Potrivit acestuia, în perioada următoare urmează să intre în țară 3 miliarde de euro.

"România, în acest moment, a depășit 60% din absorbția pe PNRR. Pe data de 5 iunie, vineri, ca să fiu mai clar, vom avea, cel mai probabil, Consiliu EcoFin (Consiliul Afaceri Economice și Financiare, n.r.), care va da ultima bifă necesară pentru cererea de plată patru. Vă readuc aminte că, pe parcursul acestui guvern Bolojan, am deblocat PNRR-ul, am recuperat din cererea de plată trei o sumă și am avut cererea de plată patru complet curată și asta înseamnă că 3 miliarde de euro urmează să intre în perioada următoare în țară, fiind peste 60%. Acum, concentrarea noastră este pe cererile de plată cinci și șase, pe care le aranjăm, și sperăm ca până vineri să avem toate detaliile tehnice necesare", a precizat ministrul, într-o conferință de presă la sediul MMPE.

Potrivit acestuia, după ce se vor agrea cu Comisia Europeană toate aceste aspecte, România va depune o cerere pentru a avea noua structură și va intra într-un proces prin care ar trebui ca, în decursul lunii iulie, să fie gata forma finală finală autorizată.

În ceea ce privește partea de reforme, ministrul interimar a precizat că discuțiile cu Comisia Europeană sunt puțin mai complicate pe subiectul decarbonizării, pentru că România a pregătit un studiu și încearcă să demonstreze faptul că are nevoie de capacitățile de cărbune rămase.

"Vă readuc aminte că ideea acum este că, dacă avem această îmbunătățire radicală a zonei de granturi, aproape sigur că vom face investițiile, atunci fiecare dintre reformele pe care le avem de făcut sunt cruciale pentru ca să putem debloca banii aferenți. Ce aș vrea să subliniez este că se lucrează la ultimele detalii, în afară de reforma legată de decarbonizare, unde discuțiile sunt în acest moment un pic mai complicate și trebuie să vedem cum facem, pentru că România a pregătit un studiu, încearcă să demonstreze faptul că avem nevoie de capacitățile de cărbune rămase. În afară de această reformă, la toate celelalte reforme am avut discuții mai degrabă bune", a subliniat acesta.

Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, ministru interimar al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, s-a aflat marți la Bruxelles pentru a discuta cu Comisia Europeană chestiuni privind renegocierea finală a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).