând, cel mai mare terminal petrolier din Rusia, cu o capacitate anuală de 12,5 milioane de tone și 21 de rezervoare. Instalația este de importanță strategică pentru securitatea națională a Rusiei.

Au fost, de asemenea, lovite o fabrică de echipamente pentru sisteme de aviație și rachete, dar și corveta Boiki.

O țintă simbolică a asaltului ucrainean a fost centrul de conferințe din Sankt Petersburg, unde urma să înceapă Forumul Economic anual cu participare internațională, numit și Davosul Rusiei. Fumul dens declanșat de explozii a asigurat un fundal stânjenitor pentru sosirea delegațiilor. Însuși președintele Putin era așteptat să țină un discurs vineri, în ultima zi a evenimentului. Spectaculosul raid ucrainean a survenit la o zi după unul dintre cele mai mari atacuri rusești asupra Kievului și a orașului Dnipro, soldat cu 22 de morți.

Samya Kullab, jurnalistă Associated Press: „Oamenii au fost prinși sub dărâmăturile propriilor case. În orașul Dnipro din centrul țării, de exemplu, trupul unui copil de 3 ani a fost scos de salvatori de sub dărâmături, împreună cu cel al mamei sale”.

Miercuri dimineață, la Kiev a sosit, într-o vizită surpriză de solidaritate, șeful NATO, Mark Rutte.