Bacșiș - cât și cum se oferă tips-ul corect. Cât trebuie să dăm în restaurante sau pentru diverse servicii

Bacșișul reprezintă o formă de apreciere pentru serviciile primite, fie că vorbim despre restaurante, cafenele sau alte domenii. Valorile și eticheta privind oferirea tips-ului variază în funcție de context.

Bacșișul este o normă socială care a devenit adânc înrădăcinată în multe culturi din întreaga lume.

Știai că bacșișul își are rădăcinile în Europa medievală, unde nu era doar o mulțumire pentru un serviciu bun, ci și o demonstrație de putere bazată pe diviziunile de clasă? Sau că termenul „tip” își are probabil originea în cafenelele englezești, ca un acronim ingenios pentru „To Insure Promptness” („Pentru a asigura promptitudinea”)? Iată tot ce trebuie să știi despre bacșiș, cât și cum se oferă în mod corect.

Ce înseamnă bacșișul? De unde provine obiceiul de a oferi tips

Bacșișul este o practică ce datează din Evul Mediu, ca obicei european. Practica bacșișului în Statele Unite a devenit răspândită la scurt timp după Războiul Civil American, la sfârșitul anilor 1800. Americanii care călătoreau în Europa au adus cultura aristocratică a bacșișului în Statele Unite ca o modalitate de „a se da mari” sau de „a-și demonstra” educația și statutul social.

Practica a fost treptat acceptată în tavernele și sălile de mese din întreaga țară. Ea a întâmpinat însă o opoziție considerabilă în anii 1890 din partea unei părți a societății americane, care considera că această practică contrazice idealurile țării și încurajează ceea ce numeau o „clasă servilă clară”, dependentă financiar de clasa bogată.

Se consideră că bacșișul își are originea în tavernele Angliei, în jurul secolului al XVII-lea. Clienții care frecventau aceste taverne ofereau bani chelnerilor „to insure promptitude” (pentru a asigura promptitudinea), de unde și cuvântul T.I.P.

Bacșișul în diferite culturi

►Europa

Practica bacșișului în Europa diferă semnificativ de cea din America de Nord, de exemplu. Dacă în Canada așteptarea obișnuită este de a lăsa bacșiș, în Europa acesta este văzut mai degrabă ca un gest de apreciere pentru un serviciu deosebit, nu ca o obligație. Totuși, atitudinile pot varia mult de la o țară la alta.

În general, majoritatea țărilor europene, precum Franța, Germania, Spania, Cehia, Ungaria, Portugalia și Marea Britanie, includ taxa de serviciu în nota de plată. Dacă aceasta nu este inclusă, se recomandă un bacșiș de 10–15% din valoarea notei, în moneda locală, cu excepția situațiilor în care serviciul sau calitatea mesei au fost nesatisfăcătoare.

►America de Nord

În SUA și Canada, bacșișul este, în teorie, voluntar, dar în practică este o așteptare obligatorie. Bacșișul în restaurante variază între 15% și 20% din nota de plată, în funcție de calitatea serviciului și de obiceiurile locale. Pentru mulți angajați din servicii, bacșișul reprezintă o parte esențială din venit, salariul de bază fiind adesea mai mic. Bacșișul se lasă și pentru servicii precum frizerie, livrare de mâncare și altele.

Chiar și atunci când serviciul nu a fost satisfăcător, a nu lăsa deloc bacșiș este considerat ofensator. Un bacșiș de doar 10% transmite clar nemulțumirea față de experiență, iar în astfel de cazuri este posibil ca managerul localului să întrebe motivul.

►America de Sud

În America de Sud, bacșișul nu are aceeași importanță ca în America de Nord dar există situații în care este uzual. În Argentina și Chile, bacșișul de aproximativ 10% este obișnuit în restaurante. În Brazilia, taxa de serviciu este adesea inclusă, dar un mic bacșiș suplimentar este apreciat. În Columbia se practică bacșișuri pentru taxiuri și ghizi.

În Peru și Ecuador, un bacșiș de 10% este uneori inclus în notă, iar în Bolivia regulile diferă ușor. Fiecare țară are particularitățile sale, așa că e bine să verifici dacă taxa de serviciu este deja inclusă și să ajustezi bacșișul în funcție de obiceiuri și de calitatea serviciului.

►Orientul Mijlociu

În țări precum Iordania, Oman și Liban, bacșișul este un obicei uzual și o parte importantă a industriei ospitalității. În restaurante, un bacșiș de aproximativ 10% este standard, dar poate varia. În Liban, de exemplu, se practică adesea bacșișuri mai mari pentru servicii deosebite, iar bacșișurile se extind și la personalul hotelier, valeți sau ghizi.

►Asia de Sud-Est

În Thailanda și Indonezia, bacșișul nu face parte din tradiția locală, dar este tot mai întâlnit în zonele turistice și restaurantele de lux, unde un bacșiș de 10–15% este apreciat. În Vietnam, bacșișul este din ce în ce mai așteptat, mai ales în turism.

