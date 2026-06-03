După ce mult timp autoturismele rulate au reprezentat principala opțiune pentru românii care căutau o mașină accesibilă, începutul lui 2026 aduce o scădere semnificativă.

Corespondent ȘtirileProTV: Luna trecută numărul autoturismelor second hand înmatriculate pentru prima oară în România a atins 26 de mii de unități, o scădere de peste 20 de procente față de mai 2025. De altfel, scăderea pe piața second hand se resimte încă de la începutul anului. Din ianuarie și până la finalul lunii trecute au fost înmatriculate 117 mii de mașini la mâna a doua, în scădere cu 12 procente față de aceeași perioadă a anului trecut.

Principalele motive legate de scăderea second hand țin de prețul la combustibil, dar și de situație economică.

Adrian Sandu, secretar general ACAROM: Ar putea fi și o scădere a parcului auto de vehicule second hand din vestul Europei, deoarece rata de înnoire a parcului auto din vest a cam scăzut. Deci nu mai este la 2-3 ani, a crescut pe la 4, aproape 5 ani. Pe de altă parte, această incertitudine cu privire la situația economică pe care o traversăm fac ca decizia de a cumpăra un vehicul să se amâne.

Rabla contribuie la fenomen

Inclusiv Rabla încetinește vânzările din această perioadă, pentru că oamenii așteaptă startul acestui program cu bani de la stat. 300 de milioane de lei pune la dispoziție Ministerul Mediului pentru sesiunea din acest an.

Andreea Petre, director vânzări: În perioada asta avem foarte multe apeluri din partea clienților, în continuare programul rabla a rămas un reper important în decizia de achiziție, noi avem disponibil varianta de 1.4 mild hibrid și 1.2 tot mild hibrid care se încadrează în programul Rabla.

Tichetul pentru mașinile cu motor termic rămâne neschimbat - 10.000 de lei. La fel și pentru cele hibrid și plug-in hibrid: 12.000, respectiv 15.000 de lei. Pentru o mașină electrică voucherul va fi de 18.500 de lei. Însă, Ministerul Mediului nu a anunțat o dată de începere a programului.