Codul nescris al hotelurilor. Greșelile de bune maniere pe care le fac turiștii fără să își dea seama

Fiecare hotel are un set de reguli și norme de conduită care contribuie la confortul tuturor oaspeților. De la comportamentul în spațiile comune până la interacțiunea cu personalul, multe dintre greșelile de bune maniere sunt făcute fără intenție.

Pe durata șederii la hotel, experiența nu depinde doar de angajați, ci și de comportamentul oaspeților.În cele mai multe situații, „dacă interacționezi cu personalul hotelului într-un mod politicos și pozitiv, este foarte probabil să primești același tip de răspuns. Totuși, specialiștii atrag atenția că mulți turiști încalcă regulile de etichetă în hotel fără să își dea seama. Iată care este codul nescris al hotelurilor. Eticheta la check-in și check-out Contactează hotelul înainte de sosire pentru a confirma toate detaliile rezervării Este recomandat să contactezi hotelul înainte de data sosirii pentru a confirma rezervarea, mai ales dacă ai făcut-o prin intermediul unei platforme precum Expedia sau Trivago. Notează numele persoanei cu care ai discutat și care ți-a confirmat rezervarea. Deși multe hoteluri folosesc sisteme informatice pentru gestionarea rezervărilor online, acestea nu sunt întotdeauna complet lipsite de erori. Dacă ai rezervat printr-o platformă terță, verifică e-mailul de confirmare. Acesta conține toate informațiile importante, inclusiv numărul rezervării, care îți poate fi util dacă apar probleme la check-in. Este recomandat să ai și o copie tipărită, în cazul în care apar probleme tehnice. Citește și Stațiunea cu plaje superbe care a devenit cea mai ieftină destinație de vacanță din Europa Atunci când contactezi hotelul, verifică toate detaliile din e-mailul de confirmare pentru a te asigura că rezervarea este corectă și că vei primi camera pentru care ai plătit. În unele situații, hotelurile pot avea rezervări suprapuse, de exemplu în perioadele în care găzduiesc nunți sau alte evenimente de amploare. Dacă apare o astfel de situație, hotelul poate oferi compensații, cum ar fi un tarif redus, acces gratuit la facilități contra cost sau un voucher cadou. Dacă sărbătorești o ocazie specială, precum o aniversare sau o zi de naștere, informează hotelul din timp. Unele unități de cazare pregătesc mici surprize sau cadouri pentru oaspeți. Totuși, anumite solicitări speciale pot implica un cost suplimentar, așa că nu este neobișnuit să apară o taxă în plus pe nota finală. Pregătește detaliile rezervării înainte de check-in Pentru a evita întârzierile la recepție, este bine să ai la îndemână toate informațiile despre rezervare. O copie tipărită este ușor de folosit, însă este suficient și un e-mail sau o captură de ecran salvată pe telefon. Detaliile rezervării ar trebui să includă: • numele hotelului, adresa și datele de contact (telefon sau e-mail); • tipul camerei rezervate; • numele persoanei sau persoanelor pentru care a fost făcută rezervarea, identic cu cel din actul de identitate; • datele de check-in și check-out; • eventualele solicitări speciale, cum ar fi un anumit etaj, o cameră cu vedere sau o cameră situată lângă cea a altor membri ai grupului. Folosește corect zona destinată încărcării și descărcării bagajelor Multe hoteluri au în fața intrării principale o zonă special amenajată pentru oprirea temporară a mașinilor, destinată încărcării și descărcării bagajelor. Deși poate părea un loc convenabil pentru a lăsa mașina până termini formalitățile de check-in, regulile de bună conduită recomandă folosirea acestei zone doar pentru scopul pentru care a fost amenajată. După ce ai descărcat bagajele, mută autoturismul într-un loc de parcare. Dacă îți faci griji că bagajele ar putea fi furate cât timp parchezi mașina, le poți lăsa lângă recepție și îi poți spune recepționerului că revii imediat după ce parchezi. Personalul hotelului le va supraveghea până te întorci. Codul bunelor maniere la micul dejun. Cum te îmbraci la micul dejun la hotel Deși micul dejun este un moment relaxant, este recomandat să alegi o ținută îngrijită. Nu există un cod vestimentar strict, însă este indicat să eviți pijamalele, costumul de baie, halatul de baie sau papucii uzi. O pereche de încălțări obișnuite și haine lejere, dar decente, sunt cea mai potrivită alegere.

