Trei femei au depus plângere împotriva lui pentru agresiune sexuală și tentativă de viol. Iar 16 tinere le-au dezvăluit jurnaliștilor de la PressOne că ar fi fost abuzate de Duvac.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Doctor în psihologie și fost membru în Comisia de Disciplină a Colegiului Psihologilor Români, Ion Duvac a intrat în atenția procurorilor în luna februarie. Atunci, mai multe tinere au avut curajul să povestească ororile prin care au trecut după ce au ajuns în cabinetul lui.

Victimă – sursa PRESSONE:

„A închis ușa, eu eram în picioare, s-a apropiat de mine și mi-a băgat mâna în pantaloni, în zona intimă. Moment în care m-am blocat total, nu am știut ce să mai spun, m-am retras. Nu am putut să-i spun nimic în momentul ăla: «De ce faci asta, ce...?». Am plecat și de atunci nu am mai avut nicio legătură.”

Victimă 2 – sursa pressONE:

„Cu degetul, mi-a arătat unde este punctul meu «G». După care mi-a atins și sânii, m-a întrebat dacă am silicoane, i-am spus că nu. Mi-a spus că am pielea fină. Apoi am plecat și am realizat ce mi s-a întâmplat. În acea ședință mi-a spus să nu spun nimănui ce s-a întâmplat.”

O altă femeie povestește că Duvac ar fi încercat să o violeze, într-o cameră de hotel unde o chemase după o conferință susținută în Iași.

Victimă 3 – sursa pressONE:

„M-a împins pe pat, s-a urcat pe mine și a încercat să-mi bage mâna între picioare. Deci am luptat fizic. Eu îl împingeam cu genunchiul, el stătea deasupra mea și încerca să mă convingă să accept.”

În urma dezvăluirilor, procurorii s-au sesizat din oficiu și au început cercetările. De atunci, trei femei au depus plângere.

Bogdan Buneci – avocatul lui Ion Duvac: „Vorbim de infracțiuni de viol, de folosirea funcției în scop sexual, de agresiune sexuală. Din discuția cu clientul meu, acesta neagă acuzațiile. Sunt fapte foarte vechi care, după 7 ani, au ieșit la lumină. Din punctul nostru de vedere nu sunt demonstrate cu nimic.”

Alte 16 tinere, cu vârste între 18 și 35 de ani, cele mai multe studente, au povestit că Duvac le cerea fotografii cu zonele lor intime. La percheziții, procurorii au ridicat și mai multe laptopuri și telefoane ale psihologului, pentru a căuta dovezi.

Psihologul Ion Duvac are 64 de ani și o carieră de peste 30 de ani în domeniul psihologiei. Printre primii săi angajatori au fost Ministerul Apărării Naționale și Serviciul de Informații Externe. Între timp, Duvac și-a dat demisia din Comisia de Etică a Colegiului Psihologilor și a afirmat că întregul dosar este o invenție, astfel încât să nu poată candida la șefia instituției.