►Asia Centrală, de Sud și de Est

Practica bacșișului variază mult. În Kazahstan, nu este obișnuit, dar în orașele mari bacșișul de 5–10% este acceptat. În Pakistan, în restaurantele de lux se practică 10%, iar în locurile modeste bacșișul nu este obligatoriu, dar este apreciat. În Nepal, bacșișul este obișnuit în turism, iar ghizii și hamalii depind adesea de acesta.

În Japonia, bacșișul nu se practică și poate fi chiar considerat jignitor. Serviciile sunt de calitate ridicată, iar prețul este considerat suficient pentru a acoperi totul. Aprecierea se exprimă prin politețe și mulțumiri, iar tentativele de a lăsa bacșiș sunt adesea refuzate.

Când se oferă bacșiș

Linia dintre serviciile unde se lasă bacșiș și cele unde nu se lasă devine tot mai neclară. Sunt multe locuri unde se așteaptă bacșiș, iar regulile diferă în funcție de context.

Bacșiș la restaurante - Bacșișul standard este de 10%, iar uneori poate fi inclus în notă. Pentru servicii foarte bune se așteaptă măcar 15%, iar în locuri mai pretențioase cu servicii premium, bacșișul ar putea ajunge până la 20%.

Livrarea de mâncare - Bacșișul pentru livrare ar trebui tratat ca pentru un serviciu la restaurant: minim 10%. Poți lăsa 15-20% dacă mâncarea ți-a venit rapid, este caldă sau alte lucruri pozitive. De asemenea, dacă ai o comandă mare, vremea este rea sau distanța e mare, adaugă câteva procente în plus.

Bacșiș la bar - Poți lăsa 20% din prețul primei băuturi la un bar și va fi în regulă.

Bacșiș pentru taxiuri și ride-sharing - Standardul ar fi cam 15%.

Bacșiș la hotel

Hotelurile oferă multe situații de bacșiș: de la cel care îți cară bagajele sau persoana care îți aduce room service, până la cameristă. Regula este:

• Bagaje: Poți lăsa 10-15 lei sau 5 euro dacă ești în străinătate. Procedează la fel pentru room service sau pentru cameristă.

Bacșiș la saloane și spa-uri

• Coafor: Lasă în jur de 10-20% din prețul serviciului. Dacă un tuns costă 200 de lei, poți lăsa în jur de 10-20 de lei bacșiș.

• Manichiură: 15%-20%. Dacă ai un model complicat sau vrei ceva anume sau dacă ai întârziat, asigură-te că lași un bacșiș corespunzător.

Dacă ai o relație constantă cu un stilist sau furnizor de servicii personale, se recomandă și un cadou de sărbători.

Bacșișul și eticheta socială

Eticheta bacșișului este un aspect complex și cu multiple fațete al normelor sociale, cu așteptări și obiceiuri diferite în funcție de cultură, industrie și situație. Ține minte să te informezi despre obiceiurile locale, să iei în considerare calitatea serviciului și să fii discret atunci când lași bacșiș.

Ca regulă generală, orice serviciu pe care îl plătești necesită bacșiș. Ia în considerare efortul făcut de angajat, dar și felul în care este plătită meseria pe care o face. Unele job-uri se bazează masiv pe bacșiș, în timp ce în altele, nu se așteaptă și nu e obișnuit.

Este sau nu obligatoriu bacșișul

Fiecare țară sau local are propriile reglementări legate de bacșiș. Unele restaurante vor include un bacșiș de 10 sau 15% în nota finală, în timp ce altele te vor întreba dacă vrei să lași bacșiș la plata cu cardul sau se așteaptă să pui la nota finală o sumă între 10 și 20% din aceasta.

De exemplu, în încercarea de a elimina politica bacșișului, Țările de Jos cer ca localurile să includă bacșișul în prețurile afișate. Totuși, este obișnuit ca oamenii să lase în continuare un mic bacșiș de aproximativ 5-10% pentru servicii bune, numit fooi în olandeză.

Alte țări din UE care, în general, adaugă un cost al serviciului pe nota de plată sunt Cehia, Franța, Ungaria, Spania și Suedia. În aceste țări, bacșișul nu este o practică obișnuită, dar este considerat un gest generos pentru servicii excepționale.

Germania, Irlanda, Portugalia și Regatul Unit nu au o cultură puternică a bacșișului, astfel că lăsarea unei sume suplimentare rămâne la latitudinea clientului. Regula generală este să se lase un bacșiș de 5-10%, cu excepția cazului în care taxa este deja inclusă în notă sau serviciul a fost foarte slab. Șoferii și barmanii din aceste țări nu se așteaptă, de obicei, la bacșiș, dar rotunjirea sumei este mereu apreciată.

În Austria, Italia și Rusia, bacșișul nu este practicat în mod regulat, dar este obișnuit ca oamenii să rotunjească generos nota de plată, deoarece salariile sunt foarte mici. În unele zone turistice din Italia se adaugă coperto, adică o „taxă de servire”, pe notă, însă acest bacșiș nu ajunge întotdeauna la personal. De aceea, dacă dorești să lași bacșiș în Italia, este recomandat să o faci în numerar, pentru a te asigura că ospătarul îl primește.