Cum te comporți la bufet La bufet este important să respecți ordinea și ceilalți oaspeți. Nu grăbi persoanele din fața ta și nu bloca accesul la preparate. Pune în farfurie doar cât poți consuma pentru a evita risipa alimentară și folosește întotdeauna cleștii sau ustensilele puse la dispoziție, fără să atingi alimentele cu mâna. Respectă liniștea în restaurant Evită conversațiile zgomotoase și apelurile telefonice. Dacă ești însoțit de copii, supraveghează-i astfel încât să nu alerge printre mese sau să îi deranjeze pe ceilalți clienți. Lasă masa în ordine După ce ai terminat de mâncat, lasă masa curată. Dacă hotelul solicită returnarea tăvilor sau a vaselor, respectă această regulă pentru a facilita pregătirea mesei pentru următorii oaspeți. Anunță din timp alergiile sau preferințele alimentare Dacă ai alergii sau urmezi o dietă specială, informează hotelul înainte de sosire. Multe unități de cazare pot pregăti meniuri adaptate dacă sunt anunțate din timp. Ce tipuri de mic dejun oferă hotelurile Cele mai întâlnite variante sunt: • Mic dejun continental – include, de regulă, pâine, unt, gem, miere, cafea sau ceai și o băutură rece, iar uneori și brânzeturi sau mezeluri. • Mic dejun tip bufet – cea mai populară opțiune, cu preparate reci și calde din care fiecare își poate alege ce dorește. • Mic dejun à la carte – preparatele se comandă din meniu, la fel ca într-un restaurant. • Room service – micul dejun este servit în cameră, iar preparatele sunt alese dintr-un meniu dedicat. Respectarea acestor reguli simple contribuie la o experiență plăcută atât pentru tine, cât și pentru ceilalți oaspeți ai hotelului. Ce avem voie să luăm din cameră și ce înseamnă, de fapt, furt Majoritatea hotelurilor boutique și a celor de lux își doresc ca oaspeții să se simtă cât mai confortabil, ca și cum s-ar afla în propria locuință. Din acest motiv, camerele sunt dotate cu diverse produse și accesorii. Cu câteva excepții, există anumite obiecte pe care hotelurile le oferă oaspeților și pe care aceștia le pot lua acasă. Ce poți lua din camera de hotel • Produsele de toaletă în recipiente mici – șampoanele, balsamurile, gelurile de duș și loțiunile de corp de dimensiuni individuale sunt destinate oaspeților. Totuși, tot mai multe hoteluri folosesc acum dispensere reîncărcabile, care trebuie lăsate în cameră sau, în unele cazuri, pot fi cumpărate. • Papucii de unică folosință – multe hoteluri de categorie superioară oferă papuci realizați din bumbac, material textil sau frotir, destinați unei singure utilizări. Aceștia pot fi luați la plecare. • Blocnotesurile, hârtia de scris și pixurile – pentru hoteluri, acestea reprezintă și o formă de promovare, astfel că oaspeții le pot lua ca suvenir. • Trusele de cusut, bureții pentru lustruit pantofii și kiturile cosmetice – sunt produse ieftine pentru hotel, dar utile pentru oaspeți, motiv pentru care pot fi luate la plecare. • Plicurile de ceai și cafea, zahărul și accesoriile aferente – capsulele de cafea, plicurile de ceai, zahărul, laptele pentru cafea și bețișoarele pentru amestecat sunt incluse în prețul cazării și pot fi consumate sau luate. Ce nu ai voie să iei din camera de hotel Există și obiecte care aparțin hotelului și care nu trebuie luate la plecare, indiferent cât de mult îți plac. • Prosoapele, lenjeria de pat și pernele – acestea rămân proprietatea hotelului. Dacă sunt deosebit de confortabile, poți întreba personalul ce marcă folosesc sau de unde pot fi cumpărate. • Halatele de baie – dacă nu sunt marcate ca fiind gratuite sau incluse explicit în pachetul de cazare, acestea nu pot fi luate. • Uscătorul de păr, fierul de călcat și fierbătorul de apă – orice aparat care trebuie conectat la priză pentru a funcționa trebuie să rămână în cameră. • Electronicele și telecomenzile – telecomanda televizorului, telefonul camerei sau alte dispozitive electronice fac parte din dotările hotelului. • Obiectele decorative – ceasurile, tablourile, lămpile, cărțile decorative și alte elemente de decor aparțin hotelului. Le poți admira sau fotografia pentru inspirație, dar nu trebuie să le iei cu tine.

