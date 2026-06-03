Parlamentarii din Comisia pentru buget-finanțe au aprobat eliminarea unei reguli fiscale care obliga firmele să plătească taxe calculate aproape la nivelul salariului minim, chiar și pentru angajații care lucrează doar câteva ore pe zi. Dacă proiectul primește votul final în Parlament, schimbarea va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027.

În prezent, pentru contractele part-time, contribuțiile sociale nu sunt calculate la salariul trecut în contract, ci la salariul minim brut pe economie, de 4.050 de lei.

Asta înseamnă că pentru un angajat care lucrează doar patru ore pe zi și câștigă 2.000 de lei brut angajatorul plateste costuri suplimentare de aproape 720 de lei în fiecare lună. Iar pentru firmele care au mai mulți salariați part-time, nota de plată poate ajunge la câteva mii de lei lunar.

Raluca Turcan, deputat PNL: Vrem să încurajăm munca, nu să o penalizăm și cei care suportă povara fiscală, angajatorii, să poată să beneficieze de un cadru predictibil, dar și echitabil, pentru că este nefiresc să lucrezi 4 ore și contribuția să fie plătită la o normă întreagă.

Aproape 100.000 de locuri de muncă part time au dispărut

Corespondent ȘtirileProTV: În 2022, statul a schimbat regulile pentru contractele part-time. Practic, chiar dacă cineva lucra doar câteva ore pe zi, taxele erau calculate ca și cum ar fi avut un salariu minim întreg. Măsura trebuia să combată munca la gri, dar a avut și un efect secundar: mulți angajatori au renunțat la astfel de contracte. Potrivit ministrului Muncii, în doar un 2 ani au dispărut aproape 100 de mii de locuri de muncă part-time.

Astăzi, România este printre ultimele țări din Uniunea Europeană la acest capitol: mai puțin de 3% dintre angajați lucrează cu normă redusă, față de peste 17% la nivel european.

Aida Chivu - specialist HR: Timpul pe care îl lucra un angajat part-time evident că era unul redus, fie că vorbeam de 6 ore, fie că vorbeam de 4 ore, la nivel de taxe pe care angajatorul le suporta erau identice cu un angajat full time și evident că productivitatea nu era aceeași.

Inițiatorii spun că măsura ar putea încuraja companiile să ofere mai multe posturi ori să mărească alte salarii din banii economisiți. Proiectul urmează să intre în dezbatere la Camera Deputaților.