Aceștia vin, în general, în marile orașe, în timp ce românii merg la băi sau la țară, pentru experiențele locale autentice.

Irlanda, Malta și Danemarca sunt țările care, potrivit Eurostat, au primit cei mai mulți turiști în primul trimestru al acestui an.

Vacanțe planificate în Europa

Reporter: „Aveți ceva vacanțe planificate pentru vara aceasta?”

Cuplu român: „Da, în Malta. Am văzut că foarte multă lume merge în ultima perioadă, am văzut că are și plaje din astea un pic mai simpatice și ni s-a părut o destinație mai interesantă”.

La nivelul Uniunii Europene, numărul de înnoptări a crescut cu peste 3 procente. Nouă state membre au avut însă mai puțini vizitatori față de anul trecut. Printre acestea și România, care a înregistrat o scădere de 6,7%. Doar Lituania a avut un declin mai mare.

Tinere: „Prefer să merg altundeva și să vizitez și alte țări și culturi”.

Turismul intern este responsabil pentru această scădere. Între timp, România a atras mai mulți vizitatori din străinătate la începutul anului, dar tot rămâne printre țările europene cu cel mai redus volum de turiști internaționali. Specialiștii spun că alegerea unei destinații este influențată tot mai mult de imaginile și recomandările distribuite pe rețelele sociale.

Turiste străine: „Au fost niște prieteni și nu am fost niciodată așa că ne-am gândit să venim. Nu este foarte promovată atât de mult în Marea Britanie pe rețelele sociale, dar ar trebui să fie pentru că e foarte frumoasă”.

Promovarea insuficientă a destinațiilor din România

De altfel, se observă că destinațiile din țara noastră nu sunt promovate suficient, pentru că cei mai mulți străini vizitează în special orașele mari.

Pentru această vară, românii caută vacanțe în țară care combină natura și mișcarea cu experiențe rurale, cum ar fi pregătirea preparatelor tradiționale alături de localnici.

În plus, a crescut interesul pentru turismul de sănătate.

Cristian Bărhălescu, președintele ANAT: „Stațiunile balneare nu sunt promovate ca balneare; în străinătate există conceptul de spa, iar noi ar trebui să ne acredităm pe lângă ministerele de sănătate din țările membre UE pentru a putea fi decontate pachetele de sănătate, așa cum fac alte țări, cum este Ungaria, Cehia și să reușim să atragem astfel de turiști...”

Operatorii din domeniu speră ca în această vară numărul de turiști interni să crească.