Regulile nespuse pentru curățenia în cameră Unul dintre cele mai mari avantaje ale cazării la hotel este serviciul zilnic de curățenie. Chiar dacă personalul se ocupă de făcutul patului și de golirea coșului de gunoi, asta nu înseamnă că oaspeții nu au nicio responsabilitate în privința ordinii din cameră. Specialiștii în etichetă spun că nu este nevoie să cureți camera în detaliu înainte de plecare, însă câteva gesturi simple îi ajută pe angajații hotelului să își facă treaba mai ușor. Păstrează lucrurile organizate Este recomandat să îți grupezi obiectele personale în locuri ușor de identificat. De exemplu, pune prosoapele folosite într-un singur loc, așază pantofii împreună și păstrează hainele în valiză, nu împrăștiate pe pat sau pe mobilier. Astfel, personalul de curățenie nu va trebui să mute obiectele pentru a putea face ordine. Strânge după animalul de companie Dacă stai într-un hotel care acceptă animale de companie, adună întotdeauna eventualele resturi lăsate de acestea și aruncă-le în mod corespunzător. Nu pune pungile cu deșeuri în toaletă, deoarece pot provoca blocaje. Nu folosi halatul de baie pe post de prosop sau șervețel Halatele puse la dispoziție de hotel nu trebuie folosite pentru a șterge machiajul, nasul sau alte murdării. Petele puternice sunt greu de îndepărtat, chiar dacă materialul poate fi spălat. Aruncă gunoiul la coș Nu lăsa ambalaje, sticle sau alte deșeuri împrăștiate prin cameră. Folosește coșurile de gunoi puse la dispoziție și, dacă hotelul are recipiente pentru reciclare, separă deșeurile corespunzător. Nu lăsa prosoapele ude pe mobilier Prosoapele umede nu trebuie lăsate pe covor, pe pat sau pe mobilier, deoarece pot provoca pete, mucegai sau deteriorarea lemnului și a tapițeriei. Cel mai bine este să le agăți pe suporturile din baie sau să le lași împăturite într-un singur loc. Dacă spargi ceva, strânge cioburile Dacă se sparge un pahar sau o sticlă, încearcă să aduni cioburile cât mai bine pentru a evita accidentarea personalului de curățenie sau a altor persoane. Nu lăsa tava de room service pe hol După ce ai terminat masa comandată în cameră, nu scoate tava pe coridor. Este mai politicos să anunți recepția sau serviciul de room service pentru a o ridica din cameră. Lasă mobilierul așa cum l-ai găsit Dacă ai mutat scaunele, mesele sau alte obiecte de mobilier, încearcă să le readuci în poziția inițială înainte de plecare. Același lucru este valabil și pentru obiectele mici, precum telecomanda televizorului sau telefonul din cameră. Dacă ai scos din priză o lampă sau un ceas, reconectează-le înainte de check-out. Cum lași patul când se termină vacanța O fostă cameristă a explicat de ce oaspeții nu ar trebui să își facă patul înainte de check-out, chiar dacă au impresia că astfel ajută personalul hotelului. Un pat făcut impecabil nu doar că poate îngreuna munca personalului de curățenie, ci poate crea și confuzii. Fosta cameristă, care a lucrat într-un resort din Australia, a declarat pentru Business Insider: „Dacă avem impresia că patul nu a fost folosit deloc, este posibil să nu schimbăm lenjeria de pat. De aceea este mai bine să arate ca și cum s-a dormit în el.” Așadar, dacă vrei să le ușurezi munca angajaților, este recomandat să lași patul nefăcut. În schimb, oaspeții care vor să ajute pot strânge prosoapele și lenjeria folosite într-un singur loc, astfel încât personalul să le poată ridica mai ușor. Foști angajați ai serviciului de housekeeping au confirmat că acest gest este apreciat. Acesta recomandă ca lenjeria și prosoapele folosite să fie lăsate pe o suprafață aflată la înălțimea taliei, nu direct pe podea. O altă fostă cameristă a atras atenția asupra unui alt obicei care poate crea probleme: lăsarea televizorului pornit la plecare. Dacă personalul aude televizorul funcționând, nu poate ști cu siguranță dacă oaspetele se află încă în cameră și este nevoit să contacteze recepția pentru verificări. Acest lucru poate întârzia procesul de curățenie, mai ales dacă pe ușă este afișată și plăcuța „Nu deranjați”. Pentru a facilita munca personalului, este recomandat ca înainte de plecare să oprești televizorul și celelalte aparate electrice și să îndepărtezi semnul „Nu deranjați” de pe ușa camerei. Bacșișul la hotel Mulți oameni nu sunt siguri cât este potrivit să lase bacșiș în diferite situații. În multe țări bacșișul este o alegere și reprezintă un gest de apreciere pentru serviciile primite. Valoarea bacșișului poate varia în funcție de calitatea serviciilor. Un serviciu excepțional poate justifica o sumă mai mare, în timp ce pentru unul nesatisfăcător bacșișul poate fi redus sau chiar omis. Acesta este considerat un mod de a mulțumi personalului pentru munca depusă, nu o obligație contractuală. Dacă nu îți permiți să lași bacșiș tuturor angajaților, poți prioritiza anumite servicii. • Personalul de curățenie este adesea printre cei mai dependenți de bacșiș, iar munca lor este solicitantă și se desfășoară, de cele mai multe ori, în culise. • Dacă un angajat ți-a oferit un ajutor deosebit, este firesc să îl recompensezi pe acesta înaintea altora. • Chiar și fără bacșiș, un bilet de mulțumire sau un mesaj adresat managerului hotelului în care evidențiezi profesionalismul unui angajat poate reprezenta o apreciere valoroasă pentru munca acestuia.

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