Drept ripostă la un atac american asupra unui petrolier iranian, Teheranul a lansat rachete și drone către Kuweit și Bahrain. Unul dintre proiectile a distrus un terminal al aeroportului internațional din Kuweit. Un călător a murit și mai mulți au fost răniți.

Sirenele de alarmă au răsunat în cursul nopții atât în Kuweit, cât și în Bahrain, după o nouă escaladare a tensiunilor dintre Iran și Statele Unite. Potrivit oficialilor militari americani, Iranul a lansat mai multe rachete balistice către o bază militară din Kuweit și cartierul general al Flotei a 5-a a Marinei Statelor Unite, aflat în Bahrain. Majoritatea au fost interceptate ori s-au dezintegrat deasupra Golfului Persic, dar o rachetă a căzut peste terminalul pentru pasageri al aeroportului internațional din Kuweit. Cel puțin o persoană a murit, iar distrugerile sunt considerabile.

Jon Gambrell, The Associated Press: „Iranienii acuză Statele Unite că au lansat o rachetă asupra unui petrolier gol care încerca să spargă blocada americană. Teheranul încearcă să recupereze aceste petroliere goale, deoarece continuă să producă petrol, însă este nevoit să reducă ritmul producției din lipsă de capacități de stocare. Atât facilitățile de depozitare de pe uscat, cât și cele offshore, care preiau petrolul extras, se umplu rapid”.

Cu toate că responsabili implicați în negocieri spun că Teheranul a înghețat complet comunicațiile cu americanii, președintele american susține că discuțiile dintre Statele Unite și Iran decurg conform planului. ”Unde va duce acest lucru, nu știm”, a recunoscut, totuși, Trump pe propria rețea socială.

Iranul a condiționat reluarea tratativelor de aplicarea unui armistițiu în Liban, subiect care a stârnit o discuție cu scântei, luni seara, între Trump și Beniamin Netanyahu.

Paul Salem, asociat senior nerezident, Programul pentru Orientul Mijlociu al CSIS: „Cei doi au în continuare pozițiile aliniate, a fost mai degrabă o ciocnire de personalități. Amândoi vor să fie masculul Alfa din încăpere, iar lui Trump nu-i place când îi dispută cineva acest rol. Ăsta cred că e motivul pentru care și-a pierdut cumpătul și s-a ajuns la insulte. A vrut să-i amintească lui Netanyahu cine e șeful cel mare”.

În Congresul american, democrații l-au încolțit pe secretarul de stat cu întrebări și reproșuri cu privire la politica externă a țării.

Marco Rubio, secretarul american de stat: „Pentru prima dată, iranienii sunt de acord să negocieze aspecte ale programului lor nuclear, pe care acum o lună sau un an refuzau să le aducă în discuție. Era un subiect de neatins”.

Cory Booker, senator democrat: „Suntem cea mai puternică națiune de pe planetă și totuși suntem în impas cu Iranul și acum îi implorăm să revină la vechiul acord (încheiat de Barack Obama), pe care tot voi l-ați aruncat la gunoi”.

Marco Rubio, secretarul american de stat: „Nimeni nu imploră nimic, poate Iranul imploră, pentru că economia lor pierde zilnic sute de milioane de dolari și va avea nevoie de sute de miliarde de dolari pentru reconstrucție”.

Cory Booker, senator democrat: „Ne tot spuneți cum câștigăm acest război, președintele repetă întruna că a anihilat Iranul”.

Marco Rubio, secretarul american de stat: „Războiul s-a terminat”.

Cory Booker, senator democrat: „Războiul nu s-a terminat, iar poporul american vede cum pierdem la pompă și cu cheltuielile de fiecare zi. În fiecare zi, Trump postează cum „i-a spulberat pe iranieni, care se predau”, dar noi tot cheltuim miliarde de dolari pe săptămână cu acest război”